Gazeta Prawna
Kraj

Spór Kaczyńskiego z Morawieckim: Szef PiS odpowiada na wywiad o „maślarzach” i nowej partii

Jarosław Kaczyński
Jarosław KaczyńskiShutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 15:40

Ostra eskalacja konfliktu na szczytach polskiej sceny politycznej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w mocnym wpisie uderza w byłego premiera Mateusza Morawieckiego, zarzucając mu, że to nie Donald Tusk, lecz Prawo i Sprawiedliwość stało się jego głównym przeciwnikiem. Riposta szefa PiS nastąpiła po głośnym wywiadzie Morawieckiego, w którym skrytykował wewnętrzne frakcje w partii oraz zapowiedział formalne utworzenie własnego ugrupowania politycznego.

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Kaczyński o uderzeniu we własne szeregi: Morawiecki szuka sojuszników gdzie indziej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ocenił we wtorek, że to on i PiS, a nie Donald Tusk, są wrogiem dla b. premiera, lidera Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Najwyraźniej Morawiecki ma plan poszukiwania sojuszników gdzie indziej - dodał Kaczyński.

„Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Najwyraźniej Mateusz Morawiecki ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej” - napisał Kaczyński we wtorek na X.

Wywiad Morawieckiego i krytyka „maślarzy”. Ostrzeżenie przed przejęciem władzy w PiS

W poniedziałek w rozmowie na kanale YouTube „Rymanowski Live” Morawiecki krytykował m.in. „maślarzy” (frakcję kojarzoną z politykami PiS: Tobiaszem Bocheńskim, Jackiem Sasinem i Patrykiem Jakim), którzy - jego zdaniem - dążą do przejęcia wpływów w partii. Według niego, „to jest ukartowana strategia wypchnięcia prezesa, ponieważ na koniec przyjdą po jego głowę”.

Ocenił też, że jeśli PiS skupi się na walce z jego stowarzyszeniem „Rozwój plus”, to na tym straci. - Na koniec może się okazać, że jesteśmy ostatnim ratunkiem PiS-u, chociaż będziemy walczyli o wynik jeszcze lepszy - dodał Morawiecki.

Za zmniejszające się poparcie PiS w sondażach Morawiecki winił m.in. tzw. maślarzy, polityków dawnej Suwerennej Polski, pomysł „Piątki dla zwierząt” czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., który uznał za niezgodną z Konstytucją RP aborcję z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Krytykował również zarządzanie Polską Grupą Zbrojeniową, które - jak powiedział - „także w naszych czasach było słabe”.

Szef PiS odpowiada na zarzuty: „Premier jest w jakimś dziwnym stanie”

Według Kaczyńskiego „były premier zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych, często niezgodnie z prawdą…”.

„Skoro tak bardzo się z nimi nie zgadzał, wypada zapytać: dlaczego nie odcinał się od tych decyzji publicznie albo nawet nie zrezygnował z funkcji premiera? Co jakiś czas słyszę, że członkowie rozłamowego stowarzyszenia byli zapewniani przez Mateusza Morawieckiego, że i tak lista będzie wspólna… Po takich wypowiedziach ich szefa uwierzyć w to jest niezmiernie trudno” - napisał szef PiS.

Dodał, że ma „wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie”. „Odnosiłem je również w trakcie naszych rozmów. Daj Boże, żebym się mylił” - napisał Kaczyński.

Ultimatum władz partii i powstanie nowej formacji politycznej

Powstanie „Rozwój Plus” wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca władze partii postawiły parlamentarzystom PiS ultimatum: albo rezygnacja z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych, albo wykluczenie z partii. W ultimatum chodziło w practical o stowarzyszenie Morawieckiego.

Politycy skupieni wokół b. premiera nie złożyli oświadczenia ws. braku przynależności do stowarzyszeń. Zaznaczali zarazem, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS - bo nie tego dotyczyło oświadczenie - i że jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny Rozwój Plus.

Morawiecki zapowiedział w poniedziałek, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną; na ten dzień planowana jest konwencja stowarzyszenia „Rozwoju Plus”.

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Źródło: PAP
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Donald TuskJarosław KaczyńskiMateusz Morawiecki

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