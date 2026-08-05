Przełomowe zmiany w Trybunale Konstytucyjnym mogą nadejść szybciej, niż zakładano. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prawdopodobnie już na wrześniowym posiedzeniu Sejm wyłoni kolejnego, ósmego sędziego TK obecnej kadencji. Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości, nowa większość demokratyczna oraz wdrażanie prawnych „planów B” doprowadzą do tego, że jeszcze jesienią Trybunał stanie się w pełni i normalnie funkcjonującym organem.
Kolejny sędzia TK na wrześniowym posiedzeniu Sejmu
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że prawdopodobnie na wrześniowym posiedzeniu Sejmu zostanie wybrany nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego; będzie to ósmy sędzia wyznaczony przez Sejm tej kadencji. Zdaniem Żurka, jesienią TK będzie „normalnie funkcjonującym organem”.
W czerwcu Sejm wybrał Sławomira Patyrę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Był to siódmy sędzia obsadzony przez obecną sejmową większość; zajął miejsce Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja upływała 28 czerwca. Z kolei w marcu Sejm wybrał na jednym posiedzeniu sześcioro sędziów TK, uzupełniając skład Trybunału do ustawowej liczby 15 sędziów. Wcześniej, posłowie koalicji rządzącej nie obsadzali powstających w Trybunale wakatów.
Szef MS zapowiada wykorzystanie „planów B”
Szef MS, prokurator generalny ocenił w środowym wywiadzie w Polsat News, że jesienią Trybunał Konstytucyjny będzie „normalnie funkcjonującym organem, a nie folwarkiem” prezesa Bogdana Święczkowskiego. - Ja nie ujawniam swoich „planów B”, ale one są i one są zgodne z przepisami prawa. I ja wierzę w to, że te wszystkie osoby, które dzisiaj nie mogą orzekać, zasiądą za sędziowskim stołem - stwierdził Żurek.
Mamy już siedmiu sędziów wybranych, więc mogę powiedzieć, że wszystko idzie idealnie, zgodnie z planem. (...) Prawdopodobnie na wrześniowym posiedzeniu Sejmu będzie wybrany kolejny. To już będzie ośmiu. Proszę pamiętać - Trybunał ma 15 (sędziów, PAP), więc widzimy już tutaj większość demokratycznie wybraną - powiedział minister sprawiedliwości.
Przełom w sądownictwie i kadencja sędziego Piskorskiego
Zwrócił uwagę, że w dotychczasowym składzie TK objawili się sędziowie, którzy zgłaszają zdanie odrębne, więc - jak ocenił - dotychczasowa większość w Trybunale wewnętrznie pękła. Stwierdził też, że w przypadku prezesa TK „młyny sprawiedliwości zaczęły mielić”.
Doprowadzę to w tym roku do szczęśliwego końca. (...) Ja myślę, że (to będzie) listopad, (...) że legalni sędziowie, wszyscy ci wybrani za PiS-u i ci wybrani teraz przez koalicję demokratyczną, wszyscy razem usiądą i będą w ważnych sprawach orzekać - powiedział Żurek.
18 września br. upływa kadencja sędziego TK Justyna Piskorskiego; ósmy sędzia byłby więc powołany w jego miejsce.
Spór o ślubowania i dopuszczenie sędziów do orzekania
W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów TK: Magdalenę Bentkowską, Dariusza Szostka, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza oraz Annę Korwin-Piotrowską. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od pierwszych dwojga sędziów. Pałac Prezydencki tłumaczył, że w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego powstały w TK dwa wakaty; argumentował też, że w przypadku czterech pozostałych sędziów nie wskazano, na czyje miejsce wstępują, ani kiedy rozpoczyna się ich kadencja.
W kwietniu podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej wszystkich sześcioro sędziów złożyło ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”, a następnie przekazało pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP. Do orzekania w TK zostali dopuszczeni tylko Bentkowska i Szostek.
Pod koniec lipca siódmy wybrany przez Sejm obecnej kadencji sędzia Sławomir Patyra złożył ślubowanie w obecności prezydenta; oświadczył jednak, że nie będzie obecnie uczestniczył w rozprawach do czasu, aż czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów zostanie dopuszczonych do orzekania.
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