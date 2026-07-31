Cyfrowy poradnik bezpieczeństwa rozesłany ponownie do Polaków. „Bądź przygotowany”

Po wydarzeniach z czwartku szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział ponowne przesłanie do mieszkańców Polski „Poradnika bezpieczeństwa” w wersji cyfrowej. W ubiegłym roku poradnik został dostarczony do każdego gospodarstwa domowego w wersji papierowej. Oprócz tego dostępny jest do pobrania na stronie RCB, a także w mObywatelu.

W piątek co mieszkańców całej Polski został wysłany Alert RCB o treści: „MSWiA: bądź przygotowany. Pobierz: poradnikbezpieczenstwa.gov.pl”. Część osób nie jest jednak w stanie pobrać poradnika. Jest to związane z dużym zainteresowaniem i obciążeniem serwerów stron RCB.

Poradnik został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami i organizacjami pozarządowymi. Publikacja oferuje praktyczne wskazówki od tworzenia rodzinnych planów kryzysowych, przez zasady ewakuacji i sygnały alarmowe, po listy kontrolne ułatwiające przygotowanie zapasów i niezbędnego wyposażenia.

Co znajduje się w poradniku bezpieczeństwa?

Poradnik bezpieczeństwa podzielony jest na cztery części: wstęp, przygotowanie, reagowanie oraz plan. W części dotyczącej przygotowania w poradniku opisane zostały najważniejsze kwestie dotyczące przygotowania siebie i swoich najbliższych jeszcze przed jakimkolwiek kryzysem, plan rozmowy z dziećmi o zagrożeniach, przygotowanie swojego otoczenia, a także konieczne kroki w przygotowaniu zwierząt domowych i hodowlanych.

Część "reagowanie" składa się z działów:

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze,

i komunikaty ostrzegawcze, Ewakuacja,

Bezpieczeństwo w tłumie,

Schronienia,

Pożar,

Powódź,

Długotrwały brak prądu (blackout),

Atak z powietrza,

Zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne,

Niepokojące zachowania,

Zagrożenia terrorystyczne,

Zagrożenia cyfrowe,

Pierwsza pomoc,

Higiena w kryzysie.

W ostatniej części – Plan na kryzys – znajduje się miejsce, gdzie każda osoba może rozpisać swój plan działania. W jego skład wchodzą dane kontaktowe domowników i najbliższych, choroby i przyjmowane leki, rozpiska miejsc, w których można się spotkać, jeśli rodzina zostanie rozdzielona.

Co można znaleźć w cyfrowym poradniku bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel?

Użytkownicy i użytkowniczki aplikacji mObywatel znajdą poradnik na liście usług w kategorii "bezpieczeństwo". Jest podzielony na pięć podstron.

Zasady bezpieczeństwa - przestrzeń z informacjami o tym, jak zachować się w kryzysowej sytuacji i uniknąć działań, które mogą narazić siebie i bliskich na niebezpieczeństwo.

Plecak ewakuacyjny - w tym miejscu użytkownicy i użytkowniczki znajdą wskazówki, co powinno znaleźć się w takim plecaku. Kompletowanie go ułatwia dostępna tam lista, na której można odhaczyć zgromadzone przedmioty. Aplikacja dodatkowo umożliwia wygenerowanie listy w formie pliku PDF.

Sygnały alarmowe - w zakładce można odsłuchać poszczególne sygnały i dowiedzieć się, co oznaczają.

Numery SOS - wskazówki dotyczące tego, do jakich służb zgłosić się po pomoc w określonym przypadku. Po wybraniu Zadzwoń użytkownik od razu zostanie przeniesiony do aplikacji do wykonywania połączeń w telefonie.

Niepokojące sytuacje - miejsce, gdzie użytkownik przeczyta o zdarzeniach, które należy zgłaszać odpowiednim służbom (np. fotografowanie za pomocą dronów obiektów wojskowych).

Jak rozpoznać sygnały alarmowe w Polsce?

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze są wykorzystywane przez służby zarówno w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia, jak i podczas zaplanowanych ćwiczeń. O planowanych ćwiczeniach mieszkańcy są informowani z wyprzedzeniem.

Informacje o zagrożeniach mogą być przekazywane za pomocą: syren alarmowych, megafonów, radia, telewizji i internetu, Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), alertów RCB, oraz bezpośrednich komunikatów służb.

W Polsce obowiązują tylko dwa sygnały alarmowe:

Ogłoszenie alarmu – ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty.

Odwołanie alarmu – ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty.

W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego, należy włączyć radio lub telewizor i stosować się do komunikatów.

Rosyjski pocisk wybuchł niedaleko Lublina

W czwartek nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto rosyjski pocisk manewrujący Ch-101, który spadł i wybuchł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie. W odpowiedzi na zagrażający incydent polskie wojsko natychmiast poderwało myśliwce F-16, które prowadziły działania rozpoznawcze.

Natychmiast wdrożono procedurę SPO13 i uruchomiono syreny alarmowe jako najszybszy sposób informowania o zagrożeniu. Cały proceder trwał 13 minut.

Podczas wspólnej konferencji premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego padły zarzuty dotyczące niewysłania do mieszkańców Lubelszczyzny alertu RCB. Jak przekazał szef rządu, "zagrożenie powstało szybko i tutaj metodą najszybszą najskuteczniejszą jest oczywiście syrena".

Według tych procedur, które przyjęto nie tylko w Polsce, w takich nagłych przypadkach podejmuje się działania ostrzegające przy pomocy syren alarmowych - podkreślił.

Premier stwierdził, że rządzący będą przyglądać się mechanizmom, jakie zostały uruchomione. - Musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać smsy do ludzi uspokajające - dodał.