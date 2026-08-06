Gazeta Prawna
Emerytury i renty

2704,71 zł dodatku z ZUS w 2026 r. Jedna data decyduje, czy potrzebny jest wniosek

Dodatek dopełniający z ZUS w 2026 r. – świadczenie 2704,71 zł miesięcznie.
Dodatek dopełniający z ZUS 2026. Jedna data przesądza o wypłacie bez wnioskuMateriały prasowe / zdjęcie powstało z wykorzystaniem AI
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 07:52

To jedno z najwyższych świadczeń wypłacanych przez ZUS, a mimo to wciąż pozostaje mało znane. O tym, czy pieniądze trafią na konto automatycznie, decyduje data, którą wielu beneficjentów pomija. Wyjaśniamy, kogo obejmują uproszczone zasady i kiedy bez wniosku nie uda się otrzymać dodatku.

Skrót artykułu

Dodatek dopełniający pozostaje jednym z najmniej znanych świadczeń wypłacanych przez ZUS, choć jego wysokość przekracza wartość wielu innych dodatków. Sprawdzamy, kto może z niego skorzystać, jakie warunki trzeba spełnić i kiedy nie obejdzie się bez formalności.

Kto dostanie dodatek dopełniający do renty socjalnej w 2026 r.?

Dodatek dopełniający nie przysługuje wszystkim rencistom. Ustawodawca przewidział go wyłącznie dla osób pobierających rentę socjalną, które jednocześnie są całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji. To właśnie te dwie przesłanki muszą zostać spełnione łącznie. Samo posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności nie daje prawa do świadczenia. ZUS opiera się na orzeczeniu wydanym dla celów rentowych. Prawo do dodatku mają osoby, które:

  • pobierają rentę socjalną,
  • posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
  • mają stwierdzoną niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie zostało wprowadzone z myślą o osobach wymagających stałej pomocy innych osób oraz ponoszących wysokie koszty leczenia, rehabilitacji czy codziennego funkcjonowania.

Ile wynosi dodatek dopełniający z ZUS w 2026 r.?

Od 1 marca 2026 r. wysokość dodatku dopełniającego wynosi 2704,71 zł brutto miesięcznie. Kwota jest waloryzowana raz w roku – w marcu – podobnie jak inne świadczenia wypłacane przez ZUS. Jednocześnie renta socjalna po tegorocznej waloryzacji wynosi 1978,49 zł brutto. Oznacza to, że osoba spełniająca ustawowe warunki otrzymuje łącznie 4683,20 zł brutto miesięcznie. To ważna różnica, ponieważ w przestrzeni internetowej często pojawia się informacja o 2704,71 zł "na rękę". Oficjalne informacje ZUS wskazują jednak, że jest to kwota brutto. Od świadczenia mogą zostać naliczone należne potrącenia wynikające z obowiązujących przepisów.

Kiedy ZUS przyznaje dodatek dopełniający automatycznie? Decyduje data 1 stycznia 2025 r.

Najważniejszą datą dla osób pobierających rentę socjalną pozostaje 1 stycznia 2025 r. Jeżeli właśnie tego dnia świadczeniobiorca:

  • miał prawo do renty socjalnej,
  • posiadał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
  • miał orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji,

ZUS przyznaje dodatek z urzędu. Nie trzeba składać dodatkowego wniosku ani ponownie przedstawiać dokumentacji medycznej. Informacja o przyznaniu świadczenia trafia do zainteresowanego pocztą oraz do jego konta w PUE/eZUS. To rozwiązanie objęło osoby, które już w chwili wejścia w życie nowych przepisów posiadały komplet wymaganych uprawnień.

Masz nadciśnienie? Możesz dostać nawet 4568,84 zł miesięcznie. Decydują powikłania
Zobacz także
Masz nadciśnienie? Możesz dostać nawet 4568,84 zł miesięcznie. Decydują powikłania

Dodatek dopełniający z ZUS. Kiedy trzeba złożyć wniosek EDD-SOC?

Automatyczne przyznanie dodatku nie obejmuje wszystkich. Jeżeli osoba pobierająca rentę socjalną nie miała 1 stycznia 2025 r. orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, świadczenie może otrzymać dopiero po przeprowadzeniu postępowania przez ZUS. Do wniosku należy dołączyć:

  • formularz EDD-SOC,
  • zaświadczenie lekarskie OL-9,
  • dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia.

Dokumenty można przekazać:

  • osobiście w placówce ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • elektronicznie przez PUE/eZUS.

Warto pamiętać, że dodatek przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku. Zwlekanie z formalności może więc oznaczać utratę wypłaty za wcześniejsze miesiące.

Przykład

Pani Anna pobiera rentę socjalną od kilku lat. W czerwcu 2026 r. lekarz orzecznik stwierdził u niej niezdolność do samodzielnej egzystencji. Wniosek o dodatek złożyła dopiero we wrześniu. ZUS może przyznać świadczenie od miesiąca złożenia wniosku, dlatego wcześniejsze miesiące nie zostaną objęte wypłatą.

Ile czasu ZUS ma na rozpatrzenie wniosku o dodatek dopełniający?

W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek ZUS wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do rozstrzygnięcia sprawy. Nie zawsze oznacza to 30 dni od dnia złożenia dokumentów. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badania przez lekarza orzecznika albo uzupełnienie dokumentacji medycznej, termin liczy się od zakończenia tych czynności. Dlatego czas oczekiwania może być różny w zależności od indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o świadczenie.

Nie każdy zachowa pełną wypłatę. Znaczenie mają także osiągane przychody

Dodatek dopełniający jest powiązany z rentą socjalną. Oznacza to, że w określonych sytuacjach związanych z osiąganiem przychodów jego wypłata może zostać zmniejszona albo zawieszona zgodnie z zasadami obowiązującymi dla renty socjalnej. Przed podjęciem zatrudnienia warto sprawdzić aktualne limity obowiązujące w ZUS, ponieważ ich przekroczenie może wpłynąć na wysokość wypłacanego świadczenia.

Praca przed 1999 rokiem jest warta fortunę. Jeden dokument zadecyduje o emeryturze
Zobacz także
Praca przed 1999 rokiem jest warta fortunę. Jeden dokument zadecyduje o emeryturze

Czy można dorabiać do dodatku dopełniającego? Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie

Prawo do świadczenia nie obejmuje wszystkich osób z niepełnosprawnością. Dodatek nie przysługuje między innymi:

  • osobom, które nie pobierają renty socjalnej,
  • osobom bez orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • osobom posiadającym wyłącznie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • osobom tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie.

Dlatego przed złożeniem dokumentów warto upewnić się, czy spełnione są wszystkie ustawowe warunki.

Najczęściej zadawane pytania o dodatek dopełniający z ZUS

Czy dodatek dopełniający trzeba co roku odnawiać?

Czy 2704,71 zł dodatku dopełniającego to kwota netto?

Czy można złożyć wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej przez internet?

Czy dodatek dopełniający do renty socjalnej przysługuje każdej osobie pobierającej rentę w 2026 roku?

Podstawa prawna

  • ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 420),
  • ustawa z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 1615),
  • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 27 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty dodatku dopełniającego od 1 marca 2026 r. (M.P. 2026 poz. 153),
Autopromocja
CRU_21_98_460.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

ZUSrenta socjalnadodatek

Powiązane

Budynek ZUS i koperta z pieniędzmi – artykuł o kwestionowaniu składek przez ZUS i planowanych zmianach przepisów
Emerytury i rentyZUS wykreśla składki po 25 latach. Z konta może zniknąć nawet 1,5 mln zł
posłowie na sali obrad Sejmu
Emerytury i rentyWiek emerytalny 62 lata dla kobiet i mężczyzn? Sejm podjął decyzję. Teraz wszystko zależy od jednego
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ZUS logo
Emerytury i rentyJest projekt wyższych emerytur. Nawet 552 zł więcej z ZUS dla części seniorów

Najważniejsze

emeryt, dokument, senior, zus, pismo
ŚwiadczeniaMiliony seniorów dostaną 14. emeryturę. Czy komornik może zabrać te pieniądze?
Nawrocki
KrajPierwszy rok Nawrockiego: rekordowa liczba wet, starcia z Tuskiem i nowa wizja państwa
Dodatek dopełniający z ZUS w 2026 r. – świadczenie 2704,71 zł miesięcznie.
Emerytury i renty2704,71 zł dodatku z ZUS w 2026 r. Jedna data decyduje, czy potrzebny jest wniosek
Seniorka mierzy ciśnienie - zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie wspierające w nadciśnieniu tętniczym 2026
ZdrowieMasz nadciśnienie? Możesz dostać nawet 4568,84 zł miesięcznie. Decydują powikłania
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych
KrajSkarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
sanatorium
ŚwiadczeniaPłacisz składki ZUS? Możesz wyjechać na 24 dni całkowicie za darmo. Niemal nikt nie korzysta z tego prawa
Rząd znowu ogłosił zmiany w e-doręczeniach
KrajRząd znowu ogłosił zmiany w e-doręczeniach: ułatwienia w wyszukiwaniu adresatów i adresowaniu przesyłek, doprecyzowanie przypadków, w których e-Doręczenia nie mają zastosowania, nowe zasady liczenia terminów
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
KrajNie będzie wypłaty gigantycznych pieniędzy. Wyrok NSA ws. subwencji PiS jest już ostateczny