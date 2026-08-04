Nowość w odbiorze dowodu osobistego. Wybór dowolnego urzędu w kraju

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wprowadziło zmiany w projekcie nowelizacji przepisów regulujących dowody osobiste. Najistotniejszy element nadchodzącej reformy odnosi się do procedury wyrabiania dowodu. Zgodnie z dotychczasową praktyką, odebranie dokumentu wymagało wizyty w tym samym urzędzie gminy, w którym składano wniosek. Teraz ma się to zmienić. Obywatel już w momencie składania wniosku będzie mógł jednoznacznie wskazać dowolny urząd gminy na terenie całego kraju, w którym wygodnie odbierze nowy dokument. Co ważne, organem formalnie wydającym dowód pozostanie urząd, do którego wpłynął wniosek. Wprowadzone korekty stanowią odpowiedź na współczesne potrzeby społeczne i dużą mobilność Polaków.

Błąd urzędnika już nie zmusi do wyrabiania nowego dowodu osobistego

Nowością w polskim prawie administracyjnym staje się mechanizm szybkiego prostowania pomyłek urzędowych. Jeśli zmiany wejdą w życie, w przypadku, gdy dokument zostanie unieważniony w systemie na skutek błędu pracownika urzędu, obywatel nie będzie musiał od nowa przechodzić pełnej ścieżki. Nowe przepisy wprowadzają procedurę technicznego przywrócenia ważności dokumentu. Na czym ma ona polegać?

Szybki czas reakcji: Procedura przywrócenia ważności unieważnionego dowodu może zostać zastosowana w ciągu 30 dni od momentu popełnienia pomyłki.

Procedura przywrócenia ważności unieważnionego dowodu może zostać zastosowana od momentu popełnienia pomyłki. Brak zbędnej biurokracji: Działanie to ma charakter czysto techniczny i wpisu w rejestrach . Nie wymaga przeprowadzania postępowania administracyjnego.

Działanie to ma charakter czysto techniczny i . Nie wymaga przeprowadzania postępowania administracyjnego. Łatwiejsza weryfikacja tożsamości: Urzędy zyskają szeroki dostęp do danych z rejestru PESEL, co przyspieszy rozpatrywanie nietypowych spraw.

Pakiet dodatkowych modyfikacji. Rejestry, paszporty i notariusze

Oprócz zmian w dowodach osobistych, nowelizacja reguluje szereg powiązanych obszarów funkcjonowania państwowych ewidencji oraz ewidencji paszportowych. Jakich?

Rozszerzenie uprawnień wojewodów: Wojewodowie otrzymają bezpośredni i szerszy dostęp do rejestrów państwowych.

Wojewodowie otrzymają bezpośredni i szerszy dostęp do rejestrów państwowych. Ochrona danych osób żyjących: Uszczelniono systemy ewidencji w celu zapobiegania wyciekom danych osobowych bliskich osób zmarłych.

Uszczelniono systemy ewidencji w celu zapobiegania wyciekom danych osobowych bliskich osób zmarłych. Porządek w paszportach: Doprecyzowano zasady nakładania nowych obowiązków w ewidencjach paszportowych oraz zasady bezpowrotnego niszczenia i zwracania unieważnionych dokumentów podróży.

Doprecyzowano zasady nakładania nowych obowiązków w ewidencjach paszportowych oraz zasady bezpowrotnego niszczenia i zwracania unieważnionych dokumentów podróży. Brak dostępu dla notariuszy: Projekt po konsultacjach jednoznacznie wyklucza bezpośredni dostęp notariuszy do państwowych rejestrów dowodowych.

Projekt po konsultacjach jednoznacznie wyklucza bezpośredni dostęp notariuszy do państwowych rejestrów dowodowych. Scyfryzowane procedury graniczne: Doprecyzowano odrębne zasady postępowania w przypadkach utraty dokumentów na granicy państwowej lub w wyniku popełnienia przestępstwa.

Przykład: Jak nowe przepisy pomogą w codziennym życiu podczas wyrabiania dokumentów osobistych

Pani Katarzyna jest zameldowana w Suwałkach. Na co dzień pracuje i mieszka jednak w Poznaniu. Wstępuje o nowy dowód osobisty w związku z upływem terminu ważności dotychczasowego dokumentu.

Procedura po 1 grudnia 2026 roku:

Pani Katarzyna składa wniosek o wydanie dowodu osobiście w Poznaniu lub przez internet. Jako dogodne miejsce odbioru wskazuje Urząd Miasta w Poznaniu (lub w dowolnej innej gminie, w której planuje przebywać w dacie odbioru). Wniosek rozpatruje wyznaczony organ, a wyprodukowany dokument trafia bezpośrednio do urzędu wskazanego w formularzu. Pani Katarzyna odbiera dowód na miejscu w Poznaniu, bez konieczności braku urlopu i odbywania kilkusetkilometrowej podróży do Suwałk.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Jak donoszą media, data wejścia w życie opisanych rozwiązań została przesunięta na 1 grudnia 2026 roku.

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