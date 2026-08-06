Masz nadciśnienie? Możesz dostać nawet 4568,84 zł miesięcznie. Decydują powikłania

Nie każdy pacjent z nadciśnieniem ma prawo do dodatkowych pieniędzy. Są jednak sytuacje, w których przepisy pozwalają połączyć dwa różne świadczenia. Sprawdzamy, kto może z nich skorzystać i jakie warunki trzeba spełnić.

Czy nadciśnienie daje prawo do świadczenia wspierającego lub zasiłku pielęgnacyjnego?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez pacjentów. Wielu z nich zakłada, że skoro od lat leczy nadciśnienie, mogą ubiegać się o świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Tymczasem przepisy działają inaczej. Nadciśnienie samo w sobie nie daje prawa ani do świadczenia wspierającego, ani do zasiłku pielęgnacyjnego. Liczy się to, czy choroba doprowadziła do trwałych ograniczeń sprawności i utraty samodzielności.

Dwie osoby mogą mieć identyczną diagnozę. Jedna nadal pracuje, prowadzi samochód i samodzielnie wykonuje codzienne obowiązki. Druga po przebytym udarze wymaga pomocy przy ubieraniu się, przygotowaniu posiłków czy wyjściu z domu. Choć obie chorują na nadciśnienie, tylko druga może spełnić warunki do otrzymania obu świadczeń. To właśnie skutki choroby, a nie jej nazwa wpisana do dokumentacji medycznej, decydują o prawie do wsparcia.

Można pobierać dwa świadczenia jednocześnie. Łącznie nawet 4568,84 zł miesięcznie

To informacja, która zaskakuje wielu pacjentów. Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie wspierające funkcjonują na podstawie różnych ustaw, ale przepisy nie wykluczają ich łączenia. Jeżeli chory spełni warunki obu świadczeń, może otrzymywać:

215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez gminę lub MOPS,

wypłacanego przez gminę lub MOPS, od około 792 zł do nawet 4353 zł świadczenia wspierającego, które wypłaca ZUS.

W najwyższym progu daje to 4568,84 zł miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że maksymalna kwota przysługuje wyłącznie osobom z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia ustalonym przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Kiedy nadciśnienie daje prawo do świadczenia wspierającego? Decydują powikłania choroby

W wyszukiwarkach regularnie pojawiają się pytania: „Czy ZUS płaci za nadciśnienie?” albo „Czy nadciśnienie daje prawo do świadczenia wspierającego?”. Odpowiedź w większości przypadków brzmi: nie. Świadczenie wspierające nie jest przyznawane za konkretną jednostkę chorobową. O jego przyznaniu decyduje poziom potrzeby wsparcia, czyli ocena tego, jak bardzo stan zdrowia wpływa na możliwość samodzielnego funkcjonowania.

W przypadku nadciśnienia największe znaczenie mają trwałe powikłania choroby, takie jak:

udar mózgu z niedowładem lub zaburzeniami mowy,

zaawansowana niewydolność serca,

ciężkie uszkodzenie nerek,

znaczne pogorszenie wzroku,

współistnienie kilku schorzeń powodujących utratę samodzielności.

Im większy wpływ choroby na codzienne życie, tym większa szansa na uzyskanie wysokiej liczby punktów i prawa do świadczenia.

Ważne Świadczenie wspierające nie jest świadczeniem "za nadciśnienie". Komisja ocenia przede wszystkim zakres potrzebnej pomocy, a nie nazwę choroby.

Zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie wspierające? Które świadczenie łatwiej otrzymać?

Choć oba świadczenia często pojawiają się obok siebie, obowiązują zupełnie inne zasady ich przyznawania.

Zasiłek pielęgnacyjny opiera się przede wszystkim na odpowiednim orzeczeniu o niepełnosprawności. Dla większości dorosłych oznacza to konieczność uzyskania znacznego stopnia niepełnosprawności . W określonych przypadkach świadczenie przysługuje również osobom z umiarkowanym stopniem, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

opiera się przede wszystkim na odpowiednim orzeczeniu o niepełnosprawności. Dla większości dorosłych oznacza to konieczność uzyskania . W określonych przypadkach świadczenie przysługuje również osobom z umiarkowanym stopniem, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Świadczenie wspierające wymaga przejścia dodatkowej procedury. Najpierw Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ustala poziom potrzeby wsparcia w skali od 70 do 100 punktów. Dopiero po uzyskaniu odpowiedniej decyzji można złożyć elektroniczny wniosek do ZUS.

Dlatego w praktyce znacznie więcej osób z powikłaniami nadciśnienia ma szansę na zasiłek pielęgnacyjny niż na najwyższe kwoty świadczenia wspierającego. To właśnie ocena samodzielności stanowi największą różnicę między tymi dwoma formami pomocy.

Powikłania nadciśnienia. Kiedy zwiększają szansę na świadczenie wspierające i zasiłek pielęgnacyjny?

