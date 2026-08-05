Kolejny sędzia TK na wrześniowym posiedzeniu Sejmu

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że prawdopodobnie na wrześniowym posiedzeniu Sejmu zostanie wybrany nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego; będzie to ósmy sędzia wyznaczony przez Sejm tej kadencji. Zdaniem Żurka, jesienią TK będzie „normalnie funkcjonującym organem”.

W czerwcu Sejm wybrał Sławomira Patyrę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Był to siódmy sędzia obsadzony przez obecną sejmową większość; zajął miejsce Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja upływała 28 czerwca. Z kolei w marcu Sejm wybrał na jednym posiedzeniu sześcioro sędziów TK, uzupełniając skład Trybunału do ustawowej liczby 15 sędziów. Wcześniej, posłowie koalicji rządzącej nie obsadzali powstających w Trybunale wakatów.

Szef MS zapowiada wykorzystanie „planów B”

Szef MS, prokurator generalny ocenił w środowym wywiadzie w Polsat News, że jesienią Trybunał Konstytucyjny będzie „normalnie funkcjonującym organem, a nie folwarkiem” prezesa Bogdana Święczkowskiego. - Ja nie ujawniam swoich „planów B”, ale one są i one są zgodne z przepisami prawa. I ja wierzę w to, że te wszystkie osoby, które dzisiaj nie mogą orzekać, zasiądą za sędziowskim stołem - stwierdził Żurek.

Mamy już siedmiu sędziów wybranych, więc mogę powiedzieć, że wszystko idzie idealnie, zgodnie z planem. (...) Prawdopodobnie na wrześniowym posiedzeniu Sejmu będzie wybrany kolejny. To już będzie ośmiu. Proszę pamiętać - Trybunał ma 15 (sędziów, PAP), więc widzimy już tutaj większość demokratycznie wybraną - powiedział minister sprawiedliwości.

Przełom w sądownictwie i kadencja sędziego Piskorskiego

Zwrócił uwagę, że w dotychczasowym składzie TK objawili się sędziowie, którzy zgłaszają zdanie odrębne, więc - jak ocenił - dotychczasowa większość w Trybunale wewnętrznie pękła. Stwierdził też, że w przypadku prezesa TK „młyny sprawiedliwości zaczęły mielić”.

Doprowadzę to w tym roku do szczęśliwego końca. (...) Ja myślę, że (to będzie) listopad, (...) że legalni sędziowie, wszyscy ci wybrani za PiS-u i ci wybrani teraz przez koalicję demokratyczną, wszyscy razem usiądą i będą w ważnych sprawach orzekać - powiedział Żurek.

18 września br. upływa kadencja sędziego TK Justyna Piskorskiego; ósmy sędzia byłby więc powołany w jego miejsce.

Spór o ślubowania i dopuszczenie sędziów do orzekania

W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów TK: Magdalenę Bentkowską, Dariusza Szostka, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza oraz Annę Korwin-Piotrowską. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od pierwszych dwojga sędziów. Pałac Prezydencki tłumaczył, że w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego powstały w TK dwa wakaty; argumentował też, że w przypadku czterech pozostałych sędziów nie wskazano, na czyje miejsce wstępują, ani kiedy rozpoczyna się ich kadencja.

W kwietniu podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej wszystkich sześcioro sędziów złożyło ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”, a następnie przekazało pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP. Do orzekania w TK zostali dopuszczeni tylko Bentkowska i Szostek.

Pod koniec lipca siódmy wybrany przez Sejm obecnej kadencji sędzia Sławomir Patyra złożył ślubowanie w obecności prezydenta; oświadczył jednak, że nie będzie obecnie uczestniczył w rozprawach do czasu, aż czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów zostanie dopuszczonych do orzekania.