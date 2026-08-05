Najtańszy lokal objęty aktualnymi ogłoszeniami Agencji Mienia Wojskowego znajduje się przy ul. Lotnictwa Polskiego 13/8 w Mirosławcu Górnym w województwie zachodniopomorskim. Cena wywoławcza wynosi 78 tys. zł. Przy powierzchni użytkowej 38,23 mkw. oznacza to około 2040 zł za mkw. Przetarg zaplanowano na 19 sierpnia 2026 r. o godz. 11.

Mieszkanie mieści się na drugim piętrze dwuklatkowego, całkowicie podpiwniczonego budynku wielorodzinnego z 1962 r. Składa się z pokoju z balkonem, oddzielnej kuchni, przedpokoju oraz łazienki z toaletą. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 12,12 mkw. Nieruchomość ma okna z PCV, żeliwne grzejniki oraz instalacje domofonową, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę zapewnia kotłownia gazowa działająca w budynku.

Niska cena wywoławcza wiąże się ze stanem wnętrza. AMW informuje, że pomieszczenia wymagają prac remontowych i aranżacyjnych. Przed licytacją trzeba zatem uwzględnić nie tylko koszt nabycia, lecz również wydatki na odnowienie instalacji, łazienki, kuchni, podłóg i ścian.

Przetargi AMW w Mirosławcu z cenami po 92 tys. zł

W Mirosławcu Górnym można znaleźć kilka kolejnych lokali, których ceny wywoławcze nie przekraczają 100 tys. zł. Mieszkanie przy ul. Lotnictwa Polskiego 13/7 ma 49,16 mkw., a jego cena początkowa wynosi 92 tys. zł. Daje to około 1871 zł za mkw. Przetarg odbędzie się 19 sierpnia 2026 r. o godz. 10.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z toaletą. Przynależy do niego piwnica o powierzchni 11,28 mkw. Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze budynku z 1962 r. i wymaga remontu oraz ponownej aranżacji.

Dzień później, 20 sierpnia o godz. 10, AMW przeprowadzi przetarg dotyczący mieszkania przy ul. Lotnictwa Polskiego 14/9. Lokal ma 49,17 mkw. i obejmuje trzy pokoje, kuchnię, przedpokój oraz łazienkę z toaletą. Dodatkową powierzchnię zapewnia piwnica licząca 9,29 mkw. Cena wywoławcza ponownie wynosi 92 tys. zł, czyli około 1871 zł za mkw.

Tego samego dnia ma zostać przeprowadzony przetarg na lokal przy ul. Lotnictwa Polskiego 14/20. Mieszkanie ma 47,74 mkw., a cena wywoławcza również wynosi 92 tys. zł. Kolejna nieruchomość pod numerem 14/19 ma 50,03 mkw. i została wyceniona na co najmniej 96 tys. zł. W tym przypadku stawka początkowa wynosi około 1919 zł za mkw.

Trzypokojowe mieszkania AMW za niewiele ponad 100 tys. zł

Wśród nowych ofert znajdują się także większe lokale w Mirosławcu Górnym. Mieszkanie przy ul. Lotnictwa Polskiego 5/18 ma 66,62 mkw. i cenę wywoławczą 114 tys. zł, czyli około 1711 zł za mkw. Składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z toaletą. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 5,38 mkw.

Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze budynku wielorodzinnego wybudowanego w 1952 r. Jest wyposażone w okna z PCV, żeliwne grzejniki oraz instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie i ciepłą wodę zapewnia kotłownia gazowa. Pomieszczenia wymagają prac remontowych i aranżacyjnych.

Kolejny trzypokojowy lokal przy ul. Lotnictwa Polskiego 5/24 ma 67,09 mkw. i cenę wywoławczą 124 tys. zł, co oznacza około 1848 zł za mkw. Na 25 sierpnia zaplanowano natomiast przetarg dotyczący mieszkania o powierzchni 77,77 mkw. przy ul. Lotnictwa Polskiego 29/19. Cena wywoławcza wynosi 132 tys. zł, a więc niespełna 1700 zł za mkw.

