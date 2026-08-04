Mniej biurokracji i sprawniejsze urzędy przy zachowaniu norm

Uproszczenie procedur dostosowywania instalacji przemysłowych do przepisów środowiskowych i rozszerzenie zakresu działania inspektoratów ochrony środowiska na obszary morskie - zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska.

Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. „Zmiany zwiększą elastyczność prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, przy zachowaniu dotychczasowych, rygorystycznych standardów ochrony środowiska. Projekt wpisuje się w szeroki pakiet działań deregulacyjnych rządu, mających na celu podniesienie efektywności polskiej gospodarki i usprawnienie procedur urzędowych” - wskazało ministerstwo w informacji.

Zmiany w pozwoleniach zintegrowanych dla przemysłu

Projekt upraszcza przepisy dotyczące pozwoleń zintegrowanych - wymaganych dla instalacji, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska. Zaproponowano w nim zwolnienie urzędów z obowiązku dodatkowej analizy warunków pozwoleń zintegrowanych po publikacji nowych konkluzji BAT, czyli unijnych standardów ochrony środowiska dla przemysłu.

Inspektorzy sprawdzą morskie akweny, a samorządy wydadzą decyzje

Projekt przewiduje też, że wydawanie pozwoleń dla kluczowych inwestycji energetycznych przejmą wyspecjalizowane organy lokalne i regionalne. Natomiast wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska mają zyskać możliwość prowadzenia kontroli także na terenie polskich obszarów morskich.

Kolejny element projektu to wydłużenie czasu na zapoznanie się z protokołem kontroli i wprowadzenie możliwości zgłoszenie uwag przed zakończeniem postępowania dla podmiotów objętych kontrolą gospodarowania wodami lub przestrzegania przepisów ochrony środowiska.