Darmowe obiady z dostawą do domu. Ruszył bezpłatny catering dla seniorów [LISTA MIAST]

Ruszyła wielka akcja darmowych posiłków dla seniorów. Kurierzy dostarczą dwudaniowe obiady prosto do domów. Sprawdź, czy na liście 15 organizacji realizujących program "Poczta Obiadowa" znajduje się Twoja miejscowość i jakie warunki trzeba spełnić, by załapać się na darmowy catering.
Ciepły posiłek za darmo. Jak działa „Poczta Obiadowa”?
Samodzielne przygotowanie ciepłych posiłków staje się dla niektórych seniorów dużym wyzwaniem. Naprzeciw ich potrzebom wyszła Fundacja Biedronki, która prowadzi akcję „Poczta Obiadowa”, w ramach której osoby starsze mogą liczyć na bezpłatne, pełnowartościowe zestawy dostarczane prosto pod drzwi w ramach cateringu. W tym czasie uczestnicy projektu będą regularnie odwiedzani przez kurierów, zazwyczaj trzy razy w tygodniu. Nowa edycja programu wystartowała 1 czerwca 2026 roku i będzie realizowana aż do 31 maja 2027 roku.
Dwa warianty obiadu do wyboru. Seniorzy dostarczają posiłki do rąk własnych
Każdy zestaw składa się z zupy oraz drugiego dania o wartości energetycznej na poziomie około 700 kcal. Menu obiadu zostało skomponowane tak, żeby zapewniać seniorom zbilansowaną dietę. Co ważne, osoby starsze mają do wyboru dwie wersje zestawów:
- standardową,
- lekkostrawną.
Uwaga! Kurier zobowiązany jest przekazać paczkę bezpośrednio do rąk własnych seniora.
Kto dostanie darmowy catering? Kryterium wieku to dopiero początek
„Poczta obiadowa” nie przysługuje automatycznie każdemu emerytowi lub renciście. Z darmowego cateringu mogą skorzystać osoby, które spełniają określone warunki:
- Wiek: Ukończony 70. rok życia.
- Sytuacja życiowa: Samotność, brak wsparcia ze strony najbliższej rodziny lub bliskich.
- Stan zdrowia i materialny: Problemy z samodzielnym gotowaniem, ryzyko niedożywienia, trudna sytuacja finansowa.
Wprowadzone są też pewne limity. W zależności od partnera, seniorzy mogą otrzymać od 2 do 4 darmowych posiłków w tygodniu.
Akcja w wybranych regionach Polski. Kto ma prawo do darmowego obiadu? [LISTA]
„Poczta Obiadowa” jest realizowana za pośrednictwem 15 wybranych organizacji partnerskich w konkretnych regionach Polski. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Poniżej znajduje się oficjalna lista podmiotów oraz miast i gmin, w których świadczona jest pomoc w edycji 2026/2027.
Tylko te regiony dostaną darmowe jedzenie. Sprawdź pełną listę fundacji i miast [TABELA]
Nazwa organizacji partnerskiej
Miejscowości objęte dostawami
Bank Żywności w Olsztynie
Olsztyn
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Olsztyn, Częstochowa
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
Łódź, Tuszyn, Głuchów, Szcukwyn, Żeromin, Aleksandrów Łódzki, Gałków, Gałków Mały, Gałków Kolonia, Tomaszów Mazowiecki, Ksawerów, Piotrków Trybunalski, Borowa
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Koszalin, Sianów, Świeszno, Bonin, Kołobrzeg, Strączna, Nakielna, Rutwica, Wałcz, Wrzosowo
Caritas Diecezji Kieleckiej
Kielce, Miechów, Sędziszów
Fundacja Animacji Społecznej i Ekonomii Społecznej
Katowice, Mikołów, Ruda Śląska
Fundacja Klementyna
Białobrzegi, Grójec, Warka, Kozienice, Radom
Fundacja Konkret
Ustrzyki Dolne, Bandrów, Jałowe, Hoszów, Ustjanowa, Brzegi Dolne, Równia
Fundacja Mniej Więcej
Wrocław
Fundacja Pro Omnis
Bydgoszcz, Grudziądz, Nakło, Szubin i okolice, Świecie, Koronowo, Dobrcz i okolice
Lubelski Oddział Okręgowy PCK
Lublin, Świdnik, Zamość, Chełm, Krasnysław
Nasza Szczycieńska Ziemia
Kaspry, Spychowo, Faryny, Szczytno, Ochódno, Kolonia Świętajno, Świętajno, Marksewo, Rudka, Kwiatuszki
Polski Czerwony Krzyż Oddział w Toruniu
Toruń, Mała Nieszawka, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Grębocin
Stowarzyszenie "Kompas"
Ciechanów i okolice, Przasnysz i okolice
Stowarzyszenie "Sursum Corda"
Nowy Sącz i okolice, Stary Sącz i okolice, Grybów
Liczba miejsc ograniczona. Gdzie i jak się zgłosić po darmowe obiady?
Jak się zgłosić? Aby dowiedzieć się o szczegółach rekrutacji i dostępności wolnych miejsc, należy kontaktować się bezpośrednio z organizacją działającą w danym regionie. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania programu można również kierować pod oficjalny adres mailowy: pocztaobiadowa@fundacjabiedronki.pl.
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Źródło
- www.fundacjabiedronki.pl
- www.gazetaprawna.pl
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