Nadciśnienie przez wiele lat może nie powodować wyraźnych dolegliwości. Problem pojawia się wtedy, gdy prowadzi do nieodwracalnych zmian w organizmie. To właśnie one mogą mieć znaczenie podczas postępowania orzeczniczego. Komisje nie oceniają wyłącznie wyników pomiarów ciśnienia ani listy przyjmowanych leków. Sprawdzają przede wszystkim, czy choroba ogranicza możliwość samodzielnego funkcjonowania. Największe znaczenie mają zwykle:

przebyty udar mózgu , który pozostawił niedowład lub zaburzenia mowy,

, który pozostawił niedowład lub zaburzenia mowy, zaawansowana niewydolność serca , utrudniająca wykonywanie nawet prostych czynności,

, utrudniająca wykonywanie nawet prostych czynności, przewlekła niewydolność nerek , wymagająca intensywnego leczenia,

, wymagająca intensywnego leczenia, pogorszenie wzroku spowodowane zmianami naczyniowymi ,

, współistnienie kilku chorób, które razem powodują utratę samodzielności.

To właśnie takie następstwa mogą prowadzić do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, a w dalszej kolejności także odpowiedniej liczby punktów potrzeby wsparcia.

Jakie dokumenty są potrzebne do świadczenia wspierającego i zasiłku pielęgnacyjnego?

Wielu pacjentów rozpoczyna od pytania w ZUS albo wizyty w MOPS. Tymczasem pierwszy krok wygląda zupełnie inaczej. Najpierw trzeba zgromadzić dokumentację, która pokazuje nie tylko rozpoznanie nadciśnienia, ale przede wszystkim jego skutki. W praktyce warto przygotować:

karty informacyjne ze szpitala po udarze lub zawale,

po udarze lub zawale, opinie lekarzy specjalistów , zwłaszcza kardiologa, neurologa i nefrologa,

, zwłaszcza kardiologa, neurologa i nefrologa, wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych ,

, dokumentację rehabilitacji,

informacje o trudnościach w wykonywaniu codziennych czynności.

Im pełniejsza dokumentacja, tym łatwiej wykazać, że choroba doprowadziła do trwałych ograniczeń sprawności.

Jak otrzymać świadczenie wspierające i zasiłek pielęgnacyjny? Instrukcja krok po kroku

Choć oba świadczenia można pobierać jednocześnie, prowadzą do nich dwie odrębne procedury. Najbezpieczniej przejść je w odpowiedniej kolejności.

1. Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności

Pierwszym etapem jest postępowanie przed Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. To właśnie wydane tam orzeczenie może otworzyć drogę do zasiłku pielęgnacyjnego.

2. Złóż wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Po uzyskaniu odpowiedniego orzeczenia można wystąpić do gminy, MOPS lub innej jednostki realizującej świadczenia rodzinne. W 2026 roku zasiłek wynosi 215,84 zł miesięcznie i nie obowiązuje przy nim kryterium dochodowe.

3. Wystąp o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia

Jeżeli stan zdrowia wskazuje na znaczną niesamodzielność, kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Komisja przyznaje od 70 do 100 punktów, oceniając, jak bardzo choroba wpływa na codzienne funkcjonowanie.

4. Złóż wniosek do ZUS

Dopiero po uzyskaniu decyzji WZON można ubiegać się o świadczenie wspierające. Wniosek składa się elektronicznie przez:

PUE ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku? Tabela kwot i liczby punktów

Wysokość świadczenia wspierającego nie jest jednakowa dla wszystkich. Im wyższy poziom potrzeby wsparcia, tym wyższa miesięczna wypłata.

Poziom potrzeby wsparcia Świadczenie miesięczne 70–74 pkt ok. 792 zł 75–79 pkt ok. 1188 zł 80–84 pkt ok. 1583 zł 85–89 pkt ok. 2375 zł 90–94 pkt ok. 3562 zł 95–100 pkt ok. 4353 zł

Po połączeniu najwyższego świadczenia wspierającego z zasiłkiem pielęgnacyjnym miesięczne wsparcie może wynieść 4568,84 zł.

Dlaczego ZUS lub WZON mogą odmówić świadczenia wspierającego? Najczęstsze błędy

Odmowna decyzja nie zawsze oznacza, że choroba jest zbyt lekka. Często wynika z błędów popełnionych już na etapie składania dokumentów. Najczęściej problemem jest:

przekonanie, że samo rozpoznanie nadciśnienia wystarczy do uzyskania świadczenia,

niepełna dokumentacja medyczna,

brak informacji o trwałych skutkach choroby,

złożenie wniosku do ZUS bez wcześniejszej decyzji WZON,

oczekiwanie najwyższego świadczenia mimo niewielkich ograniczeń samodzielności.

Warto pamiętać, że komisje orzecznicze oceniają przede wszystkim wpływ choroby na codzienne życie. Sama diagnoza nie przesądza o wyniku postępowania.