Skończyłeś 65 lat? 8 dodatków do emerytury w 2026 i 2027 roku

Nawet kilka dodatków jednocześnie. Zobacz, które pieniądze dostaniesz bez wniosku, a o co musisz walczyć

Dodatkowe pieniądze, dopłaty do rachunków, darmowe leki i zniżki dostępne w całym kraju – osoby starsze mają do dyspozycji różne formy pomocy, które mogą odciążyć domowy budżet i ułatwić im codziennie funkcjonowanie. Seniorzy powinni mieć jednak świadomość, że część świadczeń trafia do nich automatycznie, inne wymagają złożenia wniosku. Oto najważniejsze rozwiązania dostępne dla seniorów w latach 2026–2027.

Trzynasta emerytura w 2026 roku. Wiemy, ile wpłynęło na konta

Dodatkowe roczne świadczenie, czyli tzw. trzynastka, trafia do wszystkich osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych. Co to oznacza w praktyce? 13. emerytura trafia m.in. do:

emerytów,

rencistów,

osób pobierających świadczenia przedemerytalne,

osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Kluczowy jest jeden warunek. Prawo do świadczenia musi przysługiwać na dzień 31 marca danego roku. Ile wpływa na konto seniorów? W 2026 roku wysokość świadczenia odpowiada minimalnej emeryturze i wynosi 1978,49 zł brutto.

Czternastka 2026: Obowiązuje ważna zasada. Wyższy dochód oznacza mniejsze pieniądze

Seniorzy w Polsce mogą liczyć również na 14. emeryturę. Działa jednak inaczej niż trzynastka. W przypadku czternastek, wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości podstawowego świadczenia. Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że po przekroczeniu określonego limitu dochodowego dodatkowe świadczenie jest stopniowo obniżane. W skrócie: im wyższa emerytura, tym mniejsza czternastka.

Darmowe leki dla seniorów 65+. Na liście jest aż 3800 produktów, ale musisz spełnić te 3 warunki

Wsparcie seniorów obejmuje także leczenie i dostęp do darmowych produktów. Osoby, które ukończyły 65 lat, mogą otrzymać określone leki bez ponoszenia kosztów, o ile zostaną spełnione określone w przepisach warunki. Jakie?

Preparat musi znajdować się na liście refundacyjnej oznaczonej symbolem „D1” lub „D2”

oznaczonej symbolem „D1” lub „D2” Zastosowanie leku musi odpowiadać wskazaniom refundacyjnym .

. Senior ukończył 65. rok życia.

Uwaga! Na liście bezpłatnych leków dla seniorów 65+ znajduje się około 3800 produktów. Wykaz obejmuje preparaty od leków na choroby przewlekłe po środki stosowane przy sezonowych infekcjach.

Wsparcie finansowe przysługuje również osobom, które ukończyły 75 lat lub nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania. W 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Nie każdy senior otrzyma wsparcie – świadczenie nie jest przyznawane osobom przebywającym w placówkach opiekuńczych finansowanych ze środków publicznych.

Seniorzy osiągający niższe dochody mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, który pomaga w pokrywaniu kosztów związanych z lokalem. Żeby dostać wsparcie, trzeba spełniać określone w przepisach kryteria. Pod uwagę brane są przede wszystkim:

wysokość dochodów,

wielkość mieszkania,

tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Ogólnopolska Karta Seniora. Jak ją zdobyć i gdzie zapłacisz nawet o połowę mniej?

Osoby po 60. roku życia mogą ubiegać się o Ogólnopolską Kartę Seniora, która umożliwia uzyskanie rabatów w tysiącach miejsc na terenie całej Polski. Gdzie na przykład? Między innymi w plecówkach medycznych i rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, hotelach, a także w salonach optycznych.

Zobacz także: Powstanie urząd pełnomocnika do spraw seniorów

Zainstaluj to w telefonie. Cyfrowa legitymacja emeryta to klucz do wielu ulg

Niezależnie od posiadania Ogólnopolskiej Karty Seniora, osoby pobierające świadczenie mogą ubiegać się o legitymację emeryta-rencisty. Dokument potwierdza uprawnienia do wielu ulg i zwolnień z części opłat.

Ryczałt energetyczny 2026. Państwo dorzuci się do prądu i gazu, ale nie wszystkim

Część osób po 65. roku życia może otrzymać także ryczałt energetyczny. To forma wsparcia przeznaczona m.in. dla kombatantów, osób represjonowanych i ich rodzin. Dodatek ma pomóc w opłacaniu kosztów energii – w tym rachunków za prąd, gaz czy ogrzewanie.

Kumulacja świadczeń dla seniorów. Możesz brać kilka dodatków naraz

System wsparcia dla osób starszych nie ogranicza się do jednego dodatku. W praktyce wielu seniorów może jednocześnie korzystać z kilku różnych świadczeń i ulg – od dodatkowych emerytur po dopłaty do codziennych wydatków oraz leczenia.