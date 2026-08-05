Rażące luki w przepisach i zaniedbania formalne w stołecznych szpitalach

Audyty w szpitalach pokazały, że w kilku miejscach doszło do zaniedbań formalnych – powiedziała wiceprezydent Warszawy Izabela Marcewicz-Jendrysik w środę podczas konferencji prasowej. Dodała, że zapowiedzi MZ są komplementarne ze zmianami, które ratusz chce wprowadzić w stołecznych placówkach.

Podczas spotkania podsumowującego wyniki audytu w warszawskich szpitalach wiceprezydent Izabela Marcewicz-Jendrysik przedstawiła plany urzędu miasta dotyczące zmian w zarządzaniu warszawskimi szpitalami. Zaznaczyła, że liczba placówek medycznych i ich rozproszenie organizacyjne skutkują bardzo zróżnicowanym systemem zarządzania.

– Każdy podmiot leczniczy ma swoje wewnętrzne regulacje w postaci regulaminów. Każdy tworzy swój własny system. To obszar, któremu należy się przyjrzeć i znaleźć sposoby na to, by zmienić tę sytuację – powiedziała.

Podkreśliła, że luki w przepisach to furtka do zaniedbań i nieprawidłowości ze strony uczestników systemu ochrony zdrowia. Zaznaczyła, że resort zdrowia podjął się bardzo trudnego zadania, by doprowadzić do stabilizacji systemu ochrony zdrowia. Planuje on m.in. wprowadzenie limitów wynagrodzeń w budżetach szpitali ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia czy wprowadzenie e-kolejki. Lekarz będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.

– Zapowiedzi MZ są komplementarne ze zmianami, które ratusz chce wprowadzić w stołecznych placówkach – zaznaczyła Marcewicz-Jendrysik.

Skupienie władzy nad szpitalami w jednym miejscu i koniec z niekompetencją

Wyjaśniła, że kluczowym krokiem będzie skupienie nadzoru nad warszawskimi szpitalami w jednym miejscu.

– W praktyce oznacza to, że kompetencje Biura Ładu Korporacyjnego w zakresie sprawowania nadzoru nad podmiotami leczniczymi funkcjonującymi w formie spółek prawa handlowego przejdą w kompetencje Biura Polityki Zdrowotnej, co ułatwi zapanowanie nad całym obrazem podmiotów leczniczych w Warszawie – powiedziała.

Inne istotne zmiany planowane przez Urząd m.st. Warszawy to m.in. powołanie zespołu specjalistów, którzy opracują specjalne instrukcje dla szpitali. W planach jest również stworzenie standardów dotyczących konkursów na świadczenia zdrowotne.

– Audyty pokazały, że w kilku miejscach doszło do zaniedbań formalnych. W niektórych postępowaniach konkursowych na świadczenia zdrowotne niekompetentnie przeprowadzano etap szacowania wartości świadczeń – wyjaśniła.

Sprecyzowała, że kluczowe jest określenie jednolitych kryteriów oceny ofert, przypisanie ról poszczególnym członkom komisji, weryfikacja kompletności ofert składanych w konkursach oraz rozstrzyganie wyników i ich publikacja, a także zachowanie ciągłości umów.

– Zdarzało się, że umowa z lekarzem wygasała, a podmiot leczniczy przez długi czas nie ogłaszał postępowania, które zapewniłoby ciągłość sprawowania opieki na podstawie umów zawieranych w drodze konkursu na świadczenia zdrowotne – powiedziała.

Ścisła kontrola czasu pracy lekarzy, audytorzy i zasady antykorupcyjne

Drugim obszarem będzie standaryzacja procesów jakości wpisanych w system zarządzania ISO czy standardy akredytacyjne. Kolejną zmianą będzie wprowadzenie systemu zarządczego monitorującego czas pracy lekarzy (np. logowanie w systemie informatycznym). W szpitalach będą funkcjonowały specjalne jednostki, tzw. korpusy audytorów wewnętrznych, składające się z przedstawicieli wielu szpitali. Każdy podmiot leczniczy, który chce wprowadzić świadczenia o charakterze komercyjnym, będzie musiał wystąpić o zaopiniowanie do organu nadzorującego.

Wiceprezydent wspomniała również o standaryzacji zasad antykorupcyjnych i przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz o stworzeniu systemu informatycznego BI, który będzie wspomagał proces nadzorczy. Zgodnie z zapowiedziami wiceprezydent w stolicy zostanie ułatwiony dostęp do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ratusz chce powołać komórkę ds. analiz i strategii, która będzie monitorowała planowane inwestycje w placówkach pod kątem ich zasadności. Nad interesami pacjentów będzie czuwał stołeczny pełnomocnik ds. pacjenta.

Ostatnim elementem reformy będzie stworzenie zespołów konserwatorów, którzy będą dokonywać przeglądów sprzętu medycznego. Specjaliści ci będą odpowiadać m.in. za nagłe awarie.

Prokuratura w akcji. Trzaskowski dzieli nieprawidłowości na trzy grupy

Audyt, który przeprowadził ratusz, objął wszystkie miejskie szpitale. Jak przekazał prezydent Trzaskowski, w placówkach, poza Szpitalem Południowym, głównie dochodziło do uchybień formalnych. Podzielił on wyniki audytu na trzy grupy: problemy całego systemu ochrony zdrowia, nieprawidłowości w zarządzaniu Szpitalem Południowym oraz sprawy, które wymagają zbadania przez prokuraturę. Podkreślił, że audyt nie dotyczył leczenia pacjentów.