Lokal ma 55 mkw. Zgodnie z dokumentami opisanymi przez Onet.pl trzy czwarte udziałów należą do Centrum Zdrowia Dziecka, a pozostałe części do Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz Skarbu Państwa. Stołeczny ratusz informuje, że udział Skarbu Państwa wynosi 12 proc.

Po przejęciu nieruchomość wymagała kapitalnego remontu. Prace przeprowadziła spółka Patron, której jedynym udziałowcem jest Instytut. Remont wykonany na przełomie 2018 i 2019 r. kosztował 214 670 zł brutto. Pierwsza umowa najmu została zawarta 28 maja 2019 r., a obecna obowiązuje od 1 marca 2023 r.

Centrum Zdrowia Dziecka podkreśla, że testament nie zawierał obowiązku udostępnienia mieszkania rodzicom hospitalizowanych dzieci. Placówka argumentuje również, że lokal przy ul. Chmielnej znajduje się zbyt daleko od szpitala w Międzylesiu. Dojazd komunikacją miejską może zajmować około godziny.

Syn prezesa spółki Patron najemcą lokalu

Mieszkaniem zarządza Stanisław Frelek, syn Piotra Frelka, prezesa spółki Patron. Lokal jest wynajmowany turystom za pośrednictwem internetowych serwisów rezerwacyjnych. W czerwcu 2026 r. cena dwóch noclegów dla dwóch osób, w pokoju ze wspólną łazienką, wynosiła 713 zł.

Instytut i spółka Patron zapewniają, że najemcę wybrano w otwartym konkursie. Informacja o postępowaniu miała zostać zamieszczona na stronie internetowej i w siedzibie spółki oraz w serwisach OLX i Otodom. Wpłynęły dwie oferty. Propozycja Stanisława Frelka przewidywała czynsz wyższy o 600 zł miesięcznie oraz dłuższy okres najmu.

Według prezesa Patrona pokrewieństwo oferenta zostało ujawnione w dokumentacji, a nad procedurą czuwała rada nadzorcza. Piotr Frelek przekonuje, że spółka nie ma zaplecza pozwalającego na samodzielną obsługę najmu dobowego w centrum Warszawy. Wybrano więc model, w którym Patron otrzymuje stały czynsz, natomiast najemca odpowiada za stan lokalu, jego sprzątanie, pozyskiwanie gości oraz bieżącą obsługę.

Przychody z najmu mieszkania przy Chmielnej

Od czerwca 2023 r. do maja 2026 r. Instytut otrzymał od spółki Patron 45 962,53 zł brutto. Obecnie miesięczna opłata przekazywana przez Patrona do Centrum Zdrowia Dziecka wynosi 1407,62 zł. Z kolei najemca płaci spółce 3791,52 zł brutto miesięcznie. Nadwyżka ponad kwotę przekazywaną Instytutowi pozostaje przychodem Patrona.

Sama spółka otrzymała z tytułu najmu 21 131,10 zł w okresie od czerwca do końca 2019 r., 20 013,19 zł w 2020 r., 28 292,29 zł w 2021 r., 37 524,23 zł w 2022 r., 38 596,95 zł w 2023 r., 42 862,08 zł w 2024 r. oraz 44 911,14 zł w 2025 r. Od stycznia do maja 2026 r. wpływy wyniosły 19 235,55 zł.

Nie ujawniono rzeczywistych przychodów osiąganych przez Stanisława Frelka z wynajmowania czterech mikroapartamentów turystom. Przedstawione przez Onet.pl obliczenie maksymalnych wpływów zakłada pełne obłożenie i cenę około 350 zł za dobę za jeden apartament. Jest to szacunek, a nie potwierdzony dochód operatora.

Spór współwłaścicieli i zawiadomienie wspólnoty mieszkaniowej

Stołeczny ratusz poinformował, że Zarządu Mienia Skarbu Państwa nie pytano o zgodę na remont. Skarb Państwa nie otrzymuje obecnie dochodów z najmu. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia toczy się postępowanie o zniesienie współwłasności. Wartość mieszkania, należne współwłaścicielom kwoty oraz sposób rozliczenia dotychczasowych dochodów ma określić sąd przy udziale biegłego.

Osobne zastrzeżenia zgłosiła wspólnota mieszkaniowa Chmielna 34. Do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego skierowano zawiadomienie dotyczące podejrzenia zmiany sposobu użytkowania mieszkań i wykonania robót bez wymaganych formalności. Jest to zawiadomienie, a nie rozstrzygnięcie przesądzające o naruszeniu przepisów.

Mieszkańcy wskazują, że przekształcanie lokali w zespoły niewielkich pokojów na doby zwiększa liczbę osób korzystających z części wspólnych budynku. Ich zdaniem przekłada się to na hałas, szybsze zużywanie infrastruktury oraz pogorszenie komfortu życia stałych lokatorów.

Najem krótkoterminowy pod większą kontrolą

Sprawa mieszkania Centrum Zdrowia Dziecka pojawia się w czasie prac nad zaostrzeniem zasad najmu krótkoterminowego. Rada Ministrów przyjęła w lipcu 2026 r. projekt przewidujący uznanie takiego wynajmu mieszkań za usługę hotelarską. Obiekty mają trafiać do Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych, otrzymywać numery identyfikacyjne oraz spełniać wymagania porządkowe i przeciwpożarowe.

Projekt zakłada również kary za prowadzenie działalności bez rejestracji. Mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe mają otrzymać możliwość występowania o kontrole, a stwierdzone naruszenia będą mogły prowadzić do wykreślenia obiektu z wykazu. Rozwiązania te uzupełniają obowiązujące od 20 maja 2026 r. unijne przepisy dotyczące gromadzenia i przekazywania danych o najmie krótkoterminowym.