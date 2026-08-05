Gazeta Prawna
Kraj

Znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura chce zwrotu aktu oskarżenia

Karol Nawrocki, Marta Nawrocka
Sprawa znieważenia pary prezydenckiej w Piotrkowie Trybunalskim. Wniosek prokuraturyPAP / Marcin Obara
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 17:48

Niewinny wpis w mediach społecznościowych i przerobiona grafika nawiązująca do popularnego filmu animowanego mogą zakończyć się wyjątkowo surową karą. Śledczy podjęli jednak niespodziewany krok w sprawie dotyczącej publicznego znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego oraz pierwszej damy. Samorządowcowi grożą nawet trzy lata pozbawienia wolności, ale bieg postępowania może jeszcze ulec zmianie.

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Niespodziewany wniosek śledczych. Sąd wyznaczył termin

Prokuratura w Radomsku wystąpiła z wnioskiem do sądu w Piotrkowie Trybunalskim o zwrot sprawy dotyczącej znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki. Mężczyźnie, który na portalu społecznościowym miał znieważyć parę prezydencką, grożą trzy lata więzienia.

Zastępczyni rzecznika Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Dorota Mrówczyńska poinformowała w środę, że radomszczańska prokuratura wystąpiła 16 lipca z wnioskiem do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim o zwrot sprawy dotyczącej znieważenia prezydenta i jego małżonki do postępowania przygotowawczego.

Piotrkowski sąd wyznaczył termin rozpatrzenia wniosku na 13 sierpnia.

Opinia biegłego z lingwistyki kryminalistycznej w aktach sprawy

Jak przekazał wcześniej rzecznik piotrkowskiej prokuratury Łukasz Ociepa, akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, podejrzanemu o znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego za pośrednictwem środków masowego komunikowania, na portalu społecznościowym, został skierowany 30 czerwca 2026 r. przez Prokuraturę Rejonową w Radomsku do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

W rozmowie z PAP prokurator Łukasz Ociepa wyjaśnił wówczas, że intencjonalne zamieszczenie treści w kontekście sytuacyjnej formy wypowiedzi, połączonej z udostępnieniem grafiki, uznano jako deprecjonujące osobę sprawującą urząd prezydenta oraz jego małżonki.

Podstawą podjętej w sprawie decyzji o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia był zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym dopuszczona w sprawie opinia biegłego sądowego w dziedzinie lingwistyki kryminalistycznej - powiedział prok. Ociepa.

Grafika ze Shrekiem i surowy wymiar kary

Prokuratura nie informuje, kto jest autorem objętego śledztwem wpisu. Według portalu tvn24.pl, który powołał się na "Gazetę Radomszczańską", w śledztwie chodziło o umieszczenie w 2025 roku na portalu społecznościowym grafiki, która nawiązywała do postaci Shreka, bohatera popularnego filmu animowanego, a osobą objętą aktem oskarżenia jest radny powiatu radomszczańskiego z PSL.

Radny na portalu społecznościowym miał zamieścić przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej w roli księżniczki i opatrzyć go komentarzem „A Shrek gdzie?”.

Według prokuratora przestępstwo publicznego znieważenia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.

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Źródło: PAP
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