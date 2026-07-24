Pieniądze dla służb mundurowych MSWiA. Będzie finansowanie z budżetu MON?

Po zawetowaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wdrażającej unijny program SAFE, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Marcin Kierwiński, przedstawili „Plan B” dotyczący finansowania służb mundurowych podległych MSWiA. Uruchomienie finansów dla służb MSWiA umożliwi zmiana rozporządzenia Rady Ministrów. Pozwoli to na włączenie zamówień dla policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa do Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się w końcu informacja o pracy nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa realizowanych przez organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.

Rosnące znaczenie mobilności wojskowej, ochrony granicy państwowej, przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz współdziałania z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zapewnienia spójnych zasad planowania i finansowania przedsięwzięć obronnych w części pozamilitarnej systemu obronnego państwa – wyjaśniono.

Projekt przede wszystkim umożliwia ujmowanie w programach obronnych przedsięwzięć ministra spraw wewnętrznych i administracji i podległych mu albo nadzorowanych przez niego organów i jednostek policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. - Oczekiwanym efektem jest wzmocnienie zdolności tych formacji do wykonywania zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, bez zastępowania systemu finansowania ich zwykłej działalności – wyjaśnia resort obrony.

Oprócz tego ma zostać umożliwione finansowanie inwestycji kolejowych o znaczeniu obronnym, w tym na liniach kolejowych wskazanych szefa MON jako szczególnie istotne dla zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych.

Furtka do zmian w programie obronnym MON i określenie zasad

Nowe przepisy, nad którymi pracuje MON, zakładają także wprowadzenie możliwości dokonywania w trakcie roku budżetowego zmian w programach obronnych, jeśli nie spowodują one zwiększenia wydatków. Zmiany te mogą zajść dopiero po uzgodnieniu z ministrem obrony narodowej.

Oczekiwanym efektem jest zwiększenie elastyczności wykonywania programów przy zachowaniu spójności programowania obronnego i bez tworzenia dodatkowego mechanizmu zatwierdzania przez ministra obrony narodowej – wyjaśnia resort.

Kolejną proponowaną zmianą ma być określanie zasad przygotowywania wytycznych MON do programowania przygotowań obronnych. - Efektem będzie jednolitość danych, porównywalność wniosków programowych i transparentność kwalifikowania przedsięwzięć do programu – stwierdzono.

Za przeprowadzenie projektu odpowiedzialny jest wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Sam projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2026 r.

Pieniądze z unijnego instrumentu SAFE dla wojska

Umowa między rządem RP a Komisją Europejską w sprawie programu SAFE została zawarta 8 maja. Polska otrzyma z tego tytułu 43,7 mld euro (ok. 186 mld zł) w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. W związku z zawetowaniem przez Nawrockiego ustawy wdrażającej SAFE, przyznanie służbom mundurowym podległym MSWiA pieniędzy z unijnego programu stało się niemożliwe. Tym samym wszystkie środki z SAFE trafią do wojska.

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska zdecydowała się uruchomić tak kompleksowy instrument wzmacniający bezpieczeństwo. Polska jest jego największym beneficjentem, ponieważ trafi do niej jedna trzecia środków przewidzianych w ramach programu wartego 150 mld euro. Co ważne, zaciągane pożyczki mają 10-letnie odroczenie płatności, a okres spłaty wynosi 45 lat.

Program Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029

Środki z Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych będą drugim filarem budowania bezpieczeństwa wewnętrznego Polski – po Programie Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029 z budżetem 13 miliardów złotych. Łącznie to nawet 20 miliardów złotych zainwestowane w bezpieczeństwo Polek i Polaków.

Z łącznej puli 13 mld zł z Programu Modernizacji Służb Mundurowych 2026-2029 około 80 proc. przeznaczono na inwestycje rzeczowe, pozostałą część na waloryzację uposażeń oraz zwiększenie liczby etatów. Ponad 7,3 mld zł trafi dla policji, ponad 2,8 mld zł dla Straży Granicznej, ponad 2,4 mld zł dla Państwowej Straży Pożarnej oraz ok. 500 mln zł dla Służby Ochrony Państwa.

Ogólna kwota wydatków podzielona na lata:

2026 r. – 1,5 mld zł.

2027 r. – 3 mld zł;

2028 r. – 3,5 mld zł;

2029 r. – 5 mld zł.

Najwięcej pieniędzy przez te cztery lata ma zostać przeznaczone na inwestycje budowlane i remonty obiektów - ponad 6,7 mld zł. Prawie dwa mld zaplanowano na sprzęt informatyki i łączności. 1,6 mld zł i 1,5 mld zł ma zostać przeznaczone kolejno na wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy i sprzęt transportowy.

611 mln zł według programu ma zostać przeznaczone na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, a 534,9 mln zł na wyposażenie osobiste, specjalne i ochronne funkcjonariuszy. Na sprzęt, wyposażenie szkoleniowe i gospodarczo-kwaterunkowe zaplanowano 18 mln zł.