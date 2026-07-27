Dodatkowe wynagrodzenie za zlecone zadania. MSWiA wprowadza nowe możliwości dla strażaków PSP

Dodatkowe wynagrodzenie dla strażaków PSP za zlecone zadania

Do opiniowania przekazany został projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych, wykraczających poza obowiązki służbowe. Wynika on z potrzeby wprowadzenia możliwości wypłacania dodatkowego wynagrodzenia strażakom PSP za wykonywanie zadań określonych w programie lub projekcie realizowanym przez jednostkę organizacyjną PSP z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych lub pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji.

Wprowadzenie projektowanych przepisów umożliwi jednoznaczne określenie zasad wynagradzania strażaków uczestniczących w realizacji programów i projektów, co przyczyni się do usprawnienia realizacji projektów, ograniczenia wątpliwości interpretacyjnych, zapewnienia jednolitej praktyki w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, na wzór rozwiązań przyjętych w policji – oceniło MSWIA.

Koszty związane ze sfinansowaniem dodatkowego wynagrodzenia będą pokrywane ze środków planowanych w budżetach danego programu lub projektu realizowanego przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu UE lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych lub pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji. Ze względu na pilną potrzebę wypłacenia strażakom Państwowej Straży Pożarnej dodatkowego wynagrodzenia za wykonane zadania, o których mowa powyżej, przewiduje się wejście w życie projektowanej regulacji z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Jak będzie wyglądało wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia?

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia, dodatkowe wynagrodzenie będzie określane już w umowie w umowie wykonawczej do programu lub projektu realizowanego przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarne, w umowie o zarządzaniu tym programem lub projektem albo w innym dokumencie poświadczonym przez instytucję zarządzającą tym programem lub projektem. Dodatkowe wynagrodzenie strażaka będzie obliczane odrębnie dla każdego rodzaju zadania.

Zgodnie z projektem, dodatkowe wynagrodzenie wypłacane będzie strażakowi:

na podstawie dokumentu wystawionego przez instytucję zarządzającą programem lub projektem albo przez inny podmiot, poświadczającego zrealizowanie przez strażaka jego zadań wynikających z programu lub projektu albo zlecenia, niezwłocznie po otrzymaniu przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł;

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł; po zatwierdzeniu jego wysokości przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej niezwłocznie po otrzymaniu przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych albo pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji.

Ile zarabia strażak PSP?

Na miesięczne wynagrodzenie strażaka PSP składa się przede wszystkim uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia. Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania strażaka na pierwsze stanowisko służbowe.

Uposażenie zasadnicze strażaka ustala się według stawki odpowiadającej grupie uposażenia należnej na danym stanowisku służbowym i stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa. Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 r. od 1 stycznia 2026 r. kwota bazowa dla strażaków zwiększyła się z 2 193,21 zł do 2259,01 zł brutto, czyli o 3 proc. – jak dla wszystkich pracowników sfery budżetowej.

Uposażenie zasadnicze strażaka wzrasta z tytułu wysługi lat w Państwowej Straży Pożarnej, od dnia udokumentowania posiadanych okresów służby, o 2 proc. po 2 latach służby. Później zwiększa się o 1 proc. za każdy następny rok służby do wysokości 20 proc. po 20 latach służby. Po tym czasie zwiększa się o 2 proc. za każde następne 2 lata służby powyżej 20 lat, aż do wysokości 32 proc. po 32 latach służby. Po osiągnięciu 35 lat służby wzrost uposażenia zasadniczego strażaka wynosi 35 proc.

Wśród dodatków do uposażenia ustawa wskazuje: