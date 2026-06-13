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Darmowe obiady z dostawą do domu. Ruszył bezpłatny catering dla seniorów [LISTA MIAST]

Seniorka odbiera paczkę od kobiety
Ruszyła kolejna edycja "Poczty Obiadowej" - dla seniorów to szansa na darmowy, pełnowartościowy posiłekShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 12:21

Ruszyła wielka akcja darmowych posiłków dla seniorów. Kurierzy dostarczą dwudaniowe obiady prosto do domów. Sprawdź, czy na liście 15 organizacji realizujących program "Poczta Obiadowa" znajduje się Twoja miejscowość i jakie warunki trzeba spełnić, by załapać się na darmowy catering.

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Ciepły posiłek za darmo. Jak działa „Poczta Obiadowa”?

Samodzielne przygotowanie ciepłych posiłków staje się dla niektórych seniorów dużym wyzwaniem. Naprzeciw ich potrzebom wyszła Fundacja Biedronki, która prowadzi akcję „Poczta Obiadowa”, w ramach której osoby starsze mogą liczyć na bezpłatne, pełnowartościowe zestawy dostarczane prosto pod drzwi w ramach cateringu. W tym czasie uczestnicy projektu będą regularnie odwiedzani przez kurierów, zazwyczaj trzy razy w tygodniu. Nowa edycja programu wystartowała 1 czerwca 2026 roku i będzie realizowana aż do 31 maja 2027 roku.

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Dwa warianty obiadu do wyboru. Seniorzy dostarczają posiłki do rąk własnych

Każdy zestaw składa się z zupy oraz drugiego dania o wartości energetycznej na poziomie około 700 kcal. Menu obiadu zostało skomponowane tak, żeby zapewniać seniorom zbilansowaną dietę. Co ważne, osoby starsze mają do wyboru dwie wersje zestawów:

  • standardową,
  • lekkostrawną.

Uwaga! Kurier zobowiązany jest przekazać paczkę bezpośrednio do rąk własnych seniora.

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Kto dostanie darmowy catering? Kryterium wieku to dopiero początek

„Poczta obiadowa” nie przysługuje automatycznie każdemu emerytowi lub renciście. Z darmowego cateringu mogą skorzystać osoby, które spełniają określone warunki:

  1. Wiek: Ukończony 70. rok życia.
  2. Sytuacja życiowa: Samotność, brak wsparcia ze strony najbliższej rodziny lub bliskich.
  3. Stan zdrowia i materialny: Problemy z samodzielnym gotowaniem, ryzyko niedożywienia, trudna sytuacja finansowa.

Wprowadzone są też pewne limity. W zależności od partnera, seniorzy mogą otrzymać od 2 do 4 darmowych posiłków w tygodniu.

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Akcja w wybranych regionach Polski. Kto ma prawo do darmowego obiadu? [LISTA]

„Poczta Obiadowa” jest realizowana za pośrednictwem 15 wybranych organizacji partnerskich w konkretnych regionach Polski. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Poniżej znajduje się oficjalna lista podmiotów oraz miast i gmin, w których świadczona jest pomoc w edycji 2026/2027.

Tylko te regiony dostaną darmowe jedzenie. Sprawdź pełną listę fundacji i miast [TABELA]

Nazwa organizacji partnerskiej

Miejscowości objęte dostawami

Bank Żywności w Olsztynie

Olsztyn

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Olsztyn, Częstochowa

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Łódź, Tuszyn, Głuchów, Szcukwyn, Żeromin, Aleksandrów Łódzki, Gałków, Gałków Mały, Gałków Kolonia, Tomaszów Mazowiecki, Ksawerów, Piotrków Trybunalski, Borowa

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Koszalin, Sianów, Świeszno, Bonin, Kołobrzeg, Strączna, Nakielna, Rutwica, Wałcz, Wrzosowo

Caritas Diecezji Kieleckiej

Kielce, Miechów, Sędziszów

Fundacja Animacji Społecznej i Ekonomii Społecznej

Katowice, Mikołów, Ruda Śląska

Fundacja Klementyna

Białobrzegi, Grójec, Warka, Kozienice, Radom

Fundacja Konkret

Ustrzyki Dolne, Bandrów, Jałowe, Hoszów, Ustjanowa, Brzegi Dolne, Równia

Fundacja Mniej Więcej

Wrocław

Fundacja Pro Omnis

Bydgoszcz, Grudziądz, Nakło, Szubin i okolice, Świecie, Koronowo, Dobrcz i okolice

Lubelski Oddział Okręgowy PCK

Lublin, Świdnik, Zamość, Chełm, Krasnysław

Nasza Szczycieńska Ziemia

Kaspry, Spychowo, Faryny, Szczytno, Ochódno, Kolonia Świętajno, Świętajno, Marksewo, Rudka, Kwiatuszki

Polski Czerwony Krzyż Oddział w Toruniu

Toruń, Mała Nieszawka, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Grębocin

Stowarzyszenie "Kompas"

Ciechanów i okolice, Przasnysz i okolice

Stowarzyszenie "Sursum Corda"

Nowy Sącz i okolice, Stary Sącz i okolice, Grybów

Liczba miejsc ograniczona. Gdzie i jak się zgłosić po darmowe obiady?

Jak się zgłosić? Aby dowiedzieć się o szczegółach rekrutacji i dostępności wolnych miejsc, należy kontaktować się bezpośrednio z organizacją działającą w danym regionie. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania programu można również kierować pod oficjalny adres mailowy: pocztaobiadowa@fundacjabiedronki.pl.

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Źródło

  • www.fundacjabiedronki.pl
  • www.gazetaprawna.pl
Źródło: gazetaprawna.pl

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