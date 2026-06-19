Nowe standardy usług opiekuńczych. Rząd chce ujednolicić zasady pomocy w całym kraju

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia określającego standard świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (nr 103). Dokument przygotowano na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Nowe przepisy mają uporządkować zasady świadczenia pomocy osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Rozporządzenie ma wejść w życie 31 sierpnia 2026 r. Zmiany obejmą ponad 111 tys. osób korzystających z usług opiekuńczych i 2,5 tys. gmin.

Usługi opiekuńcze w domu. Jednolite standardy w całym kraju

Obecnie przepisy określają jedynie ogólne zasady świadczenia usług opiekuńczych. Szczegółowe rozwiązania różnią się w zależności od gminy. Projekt zakłada wprowadzenie jednolitych standardów opieki nad seniorami obowiązujących w całej Polsce. Celem jest zapewnienie porównywalnego poziomu wsparcia niezależnie od miejsca zamieszkania.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, nowe regulacje mają zwiększyć przejrzystość systemu oraz lepiej dostosować pomoc do potrzeb osób korzystających ze świadczeń.

Jaki zakres pomocy obejmą nowe usługi opiekuńcze dla seniorów i osób niesamodzielnych

Projekt porządkuje katalog usług opiekuńczych. Wskazuje obszary, w których osoba potrzebująca może otrzymać wsparcie. Pomoc będzie mogła obejmować czynności dnia codziennego, prowadzenie gospodarstwa domowego, podstawową pielęgnację oraz wspieranie kontaktów społecznych.

Przepisy określają również minimalny zakres czynności wykonywanych w ramach poszczególnych usług. Ma to zapobiegać ograniczaniu pomocy poniżej podstawowego poziomu.

Nowe zasady świadczenia usług opiekuńczych. Pomoc nawet przez 7 dni w tygodniu

Zgodnie z projektem usługi mają być świadczone adekwatnie do potrzeb osoby wymagającej wsparcia. Pomoc będzie mogła być realizowana przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 6.00 do 21.00. Zasadniczo usługi nie będą wykonywane w dni świąteczne, jednak w uzasadnionych przypadkach przewidziano taką możliwość. Rozwiązanie ma uwzględniać indywidualne potrzeby podopiecznych i ich rodzin.

Dwie osoby do wykonania jednej usługi. Projekt przewiduje wyjątki

Projekt odnosi się również do sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności przez jednego opiekuna nie jest możliwe. Dotyczy to m.in. przenoszenia osoby z łóżka na wózek lub pomocy podczas kąpieli. W takich przypadkach usługa będzie mogła być wykonywana jednocześnie przez dwie osoby. Przepisy przewidują zachowanie pełnego wynagrodzenia dla obu opiekunów.

Kontrole, ankiety i anonimowe uwagi. Jak będzie oceniana jakość usług opiekuńczych

Nowe regulacje mają wprowadzić jednolite zasady monitorowania jakości usług. Ocena będzie prowadzona m.in. poprzez kontrole wewnętrzne, ankiety, zgłoszenia uwag i skarg, anonimowe informacje od odbiorców usług.

Standardy usług opiekuńczych elementem reformy opieki długoterminowej

Projekt rozporządzenia jest częścią szerszych zmian związanych z reformą opieki długoterminowej. To jeden z elementów realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Autorzy projektu wskazują, że zmiany są odpowiedzią na wyzwania demograficzne oraz rosnącą liczbę osób wymagających długoterminowego wsparcia. Nowe przepisy mają poprawić jakość usług i zwiększyć ochronę osób korzystających z pomocy społecznej.

Jeżeli rozporządzenie zostanie przyjęte, nowe standardy zaczną obowiązywać od 31 sierpnia 2026 r. i będą stosowane przez gminy oraz podmioty realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Podstawa prawna Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - nr 103

Nowe standardy usług opiekuńczych dla seniorów 2026 - najważniejsze pytania i odpowiedzi