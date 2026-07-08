Chorzy na nadciśnienie mogą dostać 215,84 zł zasiłku. MOPS wymaga jednego dokumentu

Nadciśnienie tętnicze może przez lata rozwijać się bez wyraźnych sygnałów, a u części pacjentów prowadzi do poważnych następstw zdrowotnych. Gdy choroba i jej powikłania trwale ograniczają sprawność, możliwość pracy lub samodzielne funkcjonowanie, pojawia się droga do uzyskania orzeczenia, a następnie do świadczeń związanych z niepełnosprawnością.

Zasiłek pielęgnacyjny dla osób z nadciśnieniem w 2026 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie

Dwie osoby mogą mieć w dokumentacji tę samą diagnozę nadciśnienia, a tylko jedna z nich dostanie 215,84 zł miesięcznie. Pierwsza pracuje, samodzielnie prowadzi dom i dzięki leczeniu utrzymuje ciśnienie pod kontrolą. Druga przeszła udar, ma niedowład i potrzebuje pomocy przy codziennych czynnościach. Właśnie ta różnica może zdecydować o prawie do zasiłku pielęgnacyjnego.

Przepisy nie przewidują osobnego „zasiłku dla chorych na nadciśnienie”. Osoba z takim rozpoznaniem może jednak otrzymać świadczenie na ogólnych zasadach, jeżeli ma wymagane orzeczenie i spełnia ustawowe warunki. Liczą się skutki choroby oraz to, jak mocno ograniczają codzienne funkcjonowanie. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi w 2026 roku 215,84 zł miesięcznie i ma częściowo pokrywać wydatki związane z zapewnieniem opieki oraz pomocy. Najważniejsze pytanie brzmi więc: jakie orzeczenie trzeba mieć, żeby otrzymać pieniądze?

Jakie orzeczenie jest potrzebne do zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku?

Dla osoby dorosłej przed ukończeniem 75 lat najważniejszym dokumentem jest orzeczenie o odpowiednim stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z zasadami opisanymi przez administrację rządową zasiłek może otrzymać osoba po ukończeniu 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w określonej sytuacji także osoba z umiarkowanym stopniem.

W przypadku umiarkowanego stopnia dochodzi dodatkowy warunek: niepełnosprawność musi powstać przed ukończeniem 21. roku życia (co w przypadku nadciśnienia jest rzadkością). Z kolei osoby, które ukończyły 75 lat, należą do ustawowego kręgu uprawnionych ze względu na wiek, choć trzeba sprawdzić, czy nie pobierają już dodatku pielęgnacyjnego z systemu emerytalno-rentowego.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego może przysługiwać:

dziecku z niepełnosprawnością do ukończenia 16. roku życia;

do ukończenia 16. roku życia; osobie po ukończeniu 16 lat ze znacznym stopniem niepełnosprawności ;

; osobie po ukończeniu 16 lat z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat;

, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat; osobie, która ukończyła 75 lat, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń i zasad dotyczących zbiegu świadczeń.

Właśnie dlatego osoba z nadciśnieniem, która pyta o 215,84 zł miesięcznie, powinna najpierw sprawdzić swoją sytuację orzeczniczą. Jeżeli nie ma wymaganego dokumentu, samo zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub kardiologa nie wystarczy do przyznania zasiłku.

Czy samo nadciśnienie wystarczy do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności?

Sama obecność nadciśnienia w historii choroby nie przesądza o stopniu niepełnosprawności. Zespół orzekający ocenia szerzej, jak stan zdrowia wpływa na funkcjonowanie konkretnej osoby, jej samodzielność oraz potrzebę pomocy. Znaczenie mogą mieć ciężkie i trwałe następstwa choroby. Nadciśnienie jest jednym z czynników zwiększających ryzyko poważnych powikłań sercowo-naczyniowych i narządowych, jednak w postępowaniu orzeczniczym liczy się indywidualny stan pacjenta potwierdzony dokumentacją medyczną.

Wśród sytuacji, które mogą istotnie wpływać na ocenę sprawności, znajdują się:

trwałe następstwa udaru , na przykład niedowład, zaburzenia mowy lub poważne ograniczenia samodzielności;

, na przykład niedowład, zaburzenia mowy lub poważne ograniczenia samodzielności; zaawansowana niewydolność serca , gdy codzienne czynności powodują znaczne trudności;

, gdy codzienne czynności powodują znaczne trudności; poważne uszkodzenie nerek , wymagające intensywnego i długotrwałego leczenia;

, wymagające intensywnego i długotrwałego leczenia; znaczne pogorszenie wzroku związane z uszkodzeniem narządu wzroku ;

; współistnienie kilku chorób, które łącznie ograniczają możliwość samodzielnego funkcjonowania.

Ważne Osoba składająca wniosek o orzeczenie powinna więc zadbać o dokumentację pokazującą przebieg leczenia oraz realne następstwa choroby. Same wyniki pomiarów ciśnienia mogą nie oddawać pełnego obrazu sytuacji. Znaczenie mają między innymi wypisy ze szpitala, wyniki badań, konsultacje specjalistyczne, informacje o przebytym udarze lub innych powikłaniach oraz opis ograniczeń, z którymi chory mierzy się każdego dnia.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności przy nadciśnieniu?

Osoba, która nie ma jeszcze orzeczenia, rozpoczyna drogę do świadczenia od postępowania przed właściwym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek składa się wraz z wymaganą dokumentacją, a zespół ocenia stan zdrowia i funkcjonowanie osoby zainteresowanej. Dokumentacja powinna pokazywać całą historię zdrowotną istotną dla sprawy. Przy wieloletnim nadciśnieniu szczególnie ważne mogą być informacje o:

leczeniu specjalistycznym,

hospitalizacjach

trwałych powikłaniach.

Dopiero po uzyskaniu dokumentu spełniającego warunki ustawy można wystąpić o sam zasiłek pielęgnacyjny. Rządowy serwis informacyjny przewiduje możliwość załatwienia sprawy zarówno przez internet, jak i w urzędzie.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Po uzyskaniu wymaganego orzeczenia trzeba wystąpić o ustalenie prawa do świadczenia. Sprawę prowadzi organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, a obsługą wniosków zajmują się najczęściej urzędy gmin i miast albo jednostki realizujące świadczenia rodzinne. Administracja rządowa udostępnia także oficjalny formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Szczególnie ważny jest moment złożenia dokumentów po uzyskaniu orzeczenia. Termin może wpływać na okres, od którego organ ustali prawo do świadczenia, dlatego odkładanie sprawy na wiele miesięcy może okazać się niekorzystne. W razie wątpliwości dotyczących daty początkowej należy sprawdzić pouczenie w decyzji i zasady wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Czy zasiłek pielęgnacyjny zależy od dochodu? W 2026 roku nie ma progu dochodowego

W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego nie obowiązuje kryterium dochodowe. Organ nie przyznaje świadczenia na podstawie tego, czy wnioskodawca ma niską pensję, wysoką emeryturę albo pozostaje bez pracy. Rozstrzygają warunki wskazane w ustawie. Dla osoby z nadciśnieniem oznacza to, że zatrudnienie lub wysokość oszczędności nie zamykają automatycznie drogi do zasiłku. Trzeba jednak spełnić warunki dotyczące niepełnosprawności, wieku oraz pozostałych ustawowych przesłanek. Kwota również nie rośnie wraz z ciężkością choroby. Osoba uprawniona otrzymuje 215,84 zł miesięcznie, niezależnie od tego, czy jej wydatki na pomoc i opiekę są znacznie wyższe.

Kto nie dostanie zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku mimo nadciśnienia?

Sama diagnoza nadciśnienia nie wystarczy, by gmina wypłacała 215,84 zł miesięcznie. Najczęstszy błąd polega na założeniu, że historia leczenia, recepty i zaświadczenie od kardiologa automatycznie otwierają drogę do zasiłku. W przypadku dorosłej osoby przed ukończeniem 75 lat potrzebne jest jeszcze orzeczenie spełniające warunki określone w ustawie.

Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostanie m.in. osoba, która:

choruje na nadciśnienie, lecz nie ma wymaganego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; ma lekki stopień niepełnosprawności , który nie daje prawa do tego świadczenia;

, który nie daje prawa do tego świadczenia; ma umiarkowany stopień niepełnosprawności, ale niepełnosprawność powstała po ukończeniu 21. roku życia ;

; ma już prawo do dodatku pielęgnacyjnego , wypłacanego w systemie emerytalno-rentowym;

, wypłacanego w systemie emerytalno-rentowym; przebywa w instytucji zapewniającej nieodpłatne całodobowe utrzymanie ;

; znajduje się w sytuacji, w której członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją, chyba że zastosowanie mają wyjątki wynikające z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umów międzynarodowych.

Szczególną uwagę powinni zachować emeryci i renciści. Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny funkcjonują w dwóch różnych systemach, a osoby uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego ustawa wyłącza z prawa do zasiłku. Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie, dlatego przed złożeniem wniosku trzeba sprawdzić, jakie świadczenie dana osoba już otrzymuje i na jakiej podstawie.

Podstawa prawna i źródła