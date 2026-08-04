Gazeta Prawna
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Idą zmiany w prawie ochrony środowiska. Sprawniejsze inwestycje energetyczne i nowe kontrole nad wodą

Bałtyk, Ustka - Plaża Zachodnia, Morze Bałtyckie
Bałtyk, Ustka - Plaża Zachodnia, Morze BałtyckieShutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 15:57

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska, który przyniesie istotne korzyści dla obywateli i polskiej przyrody. Nowe przepisy pozwolą na skuteczniejszą ochronę polskich obszarów morskich przed zanieczyszczeniami poprzez przyznanie nowych uprawnień kontrolnych wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska. Zmiany przyspieszą również realizację kluczowych inwestycji energetycznych oraz uproszczą procedury administracyjne, zachowując przy tym rygorystyczne standardy ochrony środowiska i wód.

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Mniej biurokracji i sprawniejsze urzędy przy zachowaniu norm

Uproszczenie procedur dostosowywania instalacji przemysłowych do przepisów środowiskowych i rozszerzenie zakresu działania inspektoratów ochrony środowiska na obszary morskie - zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska.

Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. „Zmiany zwiększą elastyczność prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, przy zachowaniu dotychczasowych, rygorystycznych standardów ochrony środowiska. Projekt wpisuje się w szeroki pakiet działań deregulacyjnych rządu, mających na celu podniesienie efektywności polskiej gospodarki i usprawnienie procedur urzędowych” - wskazało ministerstwo w informacji.

Zmiany w pozwoleniach zintegrowanych dla przemysłu

Projekt upraszcza przepisy dotyczące pozwoleń zintegrowanych - wymaganych dla instalacji, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska. Zaproponowano w nim zwolnienie urzędów z obowiązku dodatkowej analizy warunków pozwoleń zintegrowanych po publikacji nowych konkluzji BAT, czyli unijnych standardów ochrony środowiska dla przemysłu.

Inspektorzy sprawdzą morskie akweny, a samorządy wydadzą decyzje

Projekt przewiduje też, że wydawanie pozwoleń dla kluczowych inwestycji energetycznych przejmą wyspecjalizowane organy lokalne i regionalne. Natomiast wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska mają zyskać możliwość prowadzenia kontroli także na terenie polskich obszarów morskich.

Kolejny element projektu to wydłużenie czasu na zapoznanie się z protokołem kontroli i wprowadzenie możliwości zgłoszenie uwag przed zakończeniem postępowania dla podmiotów objętych kontrolą gospodarowania wodami lub przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

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Źródło: PAP
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