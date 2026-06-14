Depresja odbiera siły, chęć do życia i niszczy codzienność. Zmaga się z nią coraz więcej osób, a wciąż mało kto wie, że w najcięższych przypadkach choroba ta otwiera drogę do świadczenia wspierającego z ZUS. Kluczem do wsparcia są punkty przyznawane przez specjalną komisję. Sprawdź, kto realnie ma szansę na wsparcie.
Świadczenie wspierające przy depresji. Kiedy ciężka choroba daje prawo do pieniędzy?
Depresja to jedna z najczęściej występujących chorób na świecie. Według szacunków, w Polsce choruje na nią 1,2 mln osób. Objawy depresji są zróżnicowane. Najczęściej obserwowany jest:
- obniżony nastrój,
- niskie poczucie własnej wartości,
- poczucie braku szczęścia,
- poczucie winy i braku sensu życia,
- zmniejszenie zainteresowania codziennymi sprawami.
Depresja może mieć ciężki przebieg. Wówczas mogą pojawić się problemy z wykonywaniem czynności dnia codziennego, które z kolei niejednokrotnie skutkują utratą zatrudnienia i koniecznością stałej opieki. Warto wtedy pamiętać, że w określonych przypadkach można ubiegać się o świadczenie wspierające.
Liczy się realna niesamodzielność. Jak WZON ocenia chorych z depresją?
Istotnym faktem jest, że sama diagnoza nie gwarantuje przyznania wsparcia. Kluczowa jest ocena potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające przysługuje tym, którym ustalono ją na poziomie przynajmniej 70 punktów. O przyznaniu określonej wartości decyduje wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Bierze on pod uwagę, w jakim stopniu depresja wpłynęła na codzienność pacjenta. Pod lupę komisji trafiają m.in.:
- Zdolność do dbania o higienę osobistą i przygotowywanie posiłków,
- Zdolność do podejmowania kluczowych decyzji życiowych,
- Konieczność stałego dozoru lub permanentnej opieki ze strony bliskich.
Ile wynosi świadczenie wspierające? Tabela stawek od 1 marca 2026 roku
Kwota, jaka trafia do pacjenta z depresją, jest powiązana z wysokością renty socjalnej. Ta po marcowej waloryzacji wynosi 1978,49 zł. O ostatecznej wysokości świadczenia decyduje liczba punktów (od 70 do 100) przyznanych przez WZON.
Progi punktowe WZON a wysokość świadczenia wspierającego w 2026 r.
Liczba punktów WZON
Procent renty socjalnej
Kwota wypłaty (od 1 marca 2026 r.)
95–100 pkt
220%
4353 zł
90–94 pkt
180%
3562 zł
85–89 pkt
120%
2375 zł
80–84 pkt
80%
1583 zł
75–79 pkt
60%
1188 zł
70–74 pkt
40%
792 zł
Ważne wyłączenia:Świadczenie wspierające w najwyższej wysokości, tj. 4353 zł, jest przyznawane wyłącznie osobom niemal całkowicie zależnych od otoczenia. Warto pamiętać również, że pieniądze nie zostaną przyznane osobom przebywającym w DPS-ach.
Dwuetapowa walka o świadczenie wspierające. Jak złożyć wniosek?
Droga do świadczenia wspierającego nie jest prosta. Składa się z dwóch etapów.
- Etap pierwszy (WZON): Należy złożyć wniosek wraz ze szczegółowym kwestionariuszem samooceny. Kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo przed komisją, która ocenia stopień potrzeby wsparcia w skali od 70 do 100 punktów. Uwaga! Kluczowe jest tu przedstawienie właściwej, rzetelnej dokumentacji medycznej (historie chorób, karty leczenia szpitalnego).
- Etap drugi (ZUS): Dopiero po uzyskaniu decyzji punktowej z WZON, można złożyć ostateczny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który zajmie się wypłatą świadczenia.
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Źródło
- Ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429; ost. zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 619).
- Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 202).
- www.gazetaprawna.pl
- www.infor.pl
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