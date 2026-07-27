45 ataków terrorystycznych w 10 państwach UE

Europol, czyli unijna agencja ds. współpracy organów ścigania, co roku publikuje raport na temat sytuacji i tendencji w obszarze terroryzmu w UE. W 2025 roku 10 państw członkowskich UE zgłosiło w sumie 45 ataków terrorystycznych, z czego 22 ataków się powiodło, 20 zostało udaremnionych, a 3 zakończyły się niepowodzeniem. 22 ataki, które zakończyły się powodzeniem dla terrorystów, spowodowały śmierć 6 osób.

Jak zauważa Europol, jest to spadek w porównaniu z 2024 rokiem, kiedy to odnotowano 58 ataków w 15 państwach członkowskich. W tym 34 ataki zakończyły się sukcesem i spowodowały 5 ofiar śmiertelnych.

Jednak liczba aresztowań nadal rosła. W 2025 r. w 21 państwach członkowskich aresztowano 486 podejrzanych o przestępstwa związane z terroryzmem (w porównaniu z 449 w 2024 r. i 426 w 2023 r.). Liczby te nie uwzględniają większej liczby toczących się śledztw.

Może to odzwierciedlać skuteczność organów ścigania, ale jednocześnie wskazuje, że zagrożenia terrorystycznego w UE nie można oceniać wyłącznie na podstawie liczby ataków i aresztowań, liczby ofiar czy podziału geograficznego – stwierdzili eksperci.

Terroryzm dżihadystyczny stanowił największą część ataków w 2025 r.

Patrząc na motywację terrorystów, największa część ataków – 24 – związana była z terroryzmem dżihadystycznym, z czego 9 zakończyło się powodzeniem. Zakończone ataki miały miejsce w Niemczech – 4, Francji – 2, Austrii – 1, Irlandii – 1 i Hiszpanii – 1. 15 ataków zostało udaremnionych – 8 we Francji, 6 w Austrii i jeden w Belgii. Jak ocenił Europol, ataki dżihadystyczne były najgroźniejszą formą terroryzmu w 2025 r., która skutkowała pięcioma ofiarami śmiertelnymi i zranieniem 81 osób.

Terroryzm lewicowy i anarchistyczny odpowiadał za 12 ataków. 11 udanych ataków przeprowadzono we Włoszech (10) i w Grecji (1). Jeden nieudany atak został odnotowany na trenie Włoch. – Podobnie jak w latach ubiegłych, nie zgłoszono żadnych ofiar, ponieważ celem były głównie budynki i pojazdy – wskazują autorzy.

Pięć kolejnych ataków uznano za prawicowe. Z czego jedyny udany został przeprowadzony we Francji i zakończył się jedną ofiarą. Cztery ataki zostały udaremnione we Francji (3) i w Irlandii (1).

Co ważne, w 2025 r. nie odnotowano żadnych potwierdzonych ataków terrorystycznych w państwach członkowskich UE, które związane byłyby z terroryzmem etniczno-nacjonalistycznym lub separatystycznym.

Natomiast cztery ataki nie zostały przepisane do żadnej ideologii. Jeden zakończony sukcesem został przeprowadzony w Holandii, dwa nieudane na Malcie (1) i w Grecji (1) oraz jeden udaremniony w Belgii. W wyniku udanego ataku sześć osób odniosło obrażenia.

Spośród 45 przeprowadzonych, nieudanych i udaremnionych ataków najczęstszym sposobem działania było pchnięcie nożem (15), następnie zamachy bombowe (11), podpalenia (7), strzelaniny (5), uszkodzenia mienia (2) i taranowanie pojazdów (1). Natomiast patrząc tylko na 22 ataki, które zakończyły się sukcesem, większość przeprowadzili samotni sprawcy (12), którzy przede wszystkim wybrali prostą i łatwo dostępną broń.

Najczęstszym celem ataków była ludność cywilna. Taki cel głównie obierano w atakach przypisywanych terroryzmowi dżihadystycznemu, terroryzmowi prawicowemu i innym formom terroryzmu. Kolejnym częstym celem ataków były kwatery główne i funkcjonariusze organów ścigania. Taki cel obierali zarówno dżihadyści, jak i terroryści lewicowi i anarchiści. Prywatne przedsiębiorstwa związane z sektorem przemysłowym, finansowym, turystycznym i wellness były celem wyłącznie napastników lewicowych i anarchistycznych, którzy często powoływali się na powiązania tych firm z Izraelem jako motywację ataku.

486 osób zostało aresztowanych, większość to osoby związane z dżihadyzmem

W 16 państwach członkowskich aresztowano 347 osób za przestępstwa związane z terroryzmem dżihadystycznym. Jest to powrót do poziomu z 2023 r., po tym jak w 2024 r. liczba spadła poniżej 300 osób. Najwięcej aresztowań miało miejsce w Hiszpanii – 100 i Francji – 64.

Większość aresztowań dotyczyła podejrzeń o propagandę terrorystyczną (91), przynależność (73) i przygotowywanie zamachu terrorystycznego (53), a następnie udział w działalności organizacji terrorystycznej (40), podżeganie i groźby (26), podróżowanie (15), finansowanie (12), dokonanie zamachu (11), (samo)szkolenie (7), posiadanie przedmiotów ułatwiających (6), rekrutację (5) i inne działania ułatwiające (2) – wymieniają autorzy publikacji.

W dziewięciu państwach członkowskich: Niemczech – 8, Holandii – 8, Belgii – 5, Francji – 5, Polsce – 4, Portugalii – 4, Irlandii – 3, Włoszech – 3 i Hiszpanii – 3, dokonano 43 aresztowań związanych z terroryzmem prawicowym. Najczęstszym przestępstwem było podżeganie i groźby, a następnie aresztowania pod zarzutem przynależności, planowania lub przygotowywania zamachu, udziału w działalności organizacji terrorystycznej, popełnienia zamachu, finansowania oraz posiadania przedmiotów ułatwiających dokonanie zamachu.

W sześciu państwach członkowskich aresztowano 13 osób pod zarzutem popełnienia przestępstw terrorystycznych o charakterze lewicowym i anarchistycznym. Większość tych aresztowań miała miejsce we Włoszech – 6, a następnie w Hiszpanii – 2, Francji – 2, Belgii – 1, Grecji – 1 i Holandii – 1. Podejrzenia dotyczyły popełnienia zamachu, przynależności, podżegania i gróźb, propagandy terrorystycznej oraz udziału w działalności organizacji terrorystycznej.

Sześć państw członkowskich – Włochy, Francja, Niemcy, Irlandia, Finlandia i Hiszpania – zgłosiło 34 aresztowania za przestępstwa terrorystyczne o podłożu etniczno-nacjonalistycznym i separatystycznym. Podejrzenia dotyczyły przynależności, finansowania, przeprowadzania zamachu, a także szerzenie terrorystycznej propagandy.

49 osób aresztowano za nieokreślone formy terroryzmu. Do aresztowań doszło w Holandii, Hiszpanii, Belgo. Francji, Niemczech, Polsce, Litwie, Luksemburgu i na Malcie.