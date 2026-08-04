Kwalifikacja wojskowa 2027. Kogo obejmie?

Jak wskazuje projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 r., termin jej ogłoszenia wyznaczony został na dzień 15 stycznia 2027 r., Sama kwalifikacja potrwa od 1 lutego 2027 r. do 30 kwietnia. Resort przewiduje, że kwalifikacja obejmie około 245 tys. osób.

Wezwania na komisję mogą spodziewać się:

mężczyźni urodzeni w 2008 r.;

mężczyźni urodzeni w latach 2003–2007, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby, które w latach 2025 i 2026 zostały uznane przez powiatowe albo wojewódzkie komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

osoby, które w latach 2025 i 2026 zostały uznane przez powiatowe albo wojewódzkie komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

kobiety urodzone w latach 2000-2008 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2026/2027 kończą studia i nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej;

osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Na czym polega kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa to coroczny proces, który ma na celu określenie zdolności do służby wojskowej obywateli Polski i wprowadzenie ich danych do ewidencji wojskowej. Jej głównym celem jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby w armii. Co ważne - kwalifikacja to nie pobór do wojska. To procedura administracyjna, która kończy się nadaniem kategorii zdolności do służby wojskowej, założeniem ewidencji wojskowej oraz nadaniem stopnia wojskowego szeregowy i przeniesieniem do pasywnej rezerwy.

Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć tym osobom co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest zawiadomić o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na to stawiennictwo. Wtedy określony zostanie nowy termin stawiennictwa.

Jak przebiega kwalifikacja?

Podczas wizyty w lokalu komisji, dane wezwanej osoby zostaną wprowadzone do ewidencji wojskowej, wezwana osoba przechodzi badania lekarskie, rozmowę z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz otrzymuje zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej i orzeczonej zdolności do niej.

Kwalifikacja wojskowa to także doskonały moment, aby dowiedzieć się, jakie możliwości daje dzisiejsze Wojsko Polskie. Każdy, kto odwiedzi powiatową komisję, lekarską może porozmawiać z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji o Dobrowolnej Zasadniczej Służbie Wojskowej, Terytorialnej Służbie Wojskowej, czy o uczelniach wojskowych i szkołach podoficerskich oraz spotkać się z żołnierzami z jednostek wojskowych, którzy będą prezentować specyfikę służby wojskowej w swojej macierzystej jednostce wojskowej wraz z indywidualnym wyposażeniem żołnierskim.

Ignorowanie wezwania do powiatowej komisji lekarskiej może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Osobom, które nie stawią się na wezwanie, grozi grzywna lub przymusowe doprowadzenie przez policję.

Osoby wezwane na kwalifikację wojskową muszą zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport. Niezbędne jest również przedstawienie dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających termin stawienia się przed komisją. Ponadto należy dostarczyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3 × 4 cm, wykonane bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki.

Co oznaczają konkretne kategorie zdrowia podczas komisji lekarskiej?

Po przeprowadzeniu badań, każdej osobie nadawana jest kategoria zdrowotna, determinująca zdolność do pełnienia służby wojskowej. Są to: