2704,71 zł dodatku z ZUS w 2026 r. Jedna data decyduje, czy potrzebny jest wniosek

Dodatek dopełniający pozostaje jednym z najmniej znanych świadczeń wypłacanych przez ZUS, choć jego wysokość przekracza wartość wielu innych dodatków. Sprawdzamy, kto może z niego skorzystać, jakie warunki trzeba spełnić i kiedy nie obejdzie się bez formalności.

Dodatek dopełniający nie przysługuje wszystkim rencistom. Ustawodawca przewidział go wyłącznie dla osób pobierających rentę socjalną, które jednocześnie są całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji. To właśnie te dwie przesłanki muszą zostać spełnione łącznie. Samo posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności nie daje prawa do świadczenia. ZUS opiera się na orzeczeniu wydanym dla celów rentowych. Prawo do dodatku mają osoby, które:

pobierają rentę socjalną ,

, posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy ,

, mają stwierdzoną niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie zostało wprowadzone z myślą o osobach wymagających stałej pomocy innych osób oraz ponoszących wysokie koszty leczenia, rehabilitacji czy codziennego funkcjonowania.

Od 1 marca 2026 r. wysokość dodatku dopełniającego wynosi 2704,71 zł brutto miesięcznie. Kwota jest waloryzowana raz w roku – w marcu – podobnie jak inne świadczenia wypłacane przez ZUS. Jednocześnie renta socjalna po tegorocznej waloryzacji wynosi 1978,49 zł brutto. Oznacza to, że osoba spełniająca ustawowe warunki otrzymuje łącznie 4683,20 zł brutto miesięcznie. To ważna różnica, ponieważ w przestrzeni internetowej często pojawia się informacja o 2704,71 zł "na rękę". Oficjalne informacje ZUS wskazują jednak, że jest to kwota brutto. Od świadczenia mogą zostać naliczone należne potrącenia wynikające z obowiązujących przepisów.

Najważniejszą datą dla osób pobierających rentę socjalną pozostaje 1 stycznia 2025 r. Jeżeli właśnie tego dnia świadczeniobiorca:

miał prawo do renty socjalnej,

posiadał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,

miał orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji,

ZUS przyznaje dodatek z urzędu. Nie trzeba składać dodatkowego wniosku ani ponownie przedstawiać dokumentacji medycznej. Informacja o przyznaniu świadczenia trafia do zainteresowanego pocztą oraz do jego konta w PUE/eZUS. To rozwiązanie objęło osoby, które już w chwili wejścia w życie nowych przepisów posiadały komplet wymaganych uprawnień.

Automatyczne przyznanie dodatku nie obejmuje wszystkich. Jeżeli osoba pobierająca rentę socjalną nie miała 1 stycznia 2025 r. orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, świadczenie może otrzymać dopiero po przeprowadzeniu postępowania przez ZUS. Do wniosku należy dołączyć:

formularz EDD-SOC ,

, zaświadczenie lekarskie OL-9 ,

, dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia.

Dokumenty można przekazać:

osobiście w placówce ZUS,

za pośrednictwem poczty,

elektronicznie przez PUE/eZUS.

Warto pamiętać, że dodatek przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku. Zwlekanie z formalności może więc oznaczać utratę wypłaty za wcześniejsze miesiące.

Przykład Pani Anna pobiera rentę socjalną od kilku lat. W czerwcu 2026 r. lekarz orzecznik stwierdził u niej niezdolność do samodzielnej egzystencji. Wniosek o dodatek złożyła dopiero we wrześniu. ZUS może przyznać świadczenie od miesiąca złożenia wniosku, dlatego wcześniejsze miesiące nie zostaną objęte wypłatą.

W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek ZUS wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do rozstrzygnięcia sprawy. Nie zawsze oznacza to 30 dni od dnia złożenia dokumentów. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badania przez lekarza orzecznika albo uzupełnienie dokumentacji medycznej, termin liczy się od zakończenia tych czynności. Dlatego czas oczekiwania może być różny w zależności od indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o świadczenie.

Nie każdy zachowa pełną wypłatę. Znaczenie mają także osiągane przychody

Dodatek dopełniający jest powiązany z rentą socjalną. Oznacza to, że w określonych sytuacjach związanych z osiąganiem przychodów jego wypłata może zostać zmniejszona albo zawieszona zgodnie z zasadami obowiązującymi dla renty socjalnej. Przed podjęciem zatrudnienia warto sprawdzić aktualne limity obowiązujące w ZUS, ponieważ ich przekroczenie może wpłynąć na wysokość wypłacanego świadczenia.

Czy można dorabiać do dodatku dopełniającego? Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie

Prawo do świadczenia nie obejmuje wszystkich osób z niepełnosprawnością. Dodatek nie przysługuje między innymi:

osobom, które nie pobierają renty socjalnej ,

, osobom bez orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji ,

, osobom posiadającym wyłącznie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

osobom tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie.

Dlatego przed złożeniem dokumentów warto upewnić się, czy spełnione są wszystkie ustawowe warunki.

Czy dodatek dopełniający trzeba co roku odnawiać? Nie. Jeżeli prawo do świadczenia zostało przyznane i nadal spełnione są ustawowe warunki, nie ma obowiązku corocznego składania nowego wniosku. Czy 2704,71 zł dodatku dopełniającego to kwota netto? Nie. Od 1 marca 2026 r. jest to kwota brutto wynikająca z komunikatu Prezesa ZUS. Czy można złożyć wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej przez internet? Tak. Dokumenty można przekazać za pośrednictwem PUE/eZUS. Czy dodatek dopełniający do renty socjalnej przysługuje każdej osobie pobierającej rentę w 2026 roku? Nie. Świadczenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pobierających rentę socjalną, które jednocześnie są całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji.