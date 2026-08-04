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Realizacja priorytetów rządu. MSWiA wskazuje na bezpieczeństwo granic i inwestycje budowalne związane z ochroną ludności i obroną cywilną

Polski żołnierz stojący przy zaporze na granicy polsko-białoruskiej. W tle widoczny słup graniczny z godłem Polski, patrolowy pojazd oraz stalowe ogrodzenie zwieńczone drutem ostrzowym. Zdjęcie ilustruje działania służb odpowiedzialnych za ochronę wschodniej granicy kraju.
Realizacja priorytetów rządu. MSWiA wskazuje na bezpieczeństwo granic i inwestycje budowalne związane z ochroną ludności i obroną cywilnąGazetaPrawna.pl / MK/Gazeta Prawna
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
dzisiaj, 17:05

Rząd przyjął kolejny kwartalny raport z realizacji priorytetów rządu. Jak wskazuje MSWiA, od kwietnia do czerwca udało się pozytywnie zaopiniować 3 097 projektów inwestycji budowlanych na kwotę 1 mld 879 mln 790 tys. 123 zł z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej.

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Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy

We wtorek Rada Ministrów przyjęła kolejny kwartalny raport z realizacji priorytetów rządu. Dokument podsumowuje postępy w czterech obszarach: bezpieczeństwie, gospodarce, jakości usług publicznych i cyfryzacji państwa. Część dotycząca bezpieczeństwa realizowana jest między innymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednym z obszarów jest bezpieczna granica Polski, w tym rozwój infrastruktury i potencjału operacyjnego formacji granicznych oraz skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń zewnętrznych. Jak wskazano w raporcie podsumowującym drugi kwartał, w ostatnim czasie trwał proces legislacyjny dotyczący nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Ostatecznie ustawa została podpisana przez prezydenta i weszła w życie 4 lipca 2026 r. Zgodnie z jej zapisami Centrum Bezpieczeństwa Morskiego zacznie działać pół roku po rozpoczęciu jej obowiązywania - 4 stycznia 2027 r.

Oprócz tego ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego (procedura dwuetapowa) na budowę zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku lądowym z Ukrainą w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. W najbliższych tygodniach rozpocznie się drugi etap postępowania. Również planowane jest rozpasanie postępowań przetargowych na modernizację zabezpieczenia granicy z Rosją i Białorusią.

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Wzrost zaufania do służb mundurowych podległych MSWiA

Kolejnym priorytetem realizowanym przez MSWiA jest „wzmocnienie skuteczności w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego i wzrost zaufania do formacji podległych MSWiA”. Jak wskazuje resort, w drugim kwartale pozytywnie zaopiniowano wniosek Wyższej Szkoły Straży Granicznej o udzielenie pozwolenia na uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo granicy państwowej w zakresie zarządzania zasobami Straży Granicznej”.

Mając na uwadze ustawę o utworzeniu Wojskiej Akademii Medycznej, udało się zapewnić możliwość kształcenia funkcjonariuszom policji, SG, PSP i SOP przygotowując do wykonywania zawodów medycznych, w szczególności zawodu: lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego lub fizjoterapeuty, jak również zagwarantowano uzyskanie kwalifikacji zawodowych oficerskich oraz stopni oficerskich w służbach po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim, w tym na WAM i uzyskaniu dyplomu ich ukończenia. W policji i SG ujednolicono, a w PSP i SOP uregulowano kwestie kosztów kształcenia ponoszonych przez służby w sytuacji kierowania funkcjonariuszy na kształcenie.

Pierwszego czerwca, zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji, utworzony został piąty ośrodek szkolenia policji w Szczecinie. Jest to zgodne z zapisami Programu modernizacji Policji, SG, PSP i SOP w latach 2026-2029.

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3097 projektów inwestycji budowlanych na kwotę 1,9 mld zł

MSWiA jako priorytet wskazało także działania związane z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC). Program określa sposób finansowania realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej ze środków w wysokości nie niższej niż 0,3 proc. PKB. W drugim kwartale 2026 r. zaopiniowano pozytywnie 3 097 projektów inwestycji budowlanych na kwotę 1 mld 879 mln 790 tys. 123 zł oraz 3 520 zakupów inwestycyjnych powyżej 50 tys. zł o wartości 873 mln 147 tys. 749 zł. Obecnie trwają prace nad uzgodnieniami Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027-2031.

Odbyły się pierwsze Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności i pierwsze Akademie OLiOC, przygotowujące ludność do właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia. MSWiA opracowało również wersję „Poradnika Bezpieczeństwa” w polskim języku migowym.

Na następny kwartał MSWiA zaplanowało m.in. wdrożenie nowelizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej i rozpoczęcie prac wdrożeniowych związanych z uruchomieniem Ewidencji Obrony Cywilnej, Centralnej Ewidencji Zasobów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz Centralnej Ewidencja Obiektów Zbiorowej Ochrony „OZO”.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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