23 mld zł z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO) to instrument finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), którego łączna wartość wynosi około 23 mld zł. Dzieli się na dwie części:

pożyczkową - stanowi 70 proc. środków,

kapitałową – 30 proc.

Za obsługę części pożyczkowej odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej wartość to około 16 mld zł, z czego ponad 11 mld zł przeznaczono dla sektora komunalnego na projekty związane z bezpieczeństwem.

Schrony, budowa mostów, cyberbezpieczeństwo – na co można uzyskać pożyczkę

Część pożyczkowa funduszu jest dostępna w ramach trzech naborów wniosków o pożyczkę dla trzech grup odbiorców: sektora komunalnego, sektora kolejowego oraz przedsiębiorstw.

Dla sektora komunalnego przewidziano łączną alokację 11,2 mld zł, w tym 5,6 mld zł w pierwszym naborze. Nabór na środki z tej część trwa od 6 lipca 2026 r. Finansowanie może zostać przeznaczone na:

budowę, modernizację i remont obiektów zbiorowej ochrony, a tym schronów ;

; budowę i modernizację systemów wykrywania i ostrzegania o zagrożeniach;

budowę oraz modernizację infrastruktury transportowej wspierającej mobilność wojskową, w tym dróg, mostów i tuneli;

projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa ;

; zakup, modernizację lub remont taboru na potrzeby wojskowe lub dual-use.

Dla sektora kolejowego przewidziano natomiast 2 mld zł. Finansowanie może zostać przeznaczone na: budowę lub modernizację infrastruktury kolejowej w standardzie mobilności wojskowej; zakup, modernizację lub remont taboru kolejowego na potrzeby wojskowe lub dual-use oraz na projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dla przedsiębiorstw przewidziano 2,5 mld zł. Finansowanie może zostać przeznaczone na:

zapewnienie ciągłości dostarczania energii elektrycznej, paliw oraz usług krytycznych w zakresie łączności, teleinformatyki i transportu;

zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury krytycznej;

projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa; rozwój produkcji sprzętu wojskowego lub dual-use.

Warunki pożyczki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności dla sektora samorządów

Jak przekazał BGK, kwota pożyczki może zaczynać się od 2 mln zł do 500 mln zł. Finansowanie może objąć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Zasady pożyczki mówią także o okresie kredytowania do 20 lat. Ponadto, w ramach pożyczek z FBiO nie przewidziano opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki.

Jeden podmiot może starać się łącznie o 500 mln zł.