Rosyjski pocisk spadł na Lubelszczyźnie

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało, że w czwartek o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt; dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. Chwile później, o godz. 3.46 obiekt zanikł. Prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.

Premier Donald Tusk wyjaśnił, że na ten moment wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem manewrującym Ch-101. Jednocześnie zaznaczył, ze należy zaczekać na efekty szczegółowego badania. To ono wyjaśni, jaki to był pocisk, kto go wystrzelił i w jaki sposób powstał krater.

Jak przekazywał szef MSWiA Marcin Kierwiński w czwartek rano, natychmiast wdrożono procedurę SPO13 i uruchomiono syreny alarmowe jako najszybszy sposób informowania o zagrożeniu. Cały proceder trwał 13 minut.

Jak rozpoznać sygnały alarmowe w Polsce?

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze są wykorzystywane przez służby zarówno w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia, jak i podczas zaplanowanych ćwiczeń. O planowanych ćwiczeniach mieszkańcy są informowani z wyprzedzeniem.

Informacje o zagrożeniach mogą być przekazywane za pomocą: syren alarmowych, megafonów, radia, telewizji i internetu, Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), alertów RCB, oraz bezpośrednich komunikatów służb.

W przypadku sytuacji na Lubelszczyźnie zdecydowano się na uruchomienie syren alarmowych. Kontrowersje wywołuje zrezygnowanie z wysłania do mieszkańców Alertu RCB. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka na antenie TVN24 przekazała, że wysłanie komunikatu było brane pod uwagę. Jednak, jak wyjaśniła, ostatecznie z niego zrezygnowano, ponieważ zagrożenie minęło.

W Polsce obowiązują tylko dwa sygnały alarmowe: