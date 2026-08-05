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Emerytura w wieku 60 i 65 lat w Polsce to już przeszłość? Wiek emerytalny odchodzi do lamusa bez zmian w prawie

Seniorzy siedzą obok siebie, trzymając telefon w ręce. W ramce pieniądze z napisem ZUS
Emerytura w wieku 60 i 65 lat w Polsce to już przeszłość.Materiały prasowe
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 09:52

Ustawowe progi 60 i 65 lat przestają wyznaczać moment rzeczywistego zejścia z rynku pracy w Polsce. Dane ZUS pokazują masowe pozostawanie seniorów w aktywności zawodowej, co dotyczy już ponad 870 tys. osób pobierających świadczenia i obowiązuje w praktyce rynkowej bez jakichkolwiek zmian w ustawie.

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Zmiana wieku emerytalnego w Polsce bez reformy w prawie

Zgodnie z prawem wiek uprawniający do przejścia na emeryturę jest w Polsce zróżnicowany ze względu na wieki wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przepisy przestają jednak odzwierciedlać rzeczywiste zachowania obywateli. Jak zauważyli eksperci, Polacy coraz częściej nie rezygnują z pracy wraz z uzyskaniem prawa do świadczenia, pozostając aktywnymi na rynku pracy bez wprowadzania zmian w prawie. Co ciekawe, liczba pracujących seniorów w ciągu ostatniej dekady wzrosła o ponad 50%.

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Pracujący seniorzy po osiągnięciu wieku emerytalnego w Polsce. Jak wyglądają statystyki?

Według najnowszych danych pod koniec ubiegłego roku struktura aktywności zawodowej seniorów prezentowała się następująco:

  • 879,5 tys. emerytów było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż samo pobieranie świadczenia (np. praca na etacie, umowa zlecenie, własna działalność).
  • 552,7 tys. seniorów odprowadzało również dodatkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  • Ponad 320 tys. osób różnicy wynika z faktu prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez emerytów. W takiej sytuacji składka zdrowotna pozostaje obowiązkowa, a składki społeczne są dobrowolne.

Dla porównania, jeszcze dekadę wcześniej ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pracy objętych było 575,4 tys. emerytów, a składki emerytalne odprowadzało 371,9 tys. Oznacza to wzrost o blisko 53% w ciągu 10 lat.

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Dlaczego emeryci zostają w pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Średni wiek aktywnego zawodowo emeryta nad Wisłą wynosi obecnie około 68 lat. Dlaczego wciąż pracują? Wśród głównych przyczyn tego trendu wskazuje się zarówno chęć podreperowania budżetu domowego, jak i potrzebę zachowania aktywności społecznej. Eksperci zwracają jednak uwagę na potencjalne ryzyka tego rozwiązania w dłuższej perspektywie.

- Ekspert podkreśla, że dopóki emeryt jest w stanie pracować, może korzystać z dwóch źródeł dochodu, co wyraźnie poprawia jego sytuację materialną. Problemy pojawiają się jednak w momencie, gdy wiek lub pogarszający się stan zdrowia uniemożliwią dalsze zatrudnienie. Wówczas jedynym źródłem utrzymania pozostaje emerytura, która dla wielu osób może okazać się zbyt niska – mówi Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Przykład:

  • Sytuacja A (Praca i emerytura): Pani Maria po osiągnięciu 60 lat przechodzi na emeryturę i otrzymuje 2 800 zł świadczenia. Jednocześnie kontynuuje pracę na pół etatu, zarabiając 2 200 zł. Jej łączny miesięczny budżet wynosi 5 tys. zł, co pozwala na komfortowe utrzymanie.
  • Sytuacja B (Zaprzestanie pracy): W wieku 67 lat problemy zdrowotne zmuszają Panią Marię do zakończenia pracy zawodowej. Jej dochód nagle spada z 5 tys. zł do poziomu samej emerytury (z uwzględnieniem waloryzacji oraz ewentualnego przeliczenia składek), co wiąże się ze znacznym obniżeniem poziomu życia.
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Czy należy spodziewać się zmian w prawie?

Mimo że statystyki i wyzwania demograficzne skłaniają do dyskusji na temat podniesienia wieku emerytalnego, eksperci wykluczają zmiany w najbliższym czasie. Mimo argumentów ekonomicznych nie są planowane jakiekolwiek zmiany w tym zakresie. Polacy wydłużają swój czas pracy na własną rękę.

Źródło

  • www.wnp.pl
  • www.rzeczpospolita.pl
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