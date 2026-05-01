Trzy stopnie niepełnosprawności w Polsce. Czym się różnią?

Orzeczenie o niepełnosprawności to potwierdzenie sytuacji zdrowotnej konkretnej osoby, które równocześnie stanowi podstawę do ubiegania się o określone świadczenia i wsparcie. W Polsce wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności.

Stopień umiarkowany : Dotyczy osób wymagających czasowej lub częściowej pomocy innych osób w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

: Dotyczy osób wymagających czasowej lub częściowej pomocy innych osób w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Stopień znaczny: Dla osób całkowicie niezdolnych do samodzielnego życia i wymagających stałej opieki.

Podstawa prawna Art. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Kto może otrzymać lekki stopień niepełnosprawności? Najczęstsze choroby

Orzecznicy nie dysponują zamkniętą listą jednostek chorobowych, która automatycznie zapewnia przyznanie orzeczenia. Kluczowe natomiast jest to, jak dana choroba lub dysfunkcja wpływa na funkcjonowanie społeczne i zawodowe konkretnej osoby. Niemniej jednak, można wymienić pewną grupę schorzeń, w przypadku których prawdopodobieństwo otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności jest wysokie.

Schorzenia narządu ruchu : To absolutna klasyka. Problemy z narządem ruchu wpływają negatywnie na codzienność pacjenta. Zwyrodnienia kręgosłupa, przewlekłe bóle stawów, ograniczona ruchomość po urazach.

Choroby neurologiczne : Neuropatie, migreny o dużym natężeniu czy wczesne stadia chorób otępiennych.

Zdrowie psychiczne: Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD), stany lękowe czy depresja, które utrudniają relacje międzyludzkie.

Jak dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku? Instrukcja krok po kroku

Procedura ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności, zarówno w stopniu lekkim, jak i umiarkowanym i znacznym, wymaga skrupulatności w gromadzeniu dokumentacji. Wbrew popularnym mitom, proces ten nie jest skomplikowany. Wiąże się z koniecznością złożenia właściwego wniosku w Powiatowym (lub Miejskim) Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz udanie się na komisję.

Krok 1: Dokumentacja medyczna

Osoby, które chcą otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności muszą zgromadzić wyniki badań z ostatnich miesięcy. To absolutna podstawa – bez nich nie ma szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Najważniejszym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku jest zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza specjalistę. Uwagą: jest ono ważne tylko 30 dni, więc nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku po jego otrzymaniu.

Krok 2: Złożenie wniosku

Kolejnym krokiem jest złożenie właściwego wniosku w Powiatowym (lub Miejskim) Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o orzeczenie. Sprawę można załatwić osobiście lub pocztą.

Krok 3: Posiedzenie komisji

Po złożeniu kompletnej dokumentacji z wnioskiem, należy oczekiwać na zaproszenie na termin komisji. Obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa. Samo spotkanie z komisją nie jest straszne. Należy jednak dobrze się do niego przygotować. Podczas spotkania z komisją lekarz orzecznik przeprowadzi z wnioskodawcą wywiad i przeanalizuje dostarczone wyniki.

Krok 4: Odbiór decyzji

Ostatnim etapem jest oczekiwanie na wydanie decyzji. Jak długo trzeba czekać na odpowiedź? Najczęściej czeka się do 14 dni od dnia posiedzenia. Termin ten jednak może ulec wydłużeniu.

Warto pamiętać, że odpowiedź może być negatywna. Jeśli jednak wynik nie będzie satysfakcjonujący, wnioskodawca może się od tej niekorzystnej decyzji odwołać. Jak to zrobić? Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności składa się do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Co ważne, pismo adresowane do WZOON składa się za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał pierwotne orzeczenie.

Lekki stopień niepełnosprawności: czy warto się ubiegać o orzeczenie?

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim zapewnia szereg zróżnicowanych przywilejów. Ku rozczarowaniu części społeczeństwa, dostęp do świadczeń pieniężnych jest przy tym stopniu ograniczony i zależy głównie od sytuacji finansowej osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, a nie od zdrowia.

Świadczenia i zasiłki w 2026 roku: Ile można dostać z takim orzeczeniem? [LISTA]

Zasiłek okresowy : Przeznaczony dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Limit dochodu to obecnie 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie.

: Przeznaczony dla osób w trudnej sytuacji materialnej. i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek celowy : To pomoc na konkretny zakup – np. opał, leki, żywność czy drobny remont (wymiana cieknącego kranu, naprawa ogrzewania).

: To pomoc na konkretny zakup – np. opał, leki, żywność czy drobny remont (wymiana cieknącego kranu, naprawa ogrzewania). Specjalny zasiłek celowy: Nawet jeśli Twój dochód nieznacznie przekracza ustawowe limity, w sytuacjach wyjątkowych (np. nagła choroba) możesz otrzymać to świadczenie jako formę bezzwrotnego wsparcia.

Ulga rehabilitacyjna: Jak odliczyć leki od podatku?

To atut finansowy dla osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności. Takie orzeczenie uprawnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Pozwala ona odliczyć osobom, które ponoszą wydatki na rehabilitację lub poprawę codziennego funkcjonowania, m.in. koszty zakupu lekarstw lub sprzętu rehabilitacyjnego.

Przywileje w miejscu pracy: Dodatkowe prawa pracownika

Zatrudnieni z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na pewne udogodnienia i przywileje w firmach. Jakie?

Czas pracy : Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (chyba że wyrażą na to zgodę i lekarz nie widzi ku temu przeciwwskazań).

: Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (chyba że wyrażą na to zgodę i lekarz nie widzi ku temu przeciwwskazań). Zakaz nadgodzin : Pracodawca nie może zmusić pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności do pracy w nocy ani do brania nadgodzin.

: Pracodawca nie może zmusić pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności do pracy w nocy ani do brania nadgodzin. Przerwa w pracy: Zatrudnieni z lekkim stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowych 15 minut przerwy. Czas ten wlicza się do czasu pracy (tzw. przerwa na gimnastykę lub odpoczynek).

Inne korzyści dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności: Paszport, Transport, Kultura

Tańszy paszport : Osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności należy się ulga na paszport. Zamiast opłaty w pełnej wysokości, czyli 140 zł, płacą jedynie 70 zł .

: Osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności należy się ulga na paszport. Zamiast opłaty w pełnej wysokości, czyli 140 zł, . Komunikacja miejska : Choć ogólnopolskie przepisy nie dają darmowych przejazdów dla stopnia lekkiego, niektóre gminy mogą wprowadzić ulgi na przejazd komunikacją miejską.

: Choć ogólnopolskie przepisy nie dają darmowych przejazdów dla stopnia lekkiego, niektóre gminy mogą wprowadzić ulgi na przejazd komunikacją miejską. Karta parkingowa: Przy lekkim stopniu jest trudna do uzyskania. Co do zasady wymaga znacznego ograniczenia ruchomości i posiadania jednego ze specjalnych kodów na orzeczeniu i dopisku, że osobie przysługuje karta parkingowa. Jednak w niektórych przypadkach schorzenia narządu ruchu pozwalają na jej wyrobienie.

FAQ: Najczęstsze pytania o lekki stopień 2026