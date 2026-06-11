Seniorzy stracą prawo jazdy? Unia szykuje rewolucję dla milionów kierowców

Rewolucja dla milionów kierowców. Unia wyznaczyła ostateczny termin

Czas płynie nieubłaganie, a wraz z nim bezpowrotnie znikają przepisy dające kierowcom dożywotnie uprawnienia. Bruksela postawiła przed sobą wyzwanie: do 2030 roku liczba ofiar na europejskich drogach ma spaść o połowę, a do połowy wieku spaść niemal do zera - donosi Forsal. Przypomnijmy, że obecnie każdego roku w UE ginie ponad 20 tysięcy osób. Żeby zrealizować ten plan, Parlament Europejski przyjął oficjalne stanowisko w sprawie reformy zmian w prawie jazdy. Nowe wytyczne są już na ostatniej prostej, a kierowcy w Polsce muszą szykować się na zmiany.

Nowe zasady ważności praw jazdy. Polacy dostaną specjalną furtkę?

Pierwotne plany Komisji Europejskiej były surowe dla starszych kierowców. Zakładano automatyczne skracanie ważności dokumentów do 5 lat dla seniorów oraz przymusowe, regularne wizyty u lekarzy. Negatywny wynik oznaczałby natychmiastowe odebranie uprawnień z automatu. Europosłowie uznali to jednak za dyskryminację ze względu na wiek i zdecydowali się na złagodzenie przepisów. Zamiast odgórnego nakazu, wprowadzono elastyczną furtkę:

Granica 65 lat: To od tego wieku państwa członkowskie będą mogły wprowadzić częstsze kontrole zdrowotne i skracać ważność prawa jazdy .

To od tego wieku państwa członkowskie będą mogły wprowadzić częstsze i skracać . Standardowy dokument: Prawa jazdy na auta osobowe i motocykle mają być ważne przez 15 lat (lub 10 lat, jeśli służą jako dowód tożsamości).

Prawa jazdy na auta osobowe i motocykle mają być ważne przez (lub 10 lat, jeśli służą jako dowód tożsamości). Kierowcy zawodowi: Dla prowadzących ciężarówki i autobusy termin ten wyniesie maksymalnie 5 lat.

Ważne dla Polaków: Przepisy dotyczące prawa jazdy w naszym kraju będą zależały od decyzji rządu, który będzie mógł zdecydować, czy przedłużenie dokumentu będzie wymagało wizyty u medyka, czy wystarczy jedynie pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (tzw. formularz samooceny).

Od kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać? Znamy datę

Po ostatecznym przypieczętowaniu unijnej reformy, kraje członkowskie otrzymają czteroletni okres przejściowy na wdrożenie procedur do krajowego prawa. Nowe zasady zaczną realnie obowiązywać na drogach w okolicach lat 2028-2029.

Eksperci wskazali krytyczną granicę wieku. Czas reakcji spada dwukrotnie

Czy zmiana przepisów jest konieczna? Do 2050 roku co drugi mieszkaniec UE będzie miał co najmniej 50 lat. Zdaniem ekspertów starzenie się społeczeństwa przekłada się na bezpieczeństwo za kółkiem. Specjaliści z Instytutu Transportu Samochodowego (ITS), na których powołuje się Forsal, zwracają uwagę na twarde dane psychofizyczne. Podkreślają oni, że choć nie da się wskazać jednej, sztywnej granicy wieku, w której należy oddać kluczyki, to po 65. roku życia ludzki organizm zaczyna wysyłać wyraźne sygnały ostrzegawcze.

Czas reakcji: Najmocniej spada w wieku 50-60 lat oraz po 65. roku życia.

Najmocniej spada w wieku 50-60 lat oraz po 65. roku życia. Efekt 75+: Osoby, które przekroczyły 75 lat, reagują na zagrożenie nawet dwukrotnie wolniej niż młodzi kierowcy.

Osoby, które przekroczyły 75 lat, reagują na zagrożenie nawet niż młodzi kierowcy. Zagrożenie na skrzyżowaniach: Seniorzy potrzebują przeciętnie o połowę więcej czasu na ocenę, kto ma pierwszeństwo przejazdu. Dodatkowo problemem staje się zawężone pole widzenia oraz gorsza ocena odległości.

Koniec mitu o młodych piratach drogowych. Raport policji ujawnił prawdę

Na blisko 19,2 tys. wszystkich wypadków drogowych w Polsce, kierowcy mający 60 lat i więcej spowodowali aż 3866 zdarzeń– donosi Forsal. Śmierć poniosło w nich 339 osób, a ponad 4,3 tys. zostało rannych. Mitem staje się więc stwierdzenie, że to wyłącznie „młodzi i brawurowi” stanowią największe zagrożenie. W policyjnych statystykach starsi kierowcy wskoczyli na niechlubne trzecie miejsce, wyprzedzając grupę wiekową 18-24 lata.

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