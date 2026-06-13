Darmowe obiady z dostawą do domu. Ruszył bezpłatny catering dla seniorów [LISTA MIAST]

Ciepły posiłek za darmo. Jak działa „Poczta Obiadowa”?

Samodzielne przygotowanie ciepłych posiłków staje się dla niektórych seniorów dużym wyzwaniem. Naprzeciw ich potrzebom wyszła Fundacja Biedronki, która prowadzi akcję „Poczta Obiadowa”, w ramach której osoby starsze mogą liczyć na bezpłatne, pełnowartościowe zestawy dostarczane prosto pod drzwi w ramach cateringu. W tym czasie uczestnicy projektu będą regularnie odwiedzani przez kurierów, zazwyczaj trzy razy w tygodniu. Nowa edycja programu wystartowała 1 czerwca 2026 roku i będzie realizowana aż do 31 maja 2027 roku.

Dwa warianty obiadu do wyboru. Seniorzy dostarczają posiłki do rąk własnych

Każdy zestaw składa się z zupy oraz drugiego dania o wartości energetycznej na poziomie około 700 kcal. Menu obiadu zostało skomponowane tak, żeby zapewniać seniorom zbilansowaną dietę. Co ważne, osoby starsze mają do wyboru dwie wersje zestawów:

standardową ,

, lekkostrawną.

Uwaga! Kurier zobowiązany jest przekazać paczkę bezpośrednio do rąk własnych seniora.

Kto dostanie darmowy catering? Kryterium wieku to dopiero początek

„Poczta obiadowa” nie przysługuje automatycznie każdemu emerytowi lub renciście. Z darmowego cateringu mogą skorzystać osoby, które spełniają określone warunki:

Wiek: Ukończony 70. rok życia. Sytuacja życiowa: Samotność, brak wsparcia ze strony najbliższej rodziny lub bliskich. Stan zdrowia i materialny: Problemy z samodzielnym gotowaniem, ryzyko niedożywienia, trudna sytuacja finansowa.

Wprowadzone są też pewne limity. W zależności od partnera, seniorzy mogą otrzymać od 2 do 4 darmowych posiłków w tygodniu.

Akcja w wybranych regionach Polski. Kto ma prawo do darmowego obiadu? [LISTA]

„Poczta Obiadowa” jest realizowana za pośrednictwem 15 wybranych organizacji partnerskich w konkretnych regionach Polski. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Poniżej znajduje się oficjalna lista podmiotów oraz miast i gmin, w których świadczona jest pomoc w edycji 2026/2027.

Tylko te regiony dostaną darmowe jedzenie. Sprawdź pełną listę fundacji i miast [TABELA]

Nazwa organizacji partnerskiej Miejscowości objęte dostawami Bank Żywności w Olsztynie Olsztyn Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Olsztyn, Częstochowa Caritas Archidiecezji Łódzkiej Łódź, Tuszyn, Głuchów, Szcukwyn, Żeromin, Aleksandrów Łódzki, Gałków, Gałków Mały, Gałków Kolonia, Tomaszów Mazowiecki, Ksawerów, Piotrków Trybunalski, Borowa Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Koszalin, Sianów, Świeszno, Bonin, Kołobrzeg, Strączna, Nakielna, Rutwica, Wałcz, Wrzosowo Caritas Diecezji Kieleckiej Kielce, Miechów, Sędziszów Fundacja Animacji Społecznej i Ekonomii Społecznej Katowice, Mikołów, Ruda Śląska Fundacja Klementyna Białobrzegi, Grójec, Warka, Kozienice, Radom Fundacja Konkret Ustrzyki Dolne, Bandrów, Jałowe, Hoszów, Ustjanowa, Brzegi Dolne, Równia Fundacja Mniej Więcej Wrocław Fundacja Pro Omnis Bydgoszcz, Grudziądz, Nakło, Szubin i okolice, Świecie, Koronowo, Dobrcz i okolice Lubelski Oddział Okręgowy PCK Lublin, Świdnik, Zamość, Chełm, Krasnysław Nasza Szczycieńska Ziemia Kaspry, Spychowo, Faryny, Szczytno, Ochódno, Kolonia Świętajno, Świętajno, Marksewo, Rudka, Kwiatuszki Polski Czerwony Krzyż Oddział w Toruniu Toruń, Mała Nieszawka, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Grębocin Stowarzyszenie "Kompas" Ciechanów i okolice, Przasnysz i okolice Stowarzyszenie "Sursum Corda" Nowy Sącz i okolice, Stary Sącz i okolice, Grybów

Liczba miejsc ograniczona. Gdzie i jak się zgłosić po darmowe obiady?

Jak się zgłosić? Aby dowiedzieć się o szczegółach rekrutacji i dostępności wolnych miejsc, należy kontaktować się bezpośrednio z organizacją działającą w danym regionie. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania programu można również kierować pod oficjalny adres mailowy: pocztaobiadowa@fundacjabiedronki.pl.

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