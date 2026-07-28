MSWiA chce skrócić rekrutację do PSP

Do opiniowania skierowany został projekt nowelizacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany wprowadzane przez dokument mają spowodować skróceniem czasu jaki zajmuje okres od ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej już do samego przyjęcia kandydata. W ocenie MSWiA, które jest autorem projekt, ma to zwiększyć liczbę przyjęć.

Jak tłumaczy resort, od 1 stycznia 2025 r. do 26 czerwca 2025 r. zostały ogłoszone nabory na 755 stanowisk (85 w systemie codziennym oraz 670 w systemie zmianowym), do których w sumie przystąpiło 7062 kandydatów. Do służby zostało przyjętych 364 kandydatów.

Z analizy przeprowadzonej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, średni czas od ogłoszenia naboru do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej kandydata to ok. 8 miesięcy i 26 dni (w przypadku kandydatów przewidzianych do pełnienia służby w zmianowym systemie służby ten okres średnio zajmuje ok. 9 miesięcy i 4 dni) – wyjaśnia MSWiA.

Rozwiązania wprowadzane przez projekt rozporządzenia mają na celu uelastycznienie i usprawnienie procesu naboru. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu oczekiwania na orzeczenia komisji lekarskich, głównie w przypadkach, kiedy kandydaci odwołają się od uzyskanych orzeczeń o nieprzydatności do służby.

Nowe progi sprawności i nowy system punktowy. Co zmieni się dla kandydatów?

Jedną z kluczowych zmian jest ta dotycząca punktacji wymaganej do zaliczenia testu sprawności fizycznej podczas rekrutacji. W przypadku mężczyzn zaproponowano zmianę z 50 punktów na 45 punktów, a dla kobiet zmianę z 46 punktów na 41 punktów. Natomiast gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, minimalna wysokości progu zaliczenia dla obu płci ma zostać obniżona z 41 punktów na 38 punktów.

Jak uzasadnia resort, taka zmiana spowodowana jest koniecznością przygotowania PSP do reagowania na różnorodne zagrożenia cywilizacyjne i środowiskowe. Skutkuje to przyjmowaniem w szeregi Państwowej Straży Pożarnej specjalistów z różnych dziedzin.

Z drugiej jednak strony podczas sprawdzianu z pływania, który nie jest przeprowadzany przez wszystkie jednostki PSP, czas zaliczenia ma zostać obniżony z 90 sekund do 60 sekund. W ocenie MSWiA niezbędne jest zapewnienie, aby kandydaci do służby posiadali odpowiedni poziom sprawności fizycznej, umożliwiający skuteczne i bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych w środowisku wodnym.

Zmiany dotyczą też systemu punktowego. Ma on mocniej uwzględniać przygotowanie zawodowe. Przykładowo, szkolenie w zawodzie strażak lub szkolenie równorzędne wyceniono na 20 punktów, posiadanie tytułu technika pożarnictwa na 25, a inżyniera pożarnictwa na 30. Uprawnienia ratownika medycznego mają dawać 15 punktów. Podstawowe szkolenie strażaka ratownika OSP będzie warte 10 punktów, a członkostwo w OSP dłuższe niż 12 miesięcy – kolejne 5.

MSWiA szykuje zmiany w badaniach lekarskich

Projekt rozporządzenia zakłada także zmiany w badaniach lekarskich. Obecnie, jeżeli kandydat otrzyma negatywne orzeczenie komisji lekarskiej i złoży odwołanie do odwoławczej komisji lekarskiej, kierownik jednostki organizacyjnej PSP nie może wysłać na komisję lekarską kolejnego kandydata. Projekt wprowadza zmianę, która pozwoli jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej na wysłanie na komisję lekarską kolejnych kandydatów z najwyższą liczbą punktów uzyskanych łącznie we wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego bez potrzeby oczekiwania na orzeczenie odwoławczej komisji lekarskiej.

Wielokrotnie praktyka wykazała, iż w momencie, kiedy kandydat postanawia odwołać się od otrzymanego orzeczenia, cała procedura związana z ostatecznym ustaleniem zdolności do pełnienia służby w formacji trwa nawet do kilkunastu miesięcy. Umożliwienie wysyłania kolejnych kandydatów na komisję lekarską usprawni cały proces naboru, a w konsekwencji pozwoli na sprawniejsze przyjęcia do służby ubiegających się kandydatów – uzasadnia resort.

Oprócz tego projekt zakłada umożliwienie kierownikom jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej skierowania na badania lekarskie kolejnych z listy kandydatów w terminie do 6 miesięcy od dnia przyjęcia do służby kandydatów wyłonionych w wyniku ogłoszonego postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku, gdy nastąpi zwolnienie stanowiska lub stanowisk odpowiadających stanowisku, na które prowadzone było postępowanie kwalifikacyjne.