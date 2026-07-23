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Nowy rozdział w walce z przestępczością transgraniczną. Frontex i Europol zacieśniają współpracę

Frontex
Nowy rozdział w walce z przestępczością transgraniczną. Frontex i Europol zacieśniają współpracęKomisja Europejska / NIKOLAY DOYCHINOV
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
dzisiaj, 14:51

Frontex i Europol, czyli dwie unijne agencje, podpisały w lipcu nowe porozumienie. Jego celem jest zintensyfikowanie walki z przemytem migrantów, handlem ludźmi, terroryzmem i innymi przestępstwami transgranicznymi.

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Frontex i Europol zacieśniają współpracę

Frontex, czyli Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej i Europol (Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania) rozpoczynają nowy etap współpracy w przeciwdziałaniu przestępczości transgranicznej. W lipcu obie agencje podpisały nowe porozumienie, które zastąpiło to z 2015 roku.

W ocenie obu agencji nowe porozumienie dostosowuje współpracę zarówno do wyzwań kreowanych przez rzeczywistość, jak i zaktualizowanych mandatów Europolu i Frontexu. Porozumienie uwzględnia też zalecenia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, w tym zawiera szczegółowe zasady i zabezpieczenia dotyczące wszelkiej wymiany danych osobowych, która może odbywać się wyłącznie pod ściśle określonymi warunkami.

Frontex widzi granicę. Europol widzi siatki przestępcze, które się za nią kryją. Każdy z nas trzyma w rękach elementy tej samej układanki, a to rozwiązanie rozkłada je na tym samym stole. Nasi oficerowie i analitycy już teraz pracują ramię w ramię, od wspólnych operacji po wspólną analizę; teraz to, co widzi jedna agencja, druga może szybko i sprawnie wykorzystać - ocenił dyrektor wykonawczy Frontexu Hans Leijtens.

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Trzy obszary współpracy

Na mocy porozumienia roboczego Frontex i Europol wzmocnią współpracę w trzech głównych obszarach:

  • Udostępnianiu informacji w celu powstrzymania sieci przestępczych,
  • Wspólnym obrazowaniu sytuacji na granicach,
  • Współpracy przy operacjach.

W odniesieniu do pierwszego obszaru zacieśnianej współpracy, agencje mają wymieniać się m.in. operacyjnymi danymi osobowymi jednostek podejrzanych o udział w przestępczości transgraniczne. Są to na przykład osoby podejrzane o udział w przemycie migrantów, których działania zagrażają ich życiu.

Jednocześnie, przekazywane dane mogą być wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały udostępnione. Każde dalsze wykorzystanie musi zostać zatwierdzone przez agencję, która je udostępniła, i być zgodne z pierwotnym celem.

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Współpraca za pośrednictwem EUROSUR

Docelowo agencje będą współpracować za pośrednictwem EUROSUR. To system Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w ramach którego organy krajowe i Frontex wymieniają się informacjami dotyczącymi granic, w tym z innymi właściwymi agencjami i organami UE. Zgodnie ze szczegółowymi zasadami, które jeszcze zostaną uzgodnione, Frontex będzie tworzyć i udostępniać Europolowi konkretne obrazy sytuacji, pomagając zarówno agencjom, jak i organom krajowym w identyfikowaniu wydarzeń, ocenie ryzyka i planowaniu reakcji.

Siatki przestępcze nie rozróżniają między bezpieczeństwem granic a egzekwowaniem prawa – wykorzystują każdą lukę, jaką mogą znaleźć. Dlatego informacje zebrane na zewnętrznych granicach UE mogą stanowić pierwszy sygnał o działalności przestępczej lub terrorystycznej. Dzięki bliższej współpracy z Frontexem, Europol może wspierać państwa członkowskie UE w wykrywaniu, badaniu i likwidowaniu stojących za nim siatek - stwierdził p.o. dyrektora wykonawczego Europolu Jürgen Ebner.

Koordynacja działań przez obie agencje ma odbywać się w wspólnych operacji i ogólnounijnych działań przeciwko przestępczości transgranicznej, w tym w ramach EMPACT - wspólnych ram UE w zakresie zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości. Agencje będą również wymieniać się ekspertami i oficerami łącznikowymi, wspólnie szkolić personel oraz współpracować w zakresie badań i innowacji.

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Zadania Frontexu i Europolu – czym zajmują się obie agencje?

Frontex, co do zasady, wspiera państwa członkowskie UE i państwa należące do strefy Schengen w zarządzaniu granicami zewnętrznymi UE, w tym przeprowadzaniu deportacji. Na wniosek państwa członkowskiego Frontex może koordynować wspólne operacje, rozmieszczać funkcjonariuszy i sprzęt oraz dostarczać informacje i analizy ryzyka w celu wsparcia procesu decyzyjnego.

Natomiast Europol wspiera państwa członkowskie UE w zapobieganiu i zwalczaniu poważnej i zorganizowanej przestępczości, cyberprzestępczości i terroryzmu. Agencja zapewnia analizę kryminalną, koordynuje transgraniczne dochodzenia i pełni funkcję centrum wymiany informacji kryminalnych między organami ścigania państw unijnych.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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