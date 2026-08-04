Wrocławski sąd zdecydował we wtorek o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące 18-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. Do dramatycznych wydarzeń doszło na klatce schodowej jednego z bloków na osiedlu Muchobór. Ofiara z ranami kłutymi szyi i klatki piersiowej trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Śledczy ujawnili nowe szczegóły dotyczące zachowania podejrzanego oraz decyzji sądu.
Decyzja sądu i obawa ucieczki. 18-latek trafia do aresztu
O trzech miesiącach aresztu zadecydował we wtorek wrocławski sąd dla 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. Ofiara została kilkakrotnie zraniona nożem. W poniedziałek opuściła szpital.
Prokurator Mateusz Kuciński z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej powiedział dziennikarzom po zakończeniu posiedzenia aresztowego, że sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zgodził się na aresztowanie 18-latka na trzy miesiące.
– Sąd podzielił nasze stanowisko, że w tym wypadku zachodzi obawa, że podejrzany, który nie ma stałego miejsca zamieszkania, może zbiec. Czyn, którego się dopuścił, jest zagrożony wysoką karą – powiedział prokurator.
Poważny zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie
W poniedziałek 18-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem i zadania kilku ran kłutych w okolice szyi i klatki piersiowej.
– Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prokurator Jakub Dłubacz.
Ofiara i domniemany sprawca nie znali się. 18-latkowi grozi dożywocie.
Dramatyczne kulisy ataku na wrocławskim Muchoborze
Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 21.00 na ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór. Według relacji podkomisarz Aleksandry Freus, rzeczniczki Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę, obywatela Ukrainy. 30-letnia Polka trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu – podała w niedzielę Freus. Do ataku doszło na klatce schodowej bloku mieszkalnego. Policja ujęła napastnika tuż po zdarzeniu.
W poniedziałek kobieta opuściła szpital.
Oficjalne oświadczenie Konsulatu Generalnego Ukrainy
Do sprawy odniosły się w niedzielę służby konsularne Ukrainy we Wrocławiu. W oświadczeniu opublikowanym w niedzielę po południu na stronie tej placówki podkreślono, że Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu „z przykrością przyjął informację o incydencie, do którego doszło we Wrocławiu, w wyniku którego obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej doznała ciężkich obrażeń ciała, a obywatel Ukrainy został zatrzymany przez organy ścigania pod zarzutem udziału w popełnieniu tego przestępstwa”.
„Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej” – napisano w oświadczeniu. (PAP)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu