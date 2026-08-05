Dwa duże pożary w powiecie jędrzejowskim. Płoną lasy i nieużytki

Strażacy walczą z dwoma dużymi pożarami w powiecie jędrzejowskim (Świętokrzyskie). Ogień objął łącznie 13 hektarów lasów i nieużytków we wsiach Stawy i Motkowice. Sytuacja jest już opanowana, ale dogaszanie pogorzeliska potrwa do wieczora.

W powiecie jędrzejowskim wybuchły dwa duże pożary, które zmusiły strażaków do intensywnych działań. Pierwszy, większy pożar zlokalizowany jest we wsi Stawy (gmina Imielno) i obejmuje obecnie około 10 hektarów terenu. Druga interwencja ma miejsce w Motkowicach, gdzie ogień zajął około 3 hektary drzewostanu oraz nieużytków rolnych.

Samoloty gaśnicze w akcji. Czy mieszkańcy byli zagrożeni?

W walkę z ogniem w miejscowości Stawy zaangażowano lotnictwo. – Tam wykonywane są zrzuty z samolotu typu dromader. W tym momencie zostały wykonane trzy zrzuty. Działania gaśnicze trwają – powiedział PAP st. kpt. Karol Błaszczyk z Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejowie. Początkowo istniało obawy o bezpieczeństwo pobliskich mieszkańców, jednak kpt. Błaszczyk zapewnił, że w tym momencie zagrożenie to zostało całkowicie wyeliminowane.

Sytuacja jest opanowana, ale dogaszanie pogorzeliska potrwa do wieczora

Obecnie jednostki straży pożarnej koncentrują się na zabezpieczeniu obszaru objętego ogniem. – Sytuacja jest opanowana. Trwa cały czas dogaszanie tego pożaru – podkreślił strażak. Mimo opanowania sytuacji, służby czeka jeszcze wiele godzin pracy. Akcja może potrwać co najmniej do godzin wieczornych, ponieważ niezbędne jest dokładne przelewanie pogorzeliska, co ma zapobiec ponownemu wznieceniu ognia.