Gazeta Prawna
Kraj

Budowa schronów za pożyczki z BGK. Od początku lipca trwa nabór wniosków dla samorządów

schrony miejsce schronienia ukrycia bezpieczeństwo
Budowa schronów za pożyczki z BGK. Od początku lipca trwa nabór wniosków dla samorządówShutterstock
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
dzisiaj, 10:41

Na początku lipca dla samorządów i przedsiębiorstw uruchomione zostały pożyczki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO). Bezterminowo mogą się one ubiegać się o finansowanie inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i odporność państwa np. budowę schronów.

Skrót artykułu

23 mld zł z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO) to instrument finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), którego łączna wartość wynosi około 23 mld zł. Dzieli się na dwie części:

  • pożyczkową - stanowi 70 proc. środków,
  • kapitałową – 30 proc.

Za obsługę części pożyczkowej odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej wartość to około 16 mld zł, z czego ponad 11 mld zł przeznaczono dla sektora komunalnego na projekty związane z bezpieczeństwem.

Przedłużanie ograniczenia prawa do ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią. RPO po raz kolejny z wątpliwościami
Zobacz także
Przedłużanie ograniczenia prawa do ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią. RPO po raz kolejny z wątpliwościami

Schrony, budowa mostów, cyberbezpieczeństwo – na co można uzyskać pożyczkę

Część pożyczkowa funduszu jest dostępna w ramach trzech naborów wniosków o pożyczkę dla trzech grup odbiorców: sektora komunalnego, sektora kolejowego oraz przedsiębiorstw.

Dla sektora komunalnego przewidziano łączną alokację 11,2 mld zł, w tym 5,6 mld zł w pierwszym naborze. Nabór na środki z tej część trwa od 6 lipca 2026 r. Finansowanie może zostać przeznaczone na:

  • budowę, modernizację i remont obiektów zbiorowej ochrony, a tym schronów;
  • budowę i modernizację systemów wykrywania i ostrzegania o zagrożeniach;
  • budowę oraz modernizację infrastruktury transportowej wspierającej mobilność wojskową, w tym dróg, mostów i tuneli;
  • projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  • zakup, modernizację lub remont taboru na potrzeby wojskowe lub dual-use.

Dla sektora kolejowego przewidziano natomiast 2 mld zł. Finansowanie może zostać przeznaczone na: budowę lub modernizację infrastruktury kolejowej w standardzie mobilności wojskowej; zakup, modernizację lub remont taboru kolejowego na potrzeby wojskowe lub dual-use oraz na projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dla przedsiębiorstw przewidziano 2,5 mld zł. Finansowanie może zostać przeznaczone na:

  • zapewnienie ciągłości dostarczania energii elektrycznej, paliw oraz usług krytycznych w zakresie łączności, teleinformatyki i transportu;
  • zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury krytycznej;
  • projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa; rozwój produkcji sprzętu wojskowego lub dual-use.
Infrastruktura krytyczna w Polsce. Trwają prace nad nowymi kryteriami
Zobacz także
Infrastruktura krytyczna w Polsce. Trwają prace nad nowymi kryteriami

Warunki pożyczki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności dla sektora samorządów

Jak przekazał BGK, kwota pożyczki może zaczynać się od 2 mln zł do 500 mln zł. Finansowanie może objąć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Zasady pożyczki mówią także o okresie kredytowania do 20 lat. Ponadto, w ramach pożyczek z FBiO nie przewidziano opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki.

Jeden podmiot może starać się łącznie o 500 mln zł.

Autopromocja
cru_praktyczne_aspekty.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

schronybezpieczeństwoBank Gospodarstwa KrajowegopożyczkiFundusz Bezpieczeństwa i Obronności

Powiązane

policja
KrajPolicja zbada sprawę ataku na dwie nastolatki z Ukrainy. Jest komunikat MSWiA
tajny agent ze słuchawką w uchu
BezpieczeństwoWydarzenia pod specjalnym nadzorem. MSWiA publikuje nowy projekt
W nocy wybuchł duży pożar w zakładzie przetwarzającym opony w Szczecinie
KrajOgromny pożar na warszawskim Targówku. Akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin

Najważniejsze

Kaczyński
KrajAfera wokół tzw. dwóch wież. Prokuratura zdecydowała ws. Jarosława Kaczyńskiego
google
PrawoKomisja Europejska nałożyła na Google grzywnę w wysokości 890 mln euro za naruszenie aktu o rynkach cyfrowych
BYD
TransportObawy tysięcy kierowców rozwiane. Chiński gigant zapowiedział kluczową inwestycję w Polsce
Zbigniew Ziobro
PrawnikPo 20 latach zapadł wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Jaką decyzję podjął sąd?
technologia kwantowa komputery kwantowe
TechnologieHakerzy kradną nawet zaszyfrowane dane, bo niedługo kryptografia kwantowa pozwoli je odszyfrować
schrony miejsce schronienia ukrycia bezpieczeństwo
KrajBudowa schronów za pożyczki z BGK. Od początku lipca trwa nabór wniosków dla samorządów
zakaz budowy domu
Samorząd terytorialnyKoniec budowania na własnej działce? Fala wniosków zalała polskie gminy przed graniczną datą
Autobus komunikacji miejskiej stojący na przystanku w mieście, do którego wsiadają pasażerowie w różnym wieku.
KrajDarmowe przejazdy dla seniorów: Od jakiego wieku i jakie dokumenty są potrzebne?