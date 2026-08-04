W Polsce działa już ponad sto urządzeń do zbiórki zużytego oleju spożywczego, do których mieszkańcy mogą oddawać tłuszcz pozostały po smażeniu frytek, ryb, mięsa czy pączków. Dotąd obsługa systemu była powiązana z aplikacją mobilną, co dla części osób, zwłaszcza starszych, stanowiło istotne utrudnienie. Nowe rozwiązanie ma poszerzyć dostęp do systemu i ułatwić udział w selektywnej zbiórce odpadów.

Sieć olejomatów rośnie w całym kraju

Sieć urządzeń przeznaczonych do zbiórki zużytego oleju spożywczego obejmuje kolejne polskie gminy. Za ich pośrednictwem mieszkańcy mogą oddawać olej pozostały po codziennym smażeniu, a zebrany odpad trafia później do dalszego przetwarzania.

Nowe rozwiązanie dla osób bez smartfona

Do tej pory korzystanie z olejomatów wymagało używania aplikacji mobilnej. Dla części seniorów, którzy nie mają smartfona albo nie czują się pewnie przy obsłudze kodów QR i aplikacji, była to wyraźna bariera. W odpowiedzi na te trudności operator systemu zdecydował się rozszerzyć dostęp do urządzeń i wprowadził specjalną kartę. Nowe rozwiązanie pozwala seniorom przejść całą procedurę bez telefonu, aplikacji i połączenia z internetem.

Jak działa karta do olejomatu?

Karta ma format zbliżony do bankomatowej. Jest dwustronna i zawiera dwa przypisane do użytkownika kody. Jeden z nich służy do pobrania z olejomatu pustej butelki, do której można zbierać zużyty olej spożywczy. Drugi umożliwia oddanie do urządzenia napełnionego pojemnika. Dzięki temu użytkownik nie musi instalować żadnej aplikacji ani rejestrować każdej czynności za pomocą smartfona. Wystarczy przyłożyć lub zeskanować właściwy kod umieszczony na karcie.

Gdzie można dostać kartę?

Osoba, która chce otrzymać kartę, powinna zgłosić się do gminy uczestniczącej w projekcie albo bezpośrednio do operatora systemu. Po zarejestrowaniu użytkownika wydawana jest indywidualna karta, która umożliwia korzystanie z olejomatu na zasadach zbliżonych do obsługi urządzenia za pomocą aplikacji.

Dlaczego nie wolno wylewać oleju do kanalizacji?

Zużytego oleju spożywczego nie należy wylewać ani do zlewu, ani do toalety. Tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie i może odkładać się na wewnętrznych ściankach rur. Z czasem prowadzi to do zatorów, pogorszenia drożności instalacji, a nawet awarii sieci kanalizacyjnej. Skutki nie ograniczają się tylko do domowej instalacji. Olej trafiający do kanalizacji utrudnia również oczyszczanie ścieków i zwiększa ilość zanieczyszczeń, które trzeba później usuwać.

Co należy zrobić ze zużytym olejem?

Bezpiecznym rozwiązaniem jest przelanie ostudzonego tłuszczu do szczelnej butelki i przekazanie go do odpowiedniego punktu zbiórki. Może to być olejomat albo Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jeśli lokalny PSZOK przyjmuje tego rodzaju odpad.

Specjalne karty dla seniorów [PODSUMOWANIE]

System zbiórki zużytego oleju spożywczego obejmuje coraz więcej gmin. Wprowadzenie specjalnej karty ma ułatwić korzystanie z urządzeń osobom, które nie używają smartfona lub nie chcą obsługiwać aplikacji mobilnej. Dzięki temu więcej mieszkańców, w tym seniorzy, może oddawać zużyty olej w bezpieczny sposób, zamiast wylewać go do kanalizacji lub wyrzucać do zwykłych śmieci.

Źródło: Portal Samorządowy