Niewinny wpis w mediach społecznościowych i przerobiona grafika nawiązująca do popularnego filmu animowanego mogą zakończyć się wyjątkowo surową karą. Śledczy podjęli jednak niespodziewany krok w sprawie dotyczącej publicznego znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego oraz pierwszej damy. Samorządowcowi grożą nawet trzy lata pozbawienia wolności, ale bieg postępowania może jeszcze ulec zmianie.
Niespodziewany wniosek śledczych. Sąd wyznaczył termin
Prokuratura w Radomsku wystąpiła z wnioskiem do sądu w Piotrkowie Trybunalskim o zwrot sprawy dotyczącej znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki. Mężczyźnie, który na portalu społecznościowym miał znieważyć parę prezydencką, grożą trzy lata więzienia.
Zastępczyni rzecznika Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Dorota Mrówczyńska poinformowała w środę, że radomszczańska prokuratura wystąpiła 16 lipca z wnioskiem do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim o zwrot sprawy dotyczącej znieważenia prezydenta i jego małżonki do postępowania przygotowawczego.
Piotrkowski sąd wyznaczył termin rozpatrzenia wniosku na 13 sierpnia.
Opinia biegłego z lingwistyki kryminalistycznej w aktach sprawy
Jak przekazał wcześniej rzecznik piotrkowskiej prokuratury Łukasz Ociepa, akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, podejrzanemu o znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego za pośrednictwem środków masowego komunikowania, na portalu społecznościowym, został skierowany 30 czerwca 2026 r. przez Prokuraturę Rejonową w Radomsku do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
W rozmowie z PAP prokurator Łukasz Ociepa wyjaśnił wówczas, że intencjonalne zamieszczenie treści w kontekście sytuacyjnej formy wypowiedzi, połączonej z udostępnieniem grafiki, uznano jako deprecjonujące osobę sprawującą urząd prezydenta oraz jego małżonki.
Podstawą podjętej w sprawie decyzji o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia był zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym dopuszczona w sprawie opinia biegłego sądowego w dziedzinie lingwistyki kryminalistycznej - powiedział prok. Ociepa.
Grafika ze Shrekiem i surowy wymiar kary
Prokuratura nie informuje, kto jest autorem objętego śledztwem wpisu. Według portalu tvn24.pl, który powołał się na "Gazetę Radomszczańską", w śledztwie chodziło o umieszczenie w 2025 roku na portalu społecznościowym grafiki, która nawiązywała do postaci Shreka, bohatera popularnego filmu animowanego, a osobą objętą aktem oskarżenia jest radny powiatu radomszczańskiego z PSL.
Radny na portalu społecznościowym miał zamieścić przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej w roli księżniczki i opatrzyć go komentarzem „A Shrek gdzie?”.
Według prokuratora przestępstwo publicznego znieważenia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.
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