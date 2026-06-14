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Świadczenia

ZUS wypłaci nawet 4353 zł na depresję. Wielu chorych popełnia ten sam błąd i traci pieniądze

Kobieta siedząca na kanapie, podpierając głowę
Chorzy na depresję mogą ubiegać się o świadczenie wspierająceshutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 10:26

Depresja odbiera siły, chęć do życia i niszczy codzienność. Zmaga się z nią coraz więcej osób, a wciąż mało kto wie, że w najcięższych przypadkach choroba ta otwiera drogę do świadczenia wspierającego z ZUS. Kluczem do wsparcia są punkty przyznawane przez specjalną komisję. Sprawdź, kto realnie ma szansę na wsparcie.

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Świadczenie wspierające przy depresji. Kiedy ciężka choroba daje prawo do pieniędzy?

Depresja to jedna z najczęściej występujących chorób na świecie. Według szacunków, w Polsce choruje na nią 1,2 mln osób. Objawy depresji są zróżnicowane. Najczęściej obserwowany jest:

  • obniżony nastrój,
  • niskie poczucie własnej wartości,
  • poczucie braku szczęścia,
  • poczucie winy i braku sensu życia,
  • zmniejszenie zainteresowania codziennymi sprawami.

Depresja może mieć ciężki przebieg. Wówczas mogą pojawić się problemy z wykonywaniem czynności dnia codziennego, które z kolei niejednokrotnie skutkują utratą zatrudnienia i koniecznością stałej opieki. Warto wtedy pamiętać, że w określonych przypadkach można ubiegać się o świadczenie wspierające.

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Liczy się realna niesamodzielność. Jak WZON ocenia chorych z depresją?

Istotnym faktem jest, że sama diagnoza nie gwarantuje przyznania wsparcia. Kluczowa jest ocena potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające przysługuje tym, którym ustalono ją na poziomie przynajmniej 70 punktów. O przyznaniu określonej wartości decyduje wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Bierze on pod uwagę, w jakim stopniu depresja wpłynęła na codzienność pacjenta. Pod lupę komisji trafiają m.in.:

  • Zdolność do dbania o higienę osobistą i przygotowywanie posiłków,
  • Zdolność do podejmowania kluczowych decyzji życiowych,
  • Konieczność stałego dozoru lub permanentnej opieki ze strony bliskich.

Ile wynosi świadczenie wspierające? Tabela stawek od 1 marca 2026 roku

Kwota, jaka trafia do pacjenta z depresją, jest powiązana z wysokością renty socjalnej. Ta po marcowej waloryzacji wynosi 1978,49 zł. O ostatecznej wysokości świadczenia decyduje liczba punktów (od 70 do 100) przyznanych przez WZON.

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Progi punktowe WZON a wysokość świadczenia wspierającego w 2026 r.

Liczba punktów WZON

Procent renty socjalnej

Kwota wypłaty (od 1 marca 2026 r.)

95–100 pkt

220%

4353 zł

90–94 pkt

180%

3562 zł

85–89 pkt

120%

2375 zł

80–84 pkt

80%

1583 zł

75–79 pkt

60%

1188 zł

70–74 pkt

40%

792 zł

Ważne wyłączenia:Świadczenie wspierające w najwyższej wysokości, tj. 4353 zł, jest przyznawane wyłącznie osobom niemal całkowicie zależnych od otoczenia. Warto pamiętać również, że pieniądze nie zostaną przyznane osobom przebywającym w DPS-ach.

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Dwuetapowa walka o świadczenie wspierające. Jak złożyć wniosek?

Droga do świadczenia wspierającego nie jest prosta. Składa się z dwóch etapów.

  1. Etap pierwszy (WZON): Należy złożyć wniosek wraz ze szczegółowym kwestionariuszem samooceny. Kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo przed komisją, która ocenia stopień potrzeby wsparcia w skali od 70 do 100 punktów. Uwaga! Kluczowe jest tu przedstawienie właściwej, rzetelnej dokumentacji medycznej (historie chorób, karty leczenia szpitalnego).
  2. Etap drugi (ZUS): Dopiero po uzyskaniu decyzji punktowej z WZON, można złożyć ostateczny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który zajmie się wypłatą świadczenia.

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Źródło

  • Ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429; ost. zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 619).
  • Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 202).
  • www.gazetaprawna.pl
  • www.infor.pl
Źródło: gazetaprawna.pl

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