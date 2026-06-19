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Świadczenia

Urzędy sprawdzają dokumenty sprzed lat. Emeryci mogą dostać dożywotnio 373 zł co miesiąc, ale muszą złożyć wniosek

Uśmiechnięta seniorka trzyma w dłoni pieniądze
Emeryci mogą otrzymać co miesiąc dodatek do emerytury dla byłych sołtysówShutterstock / Andrii Iemelianenko
Justyna Klupa
Justyna KlupaZ wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
dzisiaj, 13:10

W dobie rosnących kosztów utrzymania każda stała podwyżka domowego budżetu jest dla seniorów na wagę złota. Niewielu emerytów zdaje sobie jednak sprawę, że w ich zasięgu znajduje się dożywotnie świadczenie, które po tegorocznej waloryzacji wynosi blisko 4500 złotych rocznie. Co kluczowe, pieniądze te nie są przyznawane z urzędu, konieczne jest dopełnienie formalności.

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Dodatkowe pieniądze do emerytury. Wielu seniorów zapomina o tym świadczeniu

Tysiące polskich emerytów ma pełne prawo do podwyższenia swoich miesięcznych dochodów, jednak z niewiedzy lub obawy przed złożonymi formalnościami rezygnuje z walki o dodatkowe pieniądze. Mowa o dożywotnim świadczeniu, które raz przyznane, będzie co miesiąc zasilać domowy budżet. Co kluczowe, pieniądze trafiają do seniorów niezależnie od tego, jak wysokie lub niskie świadczenia zasadnicze wypłaca im ZUS czy KRUS. Chodzi bowiem o wsparcie finansowe dla osób, które w przeszłości pełniły funkcję sołtysa.

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Nowe przepisy uratują spóźnionych. Świadkowie zamiast zaginionych dokumentów

Najczęstszą barierą, przez którą seniorzy odpuszczali składanie wniosków, było nieposiadanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa z uwagi na brak akt w archiwum gminy. Jednak dzięki zmianom w prawie, które weszły w życie pod koniec 2024 roku, można skorzystać z innej ścieżki. Jeśli w archiwum gminy brakuje śladów po pełnienia funkcji sołtysa prawo pozwala na alternatywne rozwiązanie:

  • Zamiast oficjalnego zaświadczenia od wójta czy burmistrza, można złożyć własne oświadczenie.
  • Trzeba jednak posiadać podpisy co najmniej trzech świadków – osób, które mieszkały w tej samej miejscowości w czasie, gdy dana osoba pełniła w gminie funkcje sołtysa.
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Trzy warunki do spełnienia. Kto kwalifikuje się po przelew?

Nie każdy jednak otrzyma dodatek. Aby KRUS wydał pozytywną decyzję o przyznaniu comiesięcznego świadczenia, należy spełnić łączne kryteria określone w ustawie:

  • Staż na stanowisku: Funkcję sołtysa trzeba było sprawować przez minimum 7 lat (okresy te nie muszą ciągnąć się bez przerwy – kadencje się sumują).
  • Wiek emerytalny: Standardowo osiągnięcie właściwego wieku, tj. 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.
  • Status emeryta: Trzeba już mieć ustalone prawo do emerytury lub renty.

Uwaga! Jedyną bezwzględną przeszkodą do otrzymania pieniędzy jest prawomocny wyrok sądu za przestępstwo popełnione w trakcie pełnienia funkcji szefa sołectwa.

Ponad 370 zł miesięcznie. Ile dokładnie wynosi dodatek po waloryzacji?

Warto pamiętać, że wysokość dodatku dla sołtysów jest zmienna. Tak jak standardowe emerytury, podlega on regularnej, corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2026 roku kwota ta wzrosła do 373,67 zł brutto miesięcznie. W skali całego roku daje to niemal 4500 złotych ekstra, które można przeznaczyć na bieżące rachunki, leki czy zakupy.

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Pieniądze nie przyjdą same. Uważaj na tę pułapkę

Żeby uruchomić procedurę, należy osobiście lub listownie dostarczyć do placówki KRUS odpowiedni wniosek, dołączając do niego zaświadczenie z gminy (lub oświadczenie podparte podpisami świadków) oraz oświadczenie o niekaralności (dokument potwierdzający niekaralność). Warto działać szybko, ponieważ urzędy nie wypłacają tego świadczenia wstecz – środki przepadają za każdy miesiąc zwłoki.

Zobacz także: Groszowe emerytury to coraz częstsza rzeczywistość

Źródło: gazetaprawna.pl

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