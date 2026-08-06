Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

Fiskus stawia na obsługę podatników przez telefon

Załatwianie spraw podatkowych coraz rzadziej wymaga osobistej wizyty w urzędzie. Administracja skarbowa konsekwentnie przenosi kolejne usługi do internetu, a mobilny e-Urząd Skarbowy staje się jednym z podstawowych narzędzi kontaktu podatników z fiskusem.

Na początku aplikacja była przeznaczona głównie dla osób fizycznych. Z czasem jej możliwości zostały jednak znacząco rozszerzone. Obecnie z dostępnych usług mogą korzystać również przedsiębiorcy, spółki, fundacje oraz stowarzyszenia. Dzięki temu coraz więcej formalności można załatwić z poziomu smartfona – bez konieczności uruchamiania komputera czy wizyty w urzędzie.

Ministerstwo Finansów zapowiada kolejne zmiany

Resort finansów podkreśla, że rozwój mobilnego e-Urzędu Skarbowego jest elementem szerszego programu cyfryzacji usług publicznych. Aplikacja ma być systematycznie rozbudowywana o nowe funkcje, które będą odpowiadały na potrzeby podatników.

Ministerstwo Finansów zaznacza, że celem jest przede wszystkim uproszczenie kontaktów z administracją skarbową i skrócenie czasu potrzebnego na załatwienie spraw urzędowych. Z tego powodu kolejne aktualizacje mają sukcesywnie zwiększać liczbę usług dostępnych online.

Aplikacja pozwala załatwić coraz więcej spraw

Mobilny e-Urząd Skarbowy umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji podatkowych. Użytkownicy mogą sprawdzić swoje rozliczenia, zweryfikować status zwrotu podatku czy przejrzeć historię złożonych deklaracji.

Za pomocą aplikacji można także przesyłać deklaracje podatkowe, składać wnioski o wydanie zaświadczeń oraz odbierać dokumenty przesyłane przez urząd skarbowy. Wszystkie czynności odbywają się w bezpieczny sposób i – co istotne – nie wymagają korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dokumenty trafiają bezpośrednio do administracji skarbowej, a użytkownik ma stały dostęp do historii prowadzonych spraw.

Trzy nowe formularze trafiły do e-Urzędu Skarbowego

Ostatnia aktualizacja aplikacji przyniosła trzy kolejne formularze, które udostępniono w postaci wygodnych kreatorów. System prowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku, dzięki czemu wypełnienie dokumentów jest prostsze i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów.

Aby korzystać z możliwości wysyłania formularzy drogą elektroniczną, konieczne jest wcześniejsze wyrażenie zgody na e-Korespondencję w e-Urzędzie Skarbowym.

Jednym z nowych dokumentów jest formularz ORD-IN, który umożliwia złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Trafia on do Krajowej Informacji Skarbowej, która przedstawia oficjalne stanowisko dotyczące konkretnego stanu faktycznego lub planowanego zdarzenia.

Drugą nowością jest formularz WN-CFR służący do uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej. Dokument ten ma szczególne znaczenie dla osób oraz przedsiębiorców prowadzących działalność międzynarodową, ponieważ potwierdza miejsce opodatkowania i pozwala korzystać z postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z nowych formularzy mogą korzystać osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz ich pełnomocnicy, w tym doradcy podatkowi.

Ważna nowość dla przedsiębiorców

Jednym z najbardziej praktycznych rozwiązań wprowadzonych do aplikacji jest funkcja „Forma opodatkowania". Pozwala ona przedsiębiorcom sprawdzić, jaka forma opodatkowania ich działalności gospodarczej została zarejestrowana w bazie Krajowej Administracji Skarbowej.

System udostępnia informacje dotyczące lat 2025 i 2026. Użytkownicy mogą również bezpośrednio przejść do formularza umożliwiającego zmianę formy opodatkowania.

Samo oświadczenie INF-FO przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, także w formie spółek. Dokument można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

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e-Urząd Skarbowy jest dostępny przez całą dobę

Z elektronicznych usług administracji skarbowej można korzystać o każdej porze dnia i nocy. e-Urząd Skarbowy działa przez 24 godziny na dobę, umożliwiając kompleksową obsługę spraw podatkowych bez wychodzenia z domu.

Dostęp do systemu możliwy jest zarówno za pośrednictwem serwisu internetowego podatki.gov.pl, jak i aplikacji mobilnej, dzięki czemu większość formalności można załatwić z poziomu telefonu.