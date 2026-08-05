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Nowe święta w kalendarzu? Rząd planuje zmiany. Chodzi o 2 maja i 15 sierpnia

kalendarz 2026, święto, wolne
Rząd planuje zmiany dotyczące świąt państwowych. Nie oznaczają one jednak nowych dni ustawowo wolnych od pracy.Shutterstock / lukasz_wojcik
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
dzisiaj, 12:29

Polski kalendarz świąt może się zmienić. Rząd planuje nowe nazwy i dodatkowe upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych. Jest jednak jeden szczegół, który może rozczarować pracowników - nowe święta nie oznaczają automatycznie dodatkowego dnia wolnego.

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Święto Flagi z nową nazwą. Czy 2 maja będzie dniem wolnym od pracy po zmianach?

Jedna z propozycji resortu kultury dotyczy obchodzonego 2 maja Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo planuje zmianę oficjalnej nazwy tego dnia na „Święto Flagi i Orła Białego”. Jak wskazuje resort, celem zmian ma być silniejsze podkreślenie roli polskiego godła oraz znaczenia symboli narodowych. Orzeł Biały od wieków jest jednym z najważniejszych znaków państwowych, a jego obecność w nazwie święta ma dodatkowo zaakcentować jego rangę. Dla pracowników najważniejsza pozostaje jednak informacja, że zmiana nazwy nie oznacza ustanowienia nowego dnia wolnego od pracy. 2 maja nadal pozostanie dniem roboczym.

Święto Flagi przypada między dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy - 1 i 3 maja. Mimo planowanej zmiany nazwy, 2 maja nadal pozostanie dniem roboczym. Dobra wiadomość dla wielu pracowników pojawi się jednak w 2027 r. Wówczas 1 maja wypadnie w sobotę, co będzie oznaczało obowiązek wyznaczenia przez pracodawcę innego dnia wolnego.

15 sierpnia z kolejnym upamiętnieniem. Powstanie Dzień Bitwy Warszawskiej?

Kolejna propozycja dotyczy 15 sierpnia. Tego dnia obchodzone jest już Święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę zwycięstwa nad bolszewicką Rosją w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Ministerstwo Kultury planuje dodatkowo ustanowienie „Dnia Bitwy Warszawskiej”. Ma to być sposób na jeszcze wyraźniejsze upamiętnienie wydarzeń z 1920 roku oraz podkreślenie roli Sił Zbrojnych RP. 15 sierpnia wielu Polaków wywiesza flagi, jednak nie wynika to z ustawowego obowiązku. Jak podaje „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyjaśniło, że Święto Wojska Polskiego nie znajduje się w katalogu świąt państwowych, z którymi przepisy wiążą obowiązek wywieszania flag.

Planowane ustanowienie Dnia Bitwy Warszawskiej nie oznacza jednak, że Polacy zyskają kolejny dzień wolny od pracy. 15 sierpnia już obecnie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Tego dnia obchodzone jest zarówno Święto Wojska Polskiego, jak i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Dzień wolny wynika jednak z przepisów dotyczących tego drugiego święta. W tym roku święto to przypada na sobotę.

Dzień wolny za święto w sobotę 15 sierpnia 2026 r. Te zasady mogą zaskoczyć pracowników
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Coraz więcej świąt państwowych w Polsce. Dlaczego większość z nich nie daje dnia wolnego?

Propozycje dotyczące zmiany nazw i ustanowienia nowych obchodów nie są pierwszymi zmianami w kalendarzu świąt państwowych. W ostatnich latach ustawodawca ustanowił kolejne dni upamiętniające ważne wydarzenia historyczne i postacie. W 2026 r. do wykazu świąt państwowych dodano 12 kwietnia - Dzień Inwalidy Wojennego. Wcześniej ustanowiono m.in.: 14 lutego - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej (2025 r.), 11 lipca - Narodowy Dzień Pamięci o Polakach - Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA (2025 r.), 10 września - Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny (2023 r.), 20 czerwca - Narodowy Dzień Powstań Śląskich (2022 r.). Samo ustanowienie święta państwowego nie oznacza jednak automatycznie, że pracownicy otrzymują dodatkowy dzień wolny. Dni wolne od pracy określa odrębna ustawa.

Dni ustawowo wolne od pracy. Pełna lista świąt

Zgodnie z ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz wskazane w przepisach święta. Samo ustanowienie święta państwowego lub narodowego nie oznacza automatycznie, że pracownicy otrzymują dodatkowy dzień wolny. Konieczne jest, aby dana data znalazła się w ustawowym wykazie. Obecnie dniami ustawowo wolnymi od pracy są:

  • 1 stycznia - Nowy Rok,
  • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja - Święto Państwowe,
  • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

15 sierpnia 2026 przypada w sobotę. Kto dostanie dodatkowy dzień wolny od pracy?

Przypomnijmy, w 2026 r. Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny przypadną w sobotę. Dla wielu pracowników oznacza to konieczność wyznaczenia przez pracodawcę innego dnia wolnego. Nie jest to dodatkowy urlop ani dobrowolny przywilej - wynika z zasad dotyczących czasu pracy.

Jeżeli sobota jest dla pracownika dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca musi obniżyć wymiar czasu pracy i wskazać inny dzień wolny. Zasada ta dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W administracji rządowej termin został już wyznaczony. Członkowie korpusu służby cywilnej będą mieli wolne w piątek 14 sierpnia 2026 r., dzięki czemu zyskają trzydniowy weekend od 14 do 16 sierpnia.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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