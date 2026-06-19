Dodatkowe pieniądze do emerytury. Wielu seniorów zapomina o tym świadczeniu

Tysiące polskich emerytów ma pełne prawo do podwyższenia swoich miesięcznych dochodów, jednak z niewiedzy lub obawy przed złożonymi formalnościami rezygnuje z walki o dodatkowe pieniądze. Mowa o dożywotnim świadczeniu, które raz przyznane, będzie co miesiąc zasilać domowy budżet. Co kluczowe, pieniądze trafiają do seniorów niezależnie od tego, jak wysokie lub niskie świadczenia zasadnicze wypłaca im ZUS czy KRUS. Chodzi bowiem o wsparcie finansowe dla osób, które w przeszłości pełniły funkcję sołtysa.

Nowe przepisy uratują spóźnionych. Świadkowie zamiast zaginionych dokumentów

Najczęstszą barierą, przez którą seniorzy odpuszczali składanie wniosków, było nieposiadanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa z uwagi na brak akt w archiwum gminy. Jednak dzięki zmianom w prawie, które weszły w życie pod koniec 2024 roku, można skorzystać z innej ścieżki. Jeśli w archiwum gminy brakuje śladów po pełnienia funkcji sołtysa prawo pozwala na alternatywne rozwiązanie:

Zamiast oficjalnego zaświadczenia od wójta czy burmistrza, można złożyć własne oświadczenie .

. Trzeba jednak posiadać podpisy co najmniej trzech świadków – osób, które mieszkały w tej samej miejscowości w czasie, gdy dana osoba pełniła w gminie funkcje sołtysa.

Trzy warunki do spełnienia. Kto kwalifikuje się po przelew?

Nie każdy jednak otrzyma dodatek. Aby KRUS wydał pozytywną decyzję o przyznaniu comiesięcznego świadczenia, należy spełnić łączne kryteria określone w ustawie:

Staż na stanowisku : Funkcję sołtysa trzeba było sprawować przez minimum 7 lat (okresy te nie muszą ciągnąć się bez przerwy – kadencje się sumują).

: Funkcję sołtysa trzeba było sprawować przez (okresy te nie muszą ciągnąć się bez przerwy – kadencje się sumują). Wiek emerytalny : Standardowo osiągnięcie właściwego wieku, tj. 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn .

: Standardowo osiągnięcie właściwego wieku, tj. oraz . Status emeryta: Trzeba już mieć ustalone prawo do emerytury lub renty.

Uwaga! Jedyną bezwzględną przeszkodą do otrzymania pieniędzy jest prawomocny wyrok sądu za przestępstwo popełnione w trakcie pełnienia funkcji szefa sołectwa.

Warto pamiętać, że wysokość dodatku dla sołtysów jest zmienna. Tak jak standardowe emerytury, podlega on regularnej, corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2026 roku kwota ta wzrosła do 373,67 zł brutto miesięcznie. W skali całego roku daje to niemal 4500 złotych ekstra, które można przeznaczyć na bieżące rachunki, leki czy zakupy.

Pieniądze nie przyjdą same. Uważaj na tę pułapkę

Żeby uruchomić procedurę, należy osobiście lub listownie dostarczyć do placówki KRUS odpowiedni wniosek, dołączając do niego zaświadczenie z gminy (lub oświadczenie podparte podpisami świadków) oraz oświadczenie o niekaralności (dokument potwierdzający niekaralność). Warto działać szybko, ponieważ urzędy nie wypłacają tego świadczenia wstecz – środki przepadają za każdy miesiąc zwłoki.

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