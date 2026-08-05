Rosnąca liczba przesyłek, nowa funkcja w mObywatel i planowane zmiany w prawie realizują ten sam cel: kontakt obywateli, przedsiębiorców i administracji z państwem ma być prostszy, szybszy i oparty na jednym spójnym standardzie cyfrowym. Założenie adresu zajmuje kilka minut – informacje i wskazówki znajdziesz na stronie e-Doręczeń.

100 mln przesyłek w e-Doręczeniach. Cyfrowa korespondencja z urzędami stała się standardem

Liczba przesyłek wysłanych przez e-Doręczenia przekroczyła 100 mln. Tylko od początku 2026 roku nadano ich ponad 50 mln. W Bazie Adresów Elektronicznych jest już 4,6 mln adresów. Od 1 lipca usługa działa też w aplikacji mObywatel.

– Jeszcze rok temu mówiliśmy o okresie przejściowym, dziś mówimy o 100 mln przesyłek. To pokazuje, że cyfrowa korespondencja staje się codziennym narzędziem obywateli i instytucji. Budujemy rozwiązanie proste, bezpieczne i powszechne – powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Co dają e-Doręczenia?

E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Umożliwiają bezpieczną i prawnie skuteczną wymianę dokumentów z urzędami drogą elektroniczną. Korzystają z nich obywatele, przedsiębiorcy i instytucje publiczne.

Ważne Zamiast czekać na tradycyjny list polecony, użytkownicy odbierają pisma online – o dowolnej porze i z dowolnego miejsca – i mają całą historię korespondencji w jednym miejscu. Dzięki temu wiele spraw można załatwić bez wizyty w urzędzie.

e-Doręczenia teraz też w mObywatelu

Od 1 lipca każdy użytkownik aplikacji mObywatel ma dostęp do swojej skrzynki e-Doręczeń bezpośrednio w telefonie. W pierwszych tygodniach od uruchomienia, w aplikacji zrealizowano już ponad 600 tys. przesyłek.

– Chcemy, żeby obywatel nie musiał zastanawiać się, gdzie znaleźć właściwy kanał kontaktu z urzędem. Usługi państwowe powinny być dostępne w miejscu, z którego obywatele już korzystają. Cyfrowe doręczenie trwa chwilę, ale stoją za nim infrastruktura i odpowiedzialność budowane przez lata. Jako operator wyznaczony Poczta Polska zapewnia bezpieczne doręczenia cyfrowe i hybrydowe. Usługa hybrydowa jest mostem pomiędzy cyfrowym państwem a obywatelem, który nadal potrzebuje lub wybiera list papierowy – podkreśliła Magdalena Gaj, Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Rząd znowu ogłosił zmiany w e-doręczeniach: ułatwienia w wyszukiwaniu adresatów i adresowaniu przesyłek, doprecyzowanie przypadków, w których e-Doręczenia nie mają zastosowania, nowe zasady liczenia terminów

W dniu 7 lipca 2026 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekty ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wynikają z doświadczeń zebranych podczas wdrożenia systemu oraz postulatów zgłaszanych m.in. przez samorządy i ministerstwa.