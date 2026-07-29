Kontrole na SOR w latach 2022-2026. NFZ sprawdził 66 szpitalnych oddziałów ratunkowych

66 kontroli NFZ na SOR-ach

Szpitalne oddziały ratunkowe, co do zasady, udzielają pomocy pacjentowi w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Świadczenia opieki zdrowotnej, których udziela SOR, polegają na wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta i późniejszym leczeniu niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych.

Według danych Ministerstwa Zdrowia obecnie w Polsce działa 251 SOR-ów, czyli tyle samo, ile w roku ubiegłym. To wzrost o jeden względem 2024 r. Natomiast w 2023 r. w Polsce funkcjonowało 246 szpitalnych oddziałów ratunkowych, a w 2022 r. – 244.

W tych latach (do czerwca 2026 r.) NFZ przeprowadził w sumie 66 kontroli w obszarze funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. Najwięcej, bo 24, w 2024 r. W pierwszym półroczu 2026 r. NFZ przeprowadził już 5 takich kontroli.

Oprócz Narodowego Funduszu Zdrowia, kontrole może zlecić także resort. W tym samym okresie, Ministerstwo Zdrowia zleciło 12 kontroli w związku z zastrzeżeniami do funkcjonowania danego SOR. Najwięcej – 5 kontroli – resort zlecił w 2024 r.

Jakie były najczęściej stwierdzane nieprawidłowości?

Jak przedstawia wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk w odpowiedzi na interpelację, w kontrolach przeprowadzonych przez NFZ w obszarze SOR najczęściej stwierdzano następujące nieprawidłowości:

niespełnienie warunków wymaganych określonych w obowiązujących przepisach lub w umowie w części dotyczącej organizacji udzielania świadczeń;

brak aktualizacji danych z umowy dotyczących personelu;

niespełnienie warunków wymaganych określonych w obowiązujących przepisach lub w umowie w części dotyczącej personelu;

niedopełnienie obowiązku przekazywania danych do serwera centralnego TOPSOR;

gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa;

udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie;

udzielanie świadczeń przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny;

w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny; nieuzasadniona odmowa udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń;

nieprawidłowe zakwalifikowanie świadczeń finansowanych ryczałtem w ramach PSZ (Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej).

Patrząc tylko na nieprawidłowości związane z obsadą personelu medycznego, w 13 przypadkach stwierdzono niespełnienie warunków określonych w obowiązujących przepisach lub w umowie, a w kolejnych 6 przypadkach - udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Natomiast w dwóch przypadkach zauważono nieudzielanie świadczeń gwarantowanych przez personel w wymiarze czasu pracy.

Inaczej wyglądały nieprawidłowości stwierdzane w kontrolach zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia. W tych przypadkach najczęściej był to wydłużony czas oczekiwania na udzielenie świadczenia, brak minimalnych zasobów kadrowych czy nieprawidłowe prowadzenie segregacji medycznej.

Oprócz tego kontrole zlecone przez resort wykazywały brak wyznaczonego lekarza dyżurnego oddziału, brak nadzoru nad pracą lekarzy obcokrajowców niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny oraz brak całodobowego dostępu do urządzeń diagnostycznych i brak zaprowiantowania pacjentów oczekujących w SOR na przyjęcie do innych oddziałów szpitalnych.

Średni czas oczekiwania na SOR – prawie 4,5 godziny

W ubiegłym roku przeprowadzona została analiza ruchu pacjentów we wszystkich SOR w kraju na podstawie danych za styczeń i luty 2025 r., zebranych od podmiotów leczniczych. Według tych danych średni całkowity czas pobytu pacjenta w SOR od pobrania biletu do wypisania z SOR lub przeniesienia na inny oddział szpitalny w badanym okresie wynosił 4 godziny i 27 minut.

Dotyczy to pacjentów wszystkich kategorii triażu, zarówno tych w priorytecie najwyższym (kategoria czerwona), wysokim (kategoria pomarańczowa), czy średnim (kategoria żółta), jak i tych w priorytecie niskim (kategoria zielona) i najniższym (kategoria niebieska). Pacjenci przekazani z SOR do dalszej hospitalizacji w innych oddziałach tego samego szpitala stanowili średnio 22 proc. wszystkich pacjentów przyjętych do szpitala bez względu na tryb.

Zabezpieczenie łóżek w innych oddziałach szpitalnych na potrzeby pacjentów przekazywanych z SOR na terenie kraju wynosi średnio 1,35 łóżka przypadającego na jednego pacjenta kierowanego z SOR. Wskaźnik ten zaczyna się od 0,56 łóżka/1 pacjenta w woj. kujawsko-pomorskim, a kończy na1,99 łóżka/1 pacjenta w woj. lubuskim.