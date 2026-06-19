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Rewolucja w opiece nad seniorami. Rząd wprowadza jednolite standardy i pomoc 7 dni w tygodniu

Opiekunka pomaga seniorowi w domu – usługi opiekuńcze i wsparcie osób starszych
Rząd chce wprowadzić jednakowe standardy opieki dla ponad 111 tys. osób korzystających z usług opiekuńczych.Shutterstock
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
dzisiaj, 11:01

Seniorzy i osoby niesamodzielne mogą liczyć na zmiany w usługach opiekuńczych. Gotowy jest już projekt rozporządzenia, który wprowadza jednakowe standardy pomocy w całym kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Nowe przepisy mają poprawić jakość wsparcia, uporządkować zasady jego świadczenia i objąć ponad 111 tys. osób korzystających z usług opiekuńczych. Jeśli regulacje zostaną przyjęte, zaczną obowiązywać od 31 sierpnia 2026 r.

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Nowe standardy usług opiekuńczych. Rząd chce ujednolicić zasady pomocy w całym kraju

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia określającego standard świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (nr 103). Dokument przygotowano na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Nowe przepisy mają uporządkować zasady świadczenia pomocy osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Rozporządzenie ma wejść w życie 31 sierpnia 2026 r. Zmiany obejmą ponad 111 tys. osób korzystających z usług opiekuńczych i 2,5 tys. gmin.

Usługi opiekuńcze w domu. Jednolite standardy w całym kraju

Obecnie przepisy określają jedynie ogólne zasady świadczenia usług opiekuńczych. Szczegółowe rozwiązania różnią się w zależności od gminy. Projekt zakłada wprowadzenie jednolitych standardów opieki nad seniorami obowiązujących w całej Polsce. Celem jest zapewnienie porównywalnego poziomu wsparcia niezależnie od miejsca zamieszkania.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, nowe regulacje mają zwiększyć przejrzystość systemu oraz lepiej dostosować pomoc do potrzeb osób korzystających ze świadczeń.

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Jaki zakres pomocy obejmą nowe usługi opiekuńcze dla seniorów i osób niesamodzielnych

Projekt porządkuje katalog usług opiekuńczych. Wskazuje obszary, w których osoba potrzebująca może otrzymać wsparcie. Pomoc będzie mogła obejmować czynności dnia codziennego, prowadzenie gospodarstwa domowego, podstawową pielęgnację oraz wspieranie kontaktów społecznych.

Przepisy określają również minimalny zakres czynności wykonywanych w ramach poszczególnych usług. Ma to zapobiegać ograniczaniu pomocy poniżej podstawowego poziomu.

Nowe zasady świadczenia usług opiekuńczych. Pomoc nawet przez 7 dni w tygodniu

Zgodnie z projektem usługi mają być świadczone adekwatnie do potrzeb osoby wymagającej wsparcia. Pomoc będzie mogła być realizowana przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 6.00 do 21.00. Zasadniczo usługi nie będą wykonywane w dni świąteczne, jednak w uzasadnionych przypadkach przewidziano taką możliwość. Rozwiązanie ma uwzględniać indywidualne potrzeby podopiecznych i ich rodzin.

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Dwie osoby do wykonania jednej usługi. Projekt przewiduje wyjątki

Projekt odnosi się również do sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności przez jednego opiekuna nie jest możliwe. Dotyczy to m.in. przenoszenia osoby z łóżka na wózek lub pomocy podczas kąpieli. W takich przypadkach usługa będzie mogła być wykonywana jednocześnie przez dwie osoby. Przepisy przewidują zachowanie pełnego wynagrodzenia dla obu opiekunów.

Kontrole, ankiety i anonimowe uwagi. Jak będzie oceniana jakość usług opiekuńczych

Nowe regulacje mają wprowadzić jednolite zasady monitorowania jakości usług. Ocena będzie prowadzona m.in. poprzez kontrole wewnętrzne, ankiety, zgłoszenia uwag i skarg, anonimowe informacje od odbiorców usług.

Standardy usług opiekuńczych elementem reformy opieki długoterminowej

Projekt rozporządzenia jest częścią szerszych zmian związanych z reformą opieki długoterminowej. To jeden z elementów realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Autorzy projektu wskazują, że zmiany są odpowiedzią na wyzwania demograficzne oraz rosnącą liczbę osób wymagających długoterminowego wsparcia. Nowe przepisy mają poprawić jakość usług i zwiększyć ochronę osób korzystających z pomocy społecznej.

Jeżeli rozporządzenie zostanie przyjęte, nowe standardy zaczną obowiązywać od 31 sierpnia 2026 r. i będą stosowane przez gminy oraz podmioty realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - nr 103

Nowe standardy usług opiekuńczych dla seniorów 2026 - najważniejsze pytania i odpowiedzi

Kogo obejmą nowe standardy usług opiekuńczych?

Od kiedy mają obowiązywać nowe zasady usług opiekuńczych?

Jaką pomoc będzie można otrzymać w ramach usług opiekuńczych?

Czy usługi opiekuńcze będą dostępne także w weekendy?

Czy pomoc będzie mogła być świadczona przez dwóch opiekunów jednocześnie?

Źródło: gazetaprawna.pl

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zmiany prawasenior6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej

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