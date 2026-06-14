Świadczenie wspierające przy depresji. Kiedy ciężka choroba daje prawo do pieniędzy?

Depresja to jedna z najczęściej występujących chorób na świecie. Według szacunków, w Polsce choruje na nią 1,2 mln osób. Objawy depresji są zróżnicowane. Najczęściej obserwowany jest:

obniżony nastrój ,

, niskie poczucie własnej wartości,

poczucie braku szczęścia,

poczucie winy i braku sensu życia ,

, zmniejszenie zainteresowania codziennymi sprawami.

Depresja może mieć ciężki przebieg. Wówczas mogą pojawić się problemy z wykonywaniem czynności dnia codziennego, które z kolei niejednokrotnie skutkują utratą zatrudnienia i koniecznością stałej opieki. Warto wtedy pamiętać, że w określonych przypadkach można ubiegać się o świadczenie wspierające.

Liczy się realna niesamodzielność. Jak WZON ocenia chorych z depresją?

Istotnym faktem jest, że sama diagnoza nie gwarantuje przyznania wsparcia. Kluczowa jest ocena potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające przysługuje tym, którym ustalono ją na poziomie przynajmniej 70 punktów. O przyznaniu określonej wartości decyduje wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Bierze on pod uwagę, w jakim stopniu depresja wpłynęła na codzienność pacjenta. Pod lupę komisji trafiają m.in.:

Zdolność do dbania o higienę osobistą i przygotowywanie posiłków,

i przygotowywanie posiłków, Zdolność do podejmowania kluczowych decyzji życiowych,

życiowych, Konieczność stałego dozoru lub permanentnej opieki ze strony bliskich.

Ile wynosi świadczenie wspierające? Tabela stawek od 1 marca 2026 roku

Kwota, jaka trafia do pacjenta z depresją, jest powiązana z wysokością renty socjalnej. Ta po marcowej waloryzacji wynosi 1978,49 zł. O ostatecznej wysokości świadczenia decyduje liczba punktów (od 70 do 100) przyznanych przez WZON.

Progi punktowe WZON a wysokość świadczenia wspierającego w 2026 r.

Liczba punktów WZON Procent renty socjalnej Kwota wypłaty (od 1 marca 2026 r.) 95–100 pkt 220% 4353 zł 90–94 pkt 180% 3562 zł 85–89 pkt 120% 2375 zł 80–84 pkt 80% 1583 zł 75–79 pkt 60% 1188 zł 70–74 pkt 40% 792 zł

Ważne wyłączenia:Świadczenie wspierające w najwyższej wysokości, tj. 4353 zł, jest przyznawane wyłącznie osobom niemal całkowicie zależnych od otoczenia. Warto pamiętać również, że pieniądze nie zostaną przyznane osobom przebywającym w DPS-ach.

Dwuetapowa walka o świadczenie wspierające. Jak złożyć wniosek?

Droga do świadczenia wspierającego nie jest prosta. Składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy (WZON): Należy złożyć wniosek wraz ze szczegółowym kwestionariuszem samooceny. Kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo przed komisją, która ocenia stopień potrzeby wsparcia w skali od 70 do 100 punktów. Uwaga! Kluczowe jest tu przedstawienie właściwej, rzetelnej dokumentacji medycznej (historie chorób, karty leczenia szpitalnego). Etap drugi (ZUS): Dopiero po uzyskaniu decyzji punktowej z WZON, można złożyć ostateczny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który zajmie się wypłatą świadczenia.

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