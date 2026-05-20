Większa niezależność. Tysiące Polaków wreszcie dostanie pieniądze

Niektóre osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. Obniżenie progu, od którego przyznawane jest wsparcie sprawiło, że stało się ono dostępne dla szerszego grona potrzebujących, w tym osób mających trudności z codziennym funkcjonowaniem i samodzielnością.

Eksperci zwracają uwagę, że aktualne zasady przyznawania świadczenia mogą mieć szczególne znaczenie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które wcześniej często znajdowały się pomiędzy systemowymi kryteriami i nie zawsze kwalifikowały się do dodatkowej pomocy. Obniżenie progu, od którego przyznawane jest wsparcie może poprawić ich sytuację finansową oraz zwiększyć niezależność w codziennym życiu.

Zarobki bez znaczenia. OzN dostaną pieniądze nawet, jeśli już pracują

Dla samych zainteresowanych oznacza to nie tylko dodatkowe środki, ale również większą możliwość decydowania o własnych potrzebach i sposobie organizacji życia. W wielu przypadkach wsparcie może zostać przeznaczone na rehabilitację, zakup niezbędnych usług lub poprawę jakości codziennego funkcjonowania.

Świadczenie wspierające wypłacane jest osobom wymagającym pomocy w wykonywaniu codziennych czynności, zmagającym się z chorobami przewlekłymi lub ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia. W przeciwieństwie do części innych form pomocy jego przyznanie nie jest uzależnione od wysokości zarobków czy pobieranych już świadczeń. Dla wielu rodzin może to być istotne odciążenie domowego budżetu, szczególnie przy rosnących kosztach leczenia, rehabilitacji i codziennej opieki.

Kto dostanie przelew? Ta jedna liczba decyduje o wszystkim

Kluczową rolę przy przyznawaniu świadczenia odgrywa ocena poziomu potrzeby wsparcia. W tym celu stosowany jest system punktowy obejmujący skalę od 0 do 100 punktów, który określa zakres koniecznego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wspierającego jest zdobycie co najmniej 70 punktów. Wysokość wypłacanych środków nie jest jednakowa dla wszystkich beneficjentów. Od uzyskanej liczby punktów zależy nie tylko możliwość otrzymania świadczenia, ale także jego wysokość.

Od 792 zł do ponad 4350 zł miesięcznie. Zobacz, ile dokładnie przeleje Ci ZUS

Po marcowej waloryzacji w 2026 roku renta socjalna wzrosła do 1978,49 zł brutto. W rezultacie miesięczne świadczenia mieszczą się w przedziale od około 792 zł do ponad 4350 zł. Osoby z najwyższą oceną potrzeby wsparcia mogą otrzymać ponad cztery tysiące złotych miesięcznie, natomiast najniższy próg oznacza wypłatę niespełna 800 zł.

Tyle wpłynie na konto. Aktualne stawki po waloryzacji [TABELA]

70-74 791,40 zł 75-79 1187,10 zł 80-84 1582,80 zł 85-89 2374,20 zł 90-94 3561,30 zł 95-100 4352,70 zł

Zasada 2 kroków. Bez tego ZUS nie wypłaci pieniędzy

Procedura składa się z dwóch obowiązkowych etapów. Całość realizowana jest przez internet.

Krok 1 : Wniosek do WZON (Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Specjaliści ocenią Twój stan zdrowia i przyznają punkty (od 0 do 100). Do startu potrzebujesz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/niezdolności do pracy.

: Wniosek do WZON (Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Specjaliści ocenią Twój stan zdrowia i przyznają punkty (od 0 do 100). Do startu potrzebujesz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/niezdolności do pracy. Krok 2: Wniosek do ZUS. Dopiero gdy otrzymasz decyzję z WZON z wynikiem minimum 70 punktów, składasz wniosek do ZUS o wypłatę gotówki.

Wszystkie formalności załatwia się wyłącznie online. Wnioski można wysłać przez:

Platformę eZUS (dawne PUE ZUS),

Portal Emp@tia,

Bankowość internetową.

