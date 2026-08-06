W 2025 r. co szósta osoba w Unii Europejskiej codziennie paliła papierosy

Według najnowszych danych Eurostatu, w 2025 r. 16,5 proc. osób w wieku 16 lat i starszych w Unii Europejskiej paliło papierosy lub produkty podobne (e-papierosy, saszetki nikotynowe lub podgrzewane wyroby tytoniowe) codziennie. W porównaniu z 2022 r., kiedy codzienne palenie deklarowało 17,5 proc., jest to niewielki spadek. Większość osób - 77,5 proc. – zadeklarowało, że nie używa takich produktów lub nie używała ich w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie.

Dane pokazują, że 20,8 proc. mężczyzn paliło codziennie, w porównaniu z 12,6 proc. kobiet. Oba odsetki nieznacznie spadły w porównaniu z rokiem 2022, kiedy takie zachowanie deklarowało 22,2 proc. mężczyzn i 13,1 proc. kobiet paliło.

W podziale na grupy wiekowe, najwyższy odsetek codziennych użytkowników tytoniu i wyrobów tytoniowych odnotowano w grupie wiekowej 35–49 lat (21,3 proc.), następnie w grupie wiekowej 25–34 lata (19,9 proc.) i 50–64 lata (19,8 proc.). Najniższe odsetki odnotowano w najmłodszej i najstarszej grupie wiekowej, odpowiednio 12,1 proc. i 9,1 proc.

Najwięcej palaczy w Belgii, Szwecji i Chorwacji. Polska poniżej unijnej średniej

Wśród krajów UE najwyższy odsetek codziennego używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wśród osób w wieku 16 lat i starszych odnotowano w Bułgarii (26,3 proc.), Szwecji (23,9 proc.) i Chorwacji (23,6 proc.). Powyżej dwudziestu procent codziennych palaczy ma też Grecja i Cypr – po 22,6 proc.

Najniższe odsetki odnotowano w Holandii (9,9 proc.), Irlandii (11,7 proc.), Belgii (13,6 proc.) i Luksemburgu (13,8 proc.). Poniżej średniej unijnej znalazły się też:

Niemcy – 14,9 proc.,

Hiszpania – 15 proc.,

Portugalia – 15,2 proc.,

Polska – 15,5 proc.,

Włochy – 15,5 proc.,

Finlandia – 15,6 proc.,

Słowacja – 16,3 proc.

W 17 krajach UE odsetek osób używających tytoniu i wyrobów pokrewnych codziennie spadł między 2022 a 2025 rokiem. Największe spadki odnotowano w Hiszpanii i Luksemburgu (po 2,1 punktu procentowego). Natomiast największy wzrost odnotowano w Chorwacji i na Litwie (po +2,7 punktu procentowego).

Skutki zdrowotne palenia tytoniu

Jak wskazuje Główny Inspektorat Sanitarny, palenie tytoniu jest główną przyczyną przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz rozedmy płuc. U osób palących częściej występują również infekcje dróg oddechowych, astma i niewydolność oddechowa.

Jednym z najpoważniejszych skutków palenia pozostaje rak płuca. Badania wskazują, że około 85–90 proc. przypadków tej choroby ma związek z używaniem tytoniu. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z liczbą wypalanych papierosów oraz długością trwania nałogu. Palenie tytoniu zwiększa ryzyko rozwoju wielu nowotworów, nie tylko raka płuca. Dotyczy to również nowotworów:

jamy ustnej,

gardła,

krtani,

trzustki,

pęcherza moczowego,

szyjki macicy,

nerki.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) klasyfikuje dym tytoniowy jako czynnik rakotwórczy grupy 1, czyli o potwierdzonym działaniu rakotwórczym dla ludzi. Coraz więcej badań dotyczy także wpływu nowych wyrobów nikotynowych na zdrowie jamy ustnej. Analizy wskazują, że używanie saszetek nikotynowych może prowadzić do zmian w błonie śluzowej jamy ustnej, w tym leukoplakii oraz zmian przednowotworowych.

Również bierne palenie stanowi poważne zagrożenie. Dym tytoniowy zawiera toksyczne i rakotwórcze substancje, które zwiększają ryzyko chorób serca, nowotworów oraz schorzeń układu oddechowego. WHO szacuje, że każdego roku z powodu biernego palenia umiera ponad milion osób na świecie.