Lokal w Węgrzcach za 89 tys. zł nie jest typowym mieszkaniem

Jedną z najtańszych, ale zarazem najbardziej nietypowych ofert AMW jest lokal na Osiedlu Wojskowym w podkrakowskich Węgrzcach. Cena wywoławcza wynosi 89 tys. zł, a przetarg został wyznaczony na 26 sierpnia 2026 r. o godz. 13.

Nieruchomość ma jednak zaledwie 11,97 mkw. i znajduje się na poddaszu budynku z lat 50. XX wieku. Składa się z jednego pokoju, natomiast toaleta znajduje się po drugiej stronie wspólnego korytarza. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,88 mkw.

W głównym pomieszczeniu znajduje się piec kaflowy. Lokal nie ma własnej łazienki ani podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Wymaga kapitalnego remontu. Sama Agencja wskazuje, że ze względu na układ i standard techniczny może nadawać się bardziej na niewielkie biuro lub nieuciążliwą działalność usługową niż do zamieszkania. Cena jednego metra kwadratowego wynosi około 7435 zł, dlatego oferta nie jest równie atrakcyjna cenowo jak większe mieszkania w Mirosławcu.

Kawalerka AMW w Leśnej za 95 tys. zł

Poniżej granicy 100 tys. zł mieści się również oferta z Leśnej w powiecie lubańskim. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje lokal przy ul. Jana Kochanowskiego 5. Mieszkanie ma 26,60 mkw., a jego cena wywoławcza wynosi 95 tys. zł, co daje około 3571 zł za mkw. Przetarg zaplanowano na 9 września 2026 r. o godz. 10.

Kawalerka znajduje się na czwartym piętrze budynku wielorodzinnego. Obejmuje pokój, kuchnię, przedpokój oraz łazienkę z toaletą. Jest wyposażona w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania. AMW ocenia stan techniczny i estetyczny lokalu jako średni. Nieruchomość była dotychczas wykorzystywana jako mieszkanie i może zachować tę funkcję.

Mieszkania w Świętoszowie, Dęblinie i Sandomierzu

Niewiele powyżej granicy 100 tys. zł wyceniono mieszkanie przy ul. Klonowej w Świętoszowie w województwie dolnośląskim. Lokal ma 45,31 mkw., natomiast cena wywoławcza wynosi 102,9 tys. zł, czyli około 2271 zł za mkw. Przetarg zaplanowano na 27 sierpnia 2026 r.

W Dęblinie AMW oferuje kawalerkę przy ul. Wiślanej 19/29. Lokal o powierzchni 23,73 mkw. znajduje się na czwartym piętrze i składa się z pokoju, kuchni, łazienki z toaletą oraz przedpokoju. Do mieszkania należy piwnica o powierzchni 3,59 mkw. Nieruchomość nie ma balkonu. Cena wywoławcza wynosi 160 tys. zł, czyli około 6743 zł za mkw., a termin przetargu wyznaczono na 11 sierpnia.

Podobną kwotę trzeba przygotować na zakup lokalu przy ul. Mickiewicza w Sandomierzu. Mieszkanie o powierzchni 25,99 mkw. ma cenę wywoławczą 159 tys. zł, co daje około 6118 zł za mkw. Przetarg odbędzie się 27 sierpnia.

Mieszkania AMW w dużych miastach znacznie droższe

Ceny lokali oferowanych przez AMW wyraźnie rosną w większych miastach. W Słupsku za mieszkanie o powierzchni 34,90 mkw. przy ul. Piłsudskiego 5/44 trzeba zaoferować co najmniej 220 tys. zł. Stawka wywoławcza wynosi około 6304 zł za mkw., a przetarg został wyznaczony na 10 sierpnia 2026 r. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni około 1 mkw.

Jeszcze większą różnicę widać w Poznaniu. Mieszkanie przy ul. Polnej 86A/1 ma 22,90 mkw., a jego cena wywoławcza wynosi 262 tys. zł, czyli około 11,44 tys. zł za mkw. Lokal znajduje się na parterze budynku z 1957 r. i składa się z pokoju dziennego, kuchni, korytarza oraz łazienki z toaletą. Przynależy do niego piwnica o powierzchni 2,80 mkw.

AMW określa stan techniczny poznańskiego mieszkania jako dobry, ale standard wykończenia jako przeciętny. W kuchni brakuje armatury i wyposażenia, a na ścianach widoczne są zabrudzenia oraz ślady prac przy instalacjach. Atutem jest położenie w pobliżu komunikacji miejskiej, uczelni, punktów usługowych, Parku Sołackiego i Jeziora Rusałka.

Kawalerka w centrum Warszawy za 466 tys. zł

Jedną z najdroższych ofert w przeliczeniu na metr kwadratowy jest kawalerka przy ul. gen. Władysława Andersa 20 w warszawskim Śródmieściu. Lokal ma 20,76 mkw., a cena wywoławcza wynosi 466 tys. zł. Oznacza to około 22,45 tys. zł za mkw.

Mieszkanie znajduje się na piątym piętrze i składa się z pokoju o powierzchni 14,78 mkw., korytarza z aneksem kuchennym oraz łazienki z toaletą. Nie ma balkonu ani przynależnej piwnicy, a przed zamieszkaniem wymaga remontu. Jego głównym atutem jest lokalizacja oraz dostęp do metra, tramwajów i autobusów. Przetarg zaplanowano na 10 sierpnia 2026 r.

W Warszawie wystawiono również lokal przy ul. Marymonckiej 125. Mieszkanie ma 12,70 mkw., a cena wywoławcza wynosi 210 tys. zł, czyli około 16,54 tys. zł za mkw. Na Woli oferowany jest natomiast lokal przy ul. Ożarowskiej o powierzchni 18,64 mkw. i cenie początkowej 280 tys. zł. Termin przetargu wyznaczono na 11 września.

Cena wywoławcza mieszkania nie jest ceną sprzedaży

Kwot podawanych w ogłoszeniach AMW nie należy traktować jako gwarantowanych cen zakupu. Nieruchomości są sprzedawane w drodze przetargów. Jeżeli lokalem zainteresuje się kilku uczestników, ostateczna cena może znacząco przekroczyć wartość wywoławczą. Oficjalna wyszukiwarka AMW obejmowała na początku sierpnia ponad 30 aktualnych postępowań zakwalifikowanych do kategorii mieszkaniowej.

Przed licytacją należy sprawdzić nie tylko powierzchnię i stan wnętrza, lecz także księgę wieczystą, udział w nieruchomości wspólnej, świadectwo charakterystyki energetycznej, wysokość opłat administracyjnych oraz stan instalacji. Szczególnej uwagi wymagają lokale bez łazienki, centralnego ogrzewania albo pełnego dostępu do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Oględziny powinny posłużyć do przygotowania realnego kosztorysu. Przy najtańszych lokalach wydatki na wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie łazienki, remont kuchni, wymianę podłóg i stolarki mogą wynieść znaczną część ceny zakupu.

Jak kupić mieszkanie od Agencji Mienia Wojskowego?

Pierwszym krokiem jest wybranie nieruchomości w oficjalnej wyszukiwarce AMW i pobranie pełnego ogłoszenia przetargowego. To właśnie dokument dołączony do konkretnej oferty określa termin i miejsce licytacji, wysokość wadium, numer rachunku, wymagane dokumenty, zasady oględzin oraz termin dokonania wpłaty.

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie wadium. Zgodnie z ogólnymi zasadami AMW jego wysokość może wynosić od 5 do 20 proc. ceny wywoławczej, przy czym w materiałach informacyjnych Agencji najczęściej wskazywane jest 10 proc. Decydujące znaczenie ma jednak zawsze treść konkretnego ogłoszenia. Pieniądze muszą wpłynąć na wskazany rachunek w terminie określonym przez organizatora. Samo zlecenie przelewu w ostatnim dniu może nie wystarczyć.

Przed rozpoczęciem przetargu osoba fizyczna przedstawia dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium oraz wymagane oświadczenia. Osoba pozostająca w małżeńskiej wspólności majątkowej może być zobowiązana do przedstawienia zgody współmałżonka. Pełnomocnik musi dysponować pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. Przedsiębiorcy i osoby prawne przedstawiają również dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji.

Podczas ustnego przetargu uczestnicy oferują kolejne postąpienia ponad cenę wywoławczą. Minimalne postąpienie jest określane w dokumentacji, a w informacyjnej instrukcji AMW wskazano 1 proc. ceny wywoławczej. Wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą kwotę i której oferta nie zostanie przebita.

Wadium zwycięzcy zostaje zaliczone na poczet ceny. Pozostali uczestnicy otrzymują zwrot wniesionych środków. Jeżeli zwycięzca bez uzasadnienia uchyli się od zawarcia umowy, wadium może przepaść. Wylicytowana kwota musi zostać zapłacona przed podpisaniem umowy sprzedaży i aktu notarialnego.

Q & A: Mieszkania od wojska i przetargi AMW. Jak kupić mieszkanie od wojska?

Czy każdy może kupić mieszkanie od wojska?

Tak. Jeżeli ogłoszenie dotyczy ustnego przetargu nieograniczonego, może wziąć w nim udział osoba spełniająca określone warunki, wnosząca wadium i przedstawiająca wymagane dokumenty. Nie trzeba być żołnierzem ani pracownikiem wojska.

Czy mieszkanie można kupić za cenę wywoławczą?

Jest to możliwe, ale nie ma takiej gwarancji. Aby przetarg został rozstrzygnięty, uczestnik musi zaoferować co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą. Jeżeli licytuje kilka osób, cena może wzrosnąć znacznie bardziej.

Ile wynosi wadium w przetargu AMW?

Ogólne zasady AMW pozwalają ustalić wadium na poziomie od 5 do 20 proc. ceny wywoławczej. Wysokość obowiązująca w danym postępowaniu zawsze znajduje się w pełnym ogłoszeniu przetargowym.

Co dzieje się z wadium po przetargu?

Wadium zwycięzcy jest zaliczane na poczet ceny zakupu. Uczestnicy, którzy nie wygrali, otrzymują zwrot środków. Zwycięzca może stracić wadium, jeżeli uchyli się od zawarcia umowy.

Czy przed przetargiem można obejrzeć mieszkanie?

Tak, o ile zainteresowany umówi oględziny na zasadach podanych w ogłoszeniu. Terminy są często wyznaczane z wyprzedzeniem. Warto sprawdzić instalacje, okna, ściany, stropy, ogrzewanie, układ pomieszczeń i stan części wspólnych.

Czy wszystkie lokale od AMW nadają się od razu do zamieszkania?

Nie. Część wymaga remontu, a niektóre nieruchomości nie mają pełnej łazienki, centralnego ogrzewania albo podłączenia do podstawowych instalacji. Przykładem jest lokal w Węgrzcach, który AMW wskazuje raczej jako przestrzeń odpowiednią na niewielkie biuro lub usługi.

Czy mieszkanie od AMW można kupić na kredyt?

Co do zasady zakup może być finansowany kredytem, ale zwycięzca musi zapłacić cenę w terminie wskazanym przez AMW. Przed przystąpieniem do licytacji należy uzgodnić z bankiem procedurę finansowania i upewnić się, że środki będą dostępne przed zawarciem aktu notarialnego.

Kto płaci za remont mieszkania kupionego od wojska?

Koszty remontu ponosi nabywca. Lokal jest przejmowany w istniejącym stanie, dlatego przed licytacją trzeba oszacować zakres prac i uwzględnić go w maksymalnej cenie, którą kupujący jest gotowy zaoferować.