Skończyłeś 65 lat? 8 dodatków do emerytury w 2026 i 2027 roku

Skończyłeś 65 lat? Państwo ma dla Ciebie nie jeden, a kilka dodatków do emerytury. Sprawdź, co w latach 2026-2027 należy Ci się automatycznie, a w sprawie których dodatków musisz pilnie złożyć wniosek, żeby nie przepadły.
Nawet kilka dodatków jednocześnie. Zobacz, które pieniądze dostaniesz bez wniosku, a o co musisz walczyć
Dodatkowe pieniądze, dopłaty do rachunków, darmowe leki i zniżki dostępne w całym kraju – osoby starsze mają do dyspozycji różne formy pomocy, które mogą odciążyć domowy budżet i ułatwić im codziennie funkcjonowanie. Seniorzy powinni mieć jednak świadomość, że część świadczeń trafia do nich automatycznie, inne wymagają złożenia wniosku. Oto najważniejsze rozwiązania dostępne dla seniorów w latach 2026–2027.
Dodatkowe roczne świadczenie, czyli tzw. trzynastka, trafia do wszystkich osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych. Co to oznacza w praktyce? 13. emerytura trafia m.in. do:
- emerytów,
- rencistów,
- osób pobierających świadczenia przedemerytalne,
- osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
Kluczowy jest jeden warunek. Prawo do świadczenia musi przysługiwać na dzień 31 marca danego roku. Ile wpływa na konto seniorów? W 2026 roku wysokość świadczenia odpowiada minimalnej emeryturze i wynosi 1978,49 zł brutto.
Czternastka 2026: Obowiązuje ważna zasada. Wyższy dochód oznacza mniejsze pieniądze
Seniorzy w Polsce mogą liczyć również na 14. emeryturę. Działa jednak inaczej niż trzynastka. W przypadku czternastek, wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości podstawowego świadczenia. Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że po przekroczeniu określonego limitu dochodowego dodatkowe świadczenie jest stopniowo obniżane. W skrócie: im wyższa emerytura, tym mniejsza czternastka.
Darmowe leki dla seniorów 65+. Na liście jest aż 3800 produktów, ale musisz spełnić te 3 warunki
Wsparcie seniorów obejmuje także leczenie i dostęp do darmowych produktów. Osoby, które ukończyły 65 lat, mogą otrzymać określone leki bez ponoszenia kosztów, o ile zostaną spełnione określone w przepisach warunki. Jakie?
- Preparat musi znajdować się na liście refundacyjnej oznaczonej symbolem „D1” lub „D2”
- Zastosowanie leku musi odpowiadać wskazaniom refundacyjnym.
- Senior ukończył 65. rok życia.
Uwaga! Na liście bezpłatnych leków dla seniorów 65+ znajduje się około 3800 produktów. Wykaz obejmuje preparaty od leków na choroby przewlekłe po środki stosowane przy sezonowych infekcjach.
Ekstra 366,68 zł co miesiąc. Dla kogo dodatek pielęgnacyjny, a kto zostanie z niczym?
Wsparcie finansowe przysługuje również osobom, które ukończyły 75 lat lub nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania. W 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Nie każdy senior otrzyma wsparcie – świadczenie nie jest przyznawane osobom przebywającym w placówkach opiekuńczych finansowanych ze środków publicznych.
Sposób na niższe rachunki. Sprawdź, czy dostaniesz specjalny dodatek do mieszkania
Seniorzy osiągający niższe dochody mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, który pomaga w pokrywaniu kosztów związanych z lokalem. Żeby dostać wsparcie, trzeba spełniać określone w przepisach kryteria. Pod uwagę brane są przede wszystkim:
- wysokość dochodów,
- wielkość mieszkania,
- tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
Ogólnopolska Karta Seniora. Jak ją zdobyć i gdzie zapłacisz nawet o połowę mniej?
Osoby po 60. roku życia mogą ubiegać się o Ogólnopolską Kartę Seniora, która umożliwia uzyskanie rabatów w tysiącach miejsc na terenie całej Polski. Gdzie na przykład? Między innymi w plecówkach medycznych i rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, hotelach, a także w salonach optycznych.
Zainstaluj to w telefonie. Cyfrowa legitymacja emeryta to klucz do wielu ulg
Niezależnie od posiadania Ogólnopolskiej Karty Seniora, osoby pobierające świadczenie mogą ubiegać się o legitymację emeryta-rencisty. Dokument potwierdza uprawnienia do wielu ulg i zwolnień z części opłat.
Ryczałt energetyczny 2026. Państwo dorzuci się do prądu i gazu, ale nie wszystkim
Część osób po 65. roku życia może otrzymać także ryczałt energetyczny. To forma wsparcia przeznaczona m.in. dla kombatantów, osób represjonowanych i ich rodzin. Dodatek ma pomóc w opłacaniu kosztów energii – w tym rachunków za prąd, gaz czy ogrzewanie.
Kumulacja świadczeń dla seniorów. Możesz brać kilka dodatków naraz
System wsparcia dla osób starszych nie ogranicza się do jednego dodatku. W praktyce wielu seniorów może jednocześnie korzystać z kilku różnych świadczeń i ulg – od dodatkowych emerytur po dopłaty do codziennych wydatków oraz leczenia.
