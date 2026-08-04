MSWiA szykuje przełomową zmianę w przepisach, która ułatwi życie tysiącom Polaków. Nowe zasady pozwolą wprowadzają szereg zmian w przepisach dotyczących dowodów osobistych. Sprawdź, od kiedy i jak skorzystasz z tej nowości.
Nowość w odbiorze dowodu osobistego. Wybór dowolnego urzędu w kraju
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wprowadziło zmiany w projekcie nowelizacji przepisów regulujących dowody osobiste. Najistotniejszy element nadchodzącej reformy odnosi się do procedury wyrabiania dowodu. Zgodnie z dotychczasową praktyką, odebranie dokumentu wymagało wizyty w tym samym urzędzie gminy, w którym składano wniosek. Teraz ma się to zmienić. Obywatel już w momencie składania wniosku będzie mógł jednoznacznie wskazać dowolny urząd gminy na terenie całego kraju, w którym wygodnie odbierze nowy dokument. Co ważne, organem formalnie wydającym dowód pozostanie urząd, do którego wpłynął wniosek. Wprowadzone korekty stanowią odpowiedź na współczesne potrzeby społeczne i dużą mobilność Polaków.
Błąd urzędnika już nie zmusi do wyrabiania nowego dowodu osobistego
Nowością w polskim prawie administracyjnym staje się mechanizm szybkiego prostowania pomyłek urzędowych. Jeśli zmiany wejdą w życie, w przypadku, gdy dokument zostanie unieważniony w systemie na skutek błędu pracownika urzędu, obywatel nie będzie musiał od nowa przechodzić pełnej ścieżki. Nowe przepisy wprowadzają procedurę technicznego przywrócenia ważności dokumentu. Na czym ma ona polegać?
- Szybki czas reakcji: Procedura przywrócenia ważności unieważnionego dowodu może zostać zastosowana w ciągu 30 dni od momentu popełnienia pomyłki.
- Brak zbędnej biurokracji: Działanie to ma charakter czysto techniczny i wpisu w rejestrach. Nie wymaga przeprowadzania postępowania administracyjnego.
- Łatwiejsza weryfikacja tożsamości: Urzędy zyskają szeroki dostęp do danych z rejestru PESEL, co przyspieszy rozpatrywanie nietypowych spraw.
Pakiet dodatkowych modyfikacji. Rejestry, paszporty i notariusze
Oprócz zmian w dowodach osobistych, nowelizacja reguluje szereg powiązanych obszarów funkcjonowania państwowych ewidencji oraz ewidencji paszportowych. Jakich?
- Rozszerzenie uprawnień wojewodów: Wojewodowie otrzymają bezpośredni i szerszy dostęp do rejestrów państwowych.
- Ochrona danych osób żyjących: Uszczelniono systemy ewidencji w celu zapobiegania wyciekom danych osobowych bliskich osób zmarłych.
- Porządek w paszportach: Doprecyzowano zasady nakładania nowych obowiązków w ewidencjach paszportowych oraz zasady bezpowrotnego niszczenia i zwracania unieważnionych dokumentów podróży.
- Brak dostępu dla notariuszy: Projekt po konsultacjach jednoznacznie wyklucza bezpośredni dostęp notariuszy do państwowych rejestrów dowodowych.
- Scyfryzowane procedury graniczne: Doprecyzowano odrębne zasady postępowania w przypadkach utraty dokumentów na granicy państwowej lub w wyniku popełnienia przestępstwa.
Przykład: Jak nowe przepisy pomogą w codziennym życiu podczas wyrabiania dokumentów osobistych
Pani Katarzyna jest zameldowana w Suwałkach. Na co dzień pracuje i mieszka jednak w Poznaniu. Wstępuje o nowy dowód osobisty w związku z upływem terminu ważności dotychczasowego dokumentu.
Procedura po 1 grudnia 2026 roku:
- Pani Katarzyna składa wniosek o wydanie dowodu osobiście w Poznaniu lub przez internet.
- Jako dogodne miejsce odbioru wskazuje Urząd Miasta w Poznaniu (lub w dowolnej innej gminie, w której planuje przebywać w dacie odbioru).
- Wniosek rozpatruje wyznaczony organ, a wyprodukowany dokument trafia bezpośrednio do urzędu wskazanego w formularzu.
- Pani Katarzyna odbiera dowód na miejscu w Poznaniu, bez konieczności braku urlopu i odbywania kilkusetkilometrowej podróży do Suwałk.
Kiedy przepisy wejdą w życie?
Przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Jak donoszą media, data wejścia w życie opisanych rozwiązań została przesunięta na 1 grudnia 2026 roku.
Źródło
- www.wnp.pl
- www.prawo.pl
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