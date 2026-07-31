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Cyfrowy poradnik bezpieczeństwa rozesłany ponownie do Polaków. „Bądź przygotowany”

Cyfrowy poradnik bezpieczeństwa rozesłany ponownie do Polaków. „Bądź przygotowany”
Cyfrowy poradnik bezpieczeństwa rozesłany ponownie do Polaków. „Bądź przygotowany”Shutterstock
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
wczoraj, 10:04

W piątek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców Polski Alert RCB z linkiem do pobrania cyfrowej wersji „Poradnika bezpieczeństwa”. Jest to następstwo wydarzeń z czwartku, kiedy to pod Lublinem uderzył rosyjski pocisk manewrujący i na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe.

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Cyfrowy poradnik bezpieczeństwa rozesłany ponownie do Polaków. „Bądź przygotowany”

Po wydarzeniach z czwartku szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział ponowne przesłanie do mieszkańców Polski „Poradnika bezpieczeństwa” w wersji cyfrowej. W ubiegłym roku poradnik został dostarczony do każdego gospodarstwa domowego w wersji papierowej. Oprócz tego dostępny jest do pobrania na stronie RCB, a także w mObywatelu.

W piątek co mieszkańców całej Polski został wysłany Alert RCB o treści: „MSWiA: bądź przygotowany. Pobierz: poradnikbezpieczenstwa.gov.pl”. Część osób nie jest jednak w stanie pobrać poradnika. Jest to związane z dużym zainteresowaniem i obciążeniem serwerów stron RCB.

Poradnik został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami i organizacjami pozarządowymi. Publikacja oferuje praktyczne wskazówki od tworzenia rodzinnych planów kryzysowych, przez zasady ewakuacji i sygnały alarmowe, po listy kontrolne ułatwiające przygotowanie zapasów i niezbędnego wyposażenia.

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Co znajduje się w poradniku bezpieczeństwa?

Poradnik bezpieczeństwa podzielony jest na cztery części: wstęp, przygotowanie, reagowanie oraz plan. W części dotyczącej przygotowania w poradniku opisane zostały najważniejsze kwestie dotyczące przygotowania siebie i swoich najbliższych jeszcze przed jakimkolwiek kryzysem, plan rozmowy z dziećmi o zagrożeniach, przygotowanie swojego otoczenia, a także konieczne kroki w przygotowaniu zwierząt domowych i hodowlanych.

Część "reagowanie" składa się z działów:

  • Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze,
  • Ewakuacja,
  • Bezpieczeństwo w tłumie,
  • Schronienia,
  • Pożar,
  • Powódź,
  • Długotrwały brak prądu (blackout),
  • Atak z powietrza,
  • Zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne,
  • Niepokojące zachowania,
  • Zagrożenia terrorystyczne,
  • Zagrożenia cyfrowe,
  • Pierwsza pomoc,
  • Higiena w kryzysie.

W ostatniej części – Plan na kryzys – znajduje się miejsce, gdzie każda osoba może rozpisać swój plan działania. W jego skład wchodzą dane kontaktowe domowników i najbliższych, choroby i przyjmowane leki, rozpiska miejsc, w których można się spotkać, jeśli rodzina zostanie rozdzielona.

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Co można znaleźć w cyfrowym poradniku bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel?

Użytkownicy i użytkowniczki aplikacji mObywatel znajdą poradnik na liście usług w kategorii "bezpieczeństwo". Jest podzielony na pięć podstron.

Zasady bezpieczeństwa - przestrzeń z informacjami o tym, jak zachować się w kryzysowej sytuacji i uniknąć działań, które mogą narazić siebie i bliskich na niebezpieczeństwo.

Plecak ewakuacyjny - w tym miejscu użytkownicy i użytkowniczki znajdą wskazówki, co powinno znaleźć się w takim plecaku. Kompletowanie go ułatwia dostępna tam lista, na której można odhaczyć zgromadzone przedmioty. Aplikacja dodatkowo umożliwia wygenerowanie listy w formie pliku PDF.

Sygnały alarmowe - w zakładce można odsłuchać poszczególne sygnały i dowiedzieć się, co oznaczają.

Numery SOS - wskazówki dotyczące tego, do jakich służb zgłosić się po pomoc w określonym przypadku. Po wybraniu Zadzwoń użytkownik od razu zostanie przeniesiony do aplikacji do wykonywania połączeń w telefonie.

Niepokojące sytuacje - miejsce, gdzie użytkownik przeczyta o zdarzeniach, które należy zgłaszać odpowiednim służbom (np. fotografowanie za pomocą dronów obiektów wojskowych).

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Jak rozpoznać sygnały alarmowe w Polsce?

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze są wykorzystywane przez służby zarówno w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia, jak i podczas zaplanowanych ćwiczeń. O planowanych ćwiczeniach mieszkańcy są informowani z wyprzedzeniem.

Informacje o zagrożeniach mogą być przekazywane za pomocą: syren alarmowych, megafonów, radia, telewizji i internetu, Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), alertów RCB, oraz bezpośrednich komunikatów służb.

W Polsce obowiązują tylko dwa sygnały alarmowe:

  • Ogłoszenie alarmu – ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty.
  • Odwołanie alarmu – ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.

W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego, należy włączyć radio lub telewizor i stosować się do komunikatów.

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Rosyjski pocisk wybuchł niedaleko Lublina

W czwartek nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto rosyjski pocisk manewrujący Ch-101, który spadł i wybuchł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie. W odpowiedzi na zagrażający incydent polskie wojsko natychmiast poderwało myśliwce F-16, które prowadziły działania rozpoznawcze.

Natychmiast wdrożono procedurę SPO13 i uruchomiono syreny alarmowe jako najszybszy sposób informowania o zagrożeniu. Cały proceder trwał 13 minut.

Podczas wspólnej konferencji premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego padły zarzuty dotyczące niewysłania do mieszkańców Lubelszczyzny alertu RCB. Jak przekazał szef rządu, "zagrożenie powstało szybko i tutaj metodą najszybszą najskuteczniejszą jest oczywiście syrena".

Według tych procedur, które przyjęto nie tylko w Polsce, w takich nagłych przypadkach podejmuje się działania ostrzegające przy pomocy syren alarmowych - podkreślił.

Premier stwierdził, że rządzący będą przyglądać się mechanizmom, jakie zostały uruchomione. - Musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać smsy do ludzi uspokajające - dodał.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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