Dla większości świadczeniobiorców nic się nie zmienia, jednak jedna grupa powinna zwrócić uwagę na kalendarz. Sprawdzamy, kto otrzyma przelew wcześniej, z czego wynika ta decyzja i czy można samodzielnie wybrać inny termin wypłaty.

Zmiana terminu wypłaty emerytury ZUS w lipcu 2026. Którzy seniorzy dostaną pieniądze wcześniej?

Na pierwszy rzut oka lipcowy harmonogram wygląda znajomo. ZUS nadal realizuje wypłaty w sześciu stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Tym razem kalendarz płata jednak figla, ponieważ 25 lipca 2026 r. wypada w sobotę.

Zakład stosuje od lat tę samą zasadę – jeżeli termin wypłaty przypada w dzień wolny od pracy, świadczenie trafia do seniora wcześniej, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin. Dzięki temu emeryci nie muszą czekać do poniedziałku na dostęp do swoich pieniędzy. To zmiana techniczna, lecz dla osób planujących opłaty za mieszkanie, leki czy wakacyjny wyjazd może mieć realne znaczenie.

Kto dostanie emeryturę 24 lipca 2026? ZUS przesuwa termin wypłaty dla tej grupy

Zmiana obejmuje wyłącznie osoby, które zgodnie z decyzją ZUS mają wyznaczony termin wypłaty na 25. dzień każdego miesiąca. Ilu seniorów odczuje tę zmianę? Tego ZUS nie ujawnia. Wiadomo jedynie, że każdy świadczeniobiorca ma na stałe przypisany termin wypłaty wskazany w decyzji o przyznaniu emerytury. Pozostali seniorzy otrzymają świadczenia zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Przykład Pani Anna od kilku lat otrzymuje emeryturę 25. dnia miesiąca. W lipcu 2026 r. pieniądze pojawią się na jej rachunku już w piątek 24 lipca, dzięki czemu jeszcze przed weekendem opłaci czynsz i wykupi recepty.

Harmonogram wypłat emerytur ZUS w lipcu 2026. Sprawdź wszystkie terminy

W pierwszej połowie miesiąca kalendarz pozostaje bez zmian. Korekta pojawia się dopiero przy ostatnim terminie.

Termin standardowy Data wypłaty w lipcu 2026 1. dzień miesiąca 1 lipca (środa) 6. dzień miesiąca 6 lipca (poniedziałek) 10. dzień miesiąca 10 lipca (piątek) 15. dzień miesiąca 15 lipca (środa) 20. dzień miesiąca 20 lipca (poniedziałek) 25. dzień miesiąca 24 lipca (piątek)

Dla wielu osób różnica jednego dnia wydaje się symboliczna, jednak przy stałych terminach płatności wcześniejszy przelew pozwala uniknąć niektórym seniorom korzystania z oszczędności lub limitu na rachunku.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury z ZUS? Kiedy Zakład zgadza się na zmianę

To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez seniorów. Stały termin wypłaty wynika z decyzji ZUS i zasadniczo pozostaje niezmienny. Zakład rozpatruje indywidualne wnioski jedynie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, gdy termin wypłaty utrudnia realizację obowiązków wynikających z przepisów lub decyzji administracyjnych. Sam fakt spłacania kredytu albo chęć otrzymywania pieniędzy kilka dni wcześniej zwykle nie stanowi wystarczającego argumentu.

Minimalna emerytura w lipcu 2026. Ile wynosi i czy wcześniejszy przelew zmienia kwotę?

Zmiana daty przelewu nie wpływa na wysokość świadczenia. Najