Przełomowa alternatywa dla NFZ. ZUS płaci za wszystko

Większość Polaków kojarzy wyjazd do sanatorium z wielomiesięcznym (a często wieloletnim) oczekiwaniem w kolejce NFZ oraz koniecznością dopłacania z własnej kieszeni za zakwaterowanie i wyżywienie. Mało kto zdaje sobie sprawę z istnienia równoległego systemu – rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Zarówno cel, jak i zasady tego programu są skrojone pod kątem maksymalnej korzyści ubezpieczonego. ZUS wychodzi z założenia, że taniej jest wyleczyć pracownika, niż przez lata wypłacać mu rentę z tytułu niezdolności do pracy. Efekt? Ubezpieczony nie ponosi ani złotówki kosztów. ZUS w całości finansuje:

Pełną kurację i zabiegi rehabilitacyjne dobrane do stanu zdrowia,

Zakwaterowanie w ośrodku rehabilitacyjnym oraz pełne wyżywienie,

Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem (najtańszym środkiem transportu publicznego).

Co więcej, na cały czas trwania rehabilitacji (standardowo 24 dni) otrzymujesz oficjalne zwolnienie lekarskie (e-ZLA), za które przysługuje normalne wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Nie musisz więc marnować ani jednego dnia ze swojego urlopu wypoczynkowego!

Kto może skorzystać z darmowego programu? Kluczowy warunek

Z darmowej rehabilitacji w ZUS może skorzystać niemal każdy aktywny uczestnik rynku pracy. Głównym kryterium jest istnienie zagrożenia utratą zdolności do pracy, przy jednoczesnej szansie (tzw. rokowaniu), że po przebyciu rehabilitacji stan zdrowia poprawi się na tyle, by nadal pracować.

O darmowy wyjazd lub rehabilitację ambulatoryjną możesz ubiegać się, jeśli spełniasz przynajmniej jeden z poniższych warunków:

Jesteś ubezpieczony w ZUS – pracujesz na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzisz własną działalność gospodarczą. Pobierasz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne. Pobierasz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Jesteś pracującym emerytem i nadal odprowadzasz składki na ubezpieczenia społeczne.

Jakie choroby kwalifikują do wyjazdu? ZUS kieruje na rehabilitację pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu (np. po wypadkach, z dyskopatią czy chorobami kręgosłupa), układu krążenia, układu oddechowego, schorzeniami psychosomatycznymi (np. zaburzenia lękowe, wypalenie, nerwice) oraz narządu głosu.

Jak złożyć wniosek PR-4 i wyjechać na koszt ZUS?

Procedura ubiegania się o darmowy turnus rehabilitacyjny jest wyjątkowo prosta i nie wymaga zbędnej biurokracji. Zobacz, jak do tego doprowadzić w trzech prostych krokach:

Wizyta u lekarza prowadzącego (dowolnej specjalizacji lub POZ): Poproś lekarza, u którego się leczysz, o wystawienie wniosku o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS na formularzu PR-4.

Wskazówka: Lekarz może wystawić ten wniosek w formie elektronicznej bezpośrednio na platformie eZUS (np. podczas wypisywania zwykłego zwolnienia lekarskiego e-ZLA). W takim przypadku wniosek trafia do ZUS automatycznie – Ty nie musisz niczego nigdzie zanosić!

Jeśli wniosek jest wypisany na papierze, zanieś go lub wyślij do dowolnej placówki ZUS wraz z kopią dokumentacji medycznej (np. wyniki badań RTG, MRI, wypisy ze szpitala).



2. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS: Lekarz orzecznik ZUS wydaje decyzję na podstawie badania lub zebranej dokumentacji medycznej. Wydane orzeczenie o potrzebie rehabilitacji stanowi bezpośrednią podstawę do przydzielenia skierowania.

3. Odbiór skierowania i bezpłatny wyjazd: Gdy orzeczenie będzie pozytywne, ZUS wyśle do Ciebie zawiadomienie o skierowaniu, wskazując dokładny termin oraz adres ośrodka rehabilitacyjnego. Po zakończeniu 24-dniowego turnusu zachowaj bilety na przejazd, aby uzyskać pełny zwrot kosztów dojazdu w swojej placówce ubezpieczyciela.