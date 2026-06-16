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Emerytury i renty

ZUS zmienia termin wypłaty emerytur. Część seniorów dostanie pieniądze wcześniej

Plik polskich banknotów, w tle budynek ZUS - nowy harmonogram wypłat emerytur
ZUS zmienia harmonogram wypłaty emerytur w lipcu 2026. Część seniorów dostanie pieniądze wcześniejShutterstock
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 07:09

Lipiec przynosi zmianę, która dla części seniorów oznacza przyjemną niespodziankę. ZUS przesuwa termin wypłaty emerytury dla osób, które zwykle otrzymują świadczenie w drugiej połowie miesiąca, ponieważ w 2026 roku jedna z dat przypada w sobotę. Pieniądze pojawią się na kontach dzień wcześniej, a wielu emerytów zdąży zaplanować domowe wydatki jeszcze przed weekendem.

Skrót artykułu

Dla większości świadczeniobiorców nic się nie zmienia, jednak jedna grupa powinna zwrócić uwagę na kalendarz. Sprawdzamy, kto otrzyma przelew wcześniej, z czego wynika ta decyzja i czy można samodzielnie wybrać inny termin wypłaty.

Zmiana terminu wypłaty emerytury ZUS w lipcu 2026. Którzy seniorzy dostaną pieniądze wcześniej?

Na pierwszy rzut oka lipcowy harmonogram wygląda znajomo. ZUS nadal realizuje wypłaty w sześciu stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Tym razem kalendarz płata jednak figla, ponieważ 25 lipca 2026 r. wypada w sobotę.

Zakład stosuje od lat tę samą zasadę – jeżeli termin wypłaty przypada w dzień wolny od pracy, świadczenie trafia do seniora wcześniej, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin. Dzięki temu emeryci nie muszą czekać do poniedziałku na dostęp do swoich pieniędzy. To zmiana techniczna, lecz dla osób planujących opłaty za mieszkanie, leki czy wakacyjny wyjazd może mieć realne znaczenie.

Kto dostanie emeryturę 24 lipca 2026? ZUS przesuwa termin wypłaty dla tej grupy

Zmiana obejmuje wyłącznie osoby, które zgodnie z decyzją ZUS mają wyznaczony termin wypłaty na 25. dzień każdego miesiąca. Ilu seniorów odczuje tę zmianę? Tego ZUS nie ujawnia. Wiadomo jedynie, że każdy świadczeniobiorca ma na stałe przypisany termin wypłaty wskazany w decyzji o przyznaniu emerytury. Pozostali seniorzy otrzymają świadczenia zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Przykład

Pani Anna od kilku lat otrzymuje emeryturę 25. dnia miesiąca. W lipcu 2026 r. pieniądze pojawią się na jej rachunku już w piątek 24 lipca, dzięki czemu jeszcze przed weekendem opłaci czynsz i wykupi recepty.

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Harmonogram wypłat emerytur ZUS w lipcu 2026. Sprawdź wszystkie terminy

W pierwszej połowie miesiąca kalendarz pozostaje bez zmian. Korekta pojawia się dopiero przy ostatnim terminie.

Termin standardowy

Data wypłaty w lipcu 2026

1. dzień miesiąca

1 lipca (środa)

6. dzień miesiąca

6 lipca (poniedziałek)

10. dzień miesiąca

10 lipca (piątek)

15. dzień miesiąca

15 lipca (środa)

20. dzień miesiąca

20 lipca (poniedziałek)

25. dzień miesiąca

24 lipca (piątek)

Dla wielu osób różnica jednego dnia wydaje się symboliczna, jednak przy stałych terminach płatności wcześniejszy przelew pozwala uniknąć niektórym seniorom korzystania z oszczędności lub limitu na rachunku.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury z ZUS? Kiedy Zakład zgadza się na zmianę

To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez seniorów. Stały termin wypłaty wynika z decyzji ZUS i zasadniczo pozostaje niezmienny. Zakład rozpatruje indywidualne wnioski jedynie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, gdy termin wypłaty utrudnia realizację obowiązków wynikających z przepisów lub decyzji administracyjnych. Sam fakt spłacania kredytu albo chęć otrzymywania pieniędzy kilka dni wcześniej zwykle nie stanowi wystarczającego argumentu.

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Minimalna emerytura w lipcu 2026. Ile wynosi i czy wcześniejszy przelew zmienia kwotę?

Zmiana daty przelewu nie wpływa na wysokość świadczenia. Najniższa emerytura od 1 marca 2026 r. wynosi 1978,49 zł brutto i taka kwota obowiązuje również w lipcu. Seniorzy otrzymają więc identyczne świadczenie jak w poprzednich miesiącach, różnica dotyczy wyłącznie dnia przekazania pieniędzy. W lipcu nie ma wypłaty dodatkowych świadczeń rocznych, czyli trzynastej lub czternastej emerytury. Ta pierwsza już została przekazana seniorom w kwietniu, zaś na czternastkę trzeba jeszcze poczekać - prawdopodobnie do września.

Dlaczego ZUS wypłaca emerytury wcześniej? Tak działają przepisy o terminach świadczeń

Mechanizm ma chronić świadczeniobiorców przed opóźnieniami wynikającymi z weekendów i świąt. Dzięki temu osoby korzystające z przelewów bankowych mogą dysponować pieniędzmi jeszcze przed dniem ustawowo wolnym od pracy. W przypadku przekazów pocztowych wysyłka również następuje odpowiednio wcześniej, aby senior otrzymał świadczenie możliwie najbliżej wyznaczonego terminu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z późn. zm.).
  • Komunikat Prezesa ZUS z 17 lutego 2026 r. w sprawie wysokości najniższych świadczeń emerytalno-rentowych oraz dodatków obowiązujących od 1 marca 2026 r.
  • Zasady realizacji wypłat świadczeń emerytalno-rentowych publikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Źródło: gazetaprawna.pl

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