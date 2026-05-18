Gazeta Prawna
Świadczenia

Skończyłeś 65 lat? 8 dodatków do emerytury w 2026 i 2027 roku

Uśmiechnięta seniorka trzyma w dłoniach pieniądze
Polakom po 65. roku życia przysługuje szereg dodatków do emeryturyShutterStock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 13:02

Skończyłeś 65 lat? Państwo ma dla Ciebie nie jeden, a kilka dodatków do emerytury. Sprawdź, co w latach 2026-2027 należy Ci się automatycznie, a w sprawie których dodatków musisz pilnie złożyć wniosek, żeby nie przepadły.

Skrót artykułu

Nawet kilka dodatków jednocześnie. Zobacz, które pieniądze dostaniesz bez wniosku, a o co musisz walczyć

Dodatkowe pieniądze, dopłaty do rachunków, darmowe leki i zniżki dostępne w całym kraju – osoby starsze mają do dyspozycji różne formy pomocy, które mogą odciążyć domowy budżet i ułatwić im codziennie funkcjonowanie. Seniorzy powinni mieć jednak świadomość, że część świadczeń trafia do nich automatycznie, inne wymagają złożenia wniosku. Oto najważniejsze rozwiązania dostępne dla seniorów w latach 2026–2027.

Trzynasta emerytura w 2026 roku. Wiemy, ile wpłynęło na konta

Dodatkowe roczne świadczenie, czyli tzw. trzynastka, trafia do wszystkich osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych. Co to oznacza w praktyce? 13. emerytura trafia m.in. do:

  • emerytów,
  • rencistów,
  • osób pobierających świadczenia przedemerytalne,
  • osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Kluczowy jest jeden warunek. Prawo do świadczenia musi przysługiwać na dzień 31 marca danego roku. Ile wpływa na konto seniorów? W 2026 roku wysokość świadczenia odpowiada minimalnej emeryturze i wynosi 1978,49 zł brutto.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026: zestawienie ulgi i przywilejów [LISTA]
Zobacz także
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026: zestawienie ulgi i przywilejów [LISTA]

Czternastka 2026: Obowiązuje ważna zasada. Wyższy dochód oznacza mniejsze pieniądze

Seniorzy w Polsce mogą liczyć również na 14. emeryturę. Działa jednak inaczej niż trzynastka. W przypadku czternastek, wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości podstawowego świadczenia. Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że po przekroczeniu określonego limitu dochodowego dodatkowe świadczenie jest stopniowo obniżane. W skrócie: im wyższa emerytura, tym mniejsza czternastka.

Można dostać 140 tys. na remont domu z PFRON. Nie ma progu dochodowego
Zobacz także
Można dostać 140 tys. na remont domu z PFRON. Nie ma progu dochodowego

Darmowe leki dla seniorów 65+. Na liście jest aż 3800 produktów, ale musisz spełnić te 3 warunki

Wsparcie seniorów obejmuje także leczenie i dostęp do darmowych produktów. Osoby, które ukończyły 65 lat, mogą otrzymać określone leki bez ponoszenia kosztów, o ile zostaną spełnione określone w przepisach warunki. Jakie?

  • Preparat musi znajdować się na liście refundacyjnej oznaczonej symbolem „D1” lub „D2”
  • Zastosowanie leku musi odpowiadać wskazaniom refundacyjnym.
  • Senior ukończył 65. rok życia.

Uwaga! Na liście bezpłatnych leków dla seniorów 65+ znajduje się około 3800 produktów. Wykaz obejmuje preparaty od leków na choroby przewlekłe po środki stosowane przy sezonowych infekcjach.

Darmowe leki po 65. roku życia? Nie dla każdego seniora - Jakie warunki trzeba spełnić?
Zobacz także
Darmowe leki po 65. roku życia? Nie dla każdego seniora - Jakie warunki trzeba spełnić?

Ekstra 366,68 zł co miesiąc. Dla kogo dodatek pielęgnacyjny, a kto zostanie z niczym?

Wsparcie finansowe przysługuje również osobom, które ukończyły 75 lat lub nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania. W 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Nie każdy senior otrzyma wsparcie – świadczenie nie jest przyznawane osobom przebywającym w placówkach opiekuńczych finansowanych ze środków publicznych.

Sposób na niższe rachunki. Sprawdź, czy dostaniesz specjalny dodatek do mieszkania

Seniorzy osiągający niższe dochody mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, który pomaga w pokrywaniu kosztów związanych z lokalem. Żeby dostać wsparcie, trzeba spełniać określone w przepisach kryteria. Pod uwagę brane są przede wszystkim:

  • wysokość dochodów,
  • wielkość mieszkania,
  • tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Ogólnopolska Karta Seniora. Jak ją zdobyć i gdzie zapłacisz nawet o połowę mniej?

Osoby po 60. roku życia mogą ubiegać się o Ogólnopolską Kartę Seniora, która umożliwia uzyskanie rabatów w tysiącach miejsc na terenie całej Polski. Gdzie na przykład? Między innymi w plecówkach medycznych i rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, hotelach, a także w salonach optycznych.

Zobacz także: Powstanie urząd pełnomocnika do spraw seniorów

Zainstaluj to w telefonie. Cyfrowa legitymacja emeryta to klucz do wielu ulg

Niezależnie od posiadania Ogólnopolskiej Karty Seniora, osoby pobierające świadczenie mogą ubiegać się o legitymację emeryta-rencisty. Dokument potwierdza uprawnienia do wielu ulg i zwolnień z części opłat.

Ryczałt energetyczny 2026. Państwo dorzuci się do prądu i gazu, ale nie wszystkim

Część osób po 65. roku życia może otrzymać także ryczałt energetyczny. To forma wsparcia przeznaczona m.in. dla kombatantów, osób represjonowanych i ich rodzin. Dodatek ma pomóc w opłacaniu kosztów energii – w tym rachunków za prąd, gaz czy ogrzewanie.

Kumulacja świadczeń dla seniorów. Możesz brać kilka dodatków naraz

System wsparcia dla osób starszych nie ogranicza się do jednego dodatku. W praktyce wielu seniorów może jednocześnie korzystać z kilku różnych świadczeń i ulg – od dodatkowych emerytur po dopłaty do codziennych wydatków oraz leczenia.

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

emeryturydodatkisenior

Powiązane

Matka z 3 dzieci w parku
Kraj1000 zamiast 800 plus? Polacy zabrali głos w sprawie świadczenia [SONDAŻ]
Seniorka obok w ramce banknoty 100 zł
ŚwiadczeniaDodatkowe 200 plus na wady i choroby wzroku bez kryterium dochodowego. Kto dostanie pieniądze i jak złożyć wniosek?
Uśmiechnięty senior, w ramce banknoty 100 zł
ŚwiadczeniaDodatkowe 400 zł dla seniorów. Zostały ostatnie dni na złożenie wniosku, inaczej pieniądze przejdą koło nosa