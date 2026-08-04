Gazeta Prawna
Prawo UE

Kolejny polski symbol pod ścisłą ochroną UE. Bruksela przypisała prestiżowy status owocom z północno-zachodniego regionu

Jabłka krajeńskie z unijnym oznaczeniem ChOG. 50. polski produkt zarejestrowany w UE. Wizualizacja AI
Jabłka krajeńskie z unijnym oznaczeniem ChOG. 50. polski produkt zarejestrowany w UE. Wizualizacja AIGazetaPrawna.pl / ChatGPT
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 16:33
aktualizacja dzisiaj, 17:40

Unijny parasol ochronny roztacza się nad kolejnym wybitnym tradycyjnym wyrobem z Polski. Komisja Europejska podjęła oficjalną decyzję, na mocy której polski owoc uzyskał prestiżowy status Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG). Od 4 sierpnia 2026 r. to wyjątkowe specjały z południowej Krajny podlegają ścisłej ochronie prawnej na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. To przełomowy moment – wyrób ten stał się oficjalnie 50. polskim produktem przyjętym do unijnego systemu jakości rynkowej.

Skrót artykułu

Ostateczny wyrok Brukseli. Wyłączność i wyśrubowane rygory produkcyjne

Decyzja Komisji Europejskiej oznacza fundamentalną zmianę prawną dla rynku spożywczego. Od 4 sierpnia 2026 r. nazwa „jabłka krajeńskie” została zastrzeżona, co oznacza bezwzględny zakaz jej używania przez podmioty nieposiadające odpowiednich certyfikatów. Posługiwać się nią mogą wyłącznie sadownicy działający na ściśle wyznaczonym obszarze geograficznym południowej Krajny, którzy bezwzględnie rygorystycznie spełniają kryteria zawarte w specyfikacji produktu.

Jak podkreśla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, systemy ochrony geograficznej stanowią instytucjonalną barierę chroniącą rodzimych producentów przed nieuczciwą konkurencją, podróbkami oraz próbami zawłaszczania uznanych tradycji mikroregionalnych.

– Rejestracja „jabłek krajeńskich” to sukces producentów, którzy od lat dbają o wysoką jakość swoich owoców i konsekwentnie budują markę regionu. Unijne systemy jakości pozwalają chronić to, co w polskiej żywności najcenniejsze – jej autentyczność, tradycję i ścisły związek z miejscem pochodzenia. To także realne wsparcie dla lokalnych producentów i szansa na jeszcze lepszą promocję polskiej żywności na rynkach krajowych i zagranicznych – wskazał minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

Czym różnią się jabłka krajeńskie od innych? Unikalne parametry fizykochemiczne

Unijna rejestracja w systemie ChOG nie jest przyznawana bezpodstawnie – wymaga twardego udowodnienia naukowej relacji pomiędzy specyfiką danego terenu a unikalnymi właściwościami surowca. W przypadku jabłek krajeńskich mowa o świeżych owocach deserowych klasy I, obejmujących odmiany Gala, Golden Delicious, Red Jonaprince (Jonagold), Szampion.

Badania jakościowe dowiodły, że owoce pochodzące z tego rejonu charakteryzują się:

  • Wyższą zawartością cukrów naturalnych w porównaniu do tych samych odmian uprawianych w pozostałych częściach kraju,
  • Zdecydowanie większą jędrnością miąższu, wpływająca na chrupkość oraz optymalny czas przechowywania,
  • Unikalnym balansem aromatyczno-smakowym, będącym bezpośrednią wypadkową specyficznych warunków mikroklimatycznych południowej Krajny oraz gleb bogatych w minerały.

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Jabłka krajeńskie formalnie stały się 50. polskim produktem wpisanym do unijnego rejestru chronionych nazw produktów rolnych i środków spożywczych (obejmującego Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności).

Wprowadzenie towaru do elitarnego unijnego systemu rejestracji to nie tylko prestiż, ale realny impuls ekonomiczny. Chronione Oznaczenie Geograficzne podnosi wartość rynkową owoców, ułatwia wejście do sieci handlowych premium w całej Europie oraz daje lokalnym sadownikom silne oparcie w budowaniu marki eksportowej. Rejestracja stanowi zwieńczenie wieloletniego procesu dokumentacyjnego prowadzonego przez lokalne stowarzyszenia sadownicze i stanowi wzorzec wykorzystania narzędzi prawno-gospodarczych Unii Europejskiej do ochrony rodzimego potencjału rolnego.

Region krajeński

Krajna to historyczno-etnograficzny region położony w północno-zachodniej Polsce, na pograniczu województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Rozciąga się głównie między rzekami Brdą i Notecią, a jego najważniejszymi miastami są m.in. Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Nakło nad Notecią i Złotów. Region ten charakteryzuje się malowniczym krajobrazem jezior, lasów i pól, a także bogatą historią oraz silnie zachowanymi tradycjami ludowymi.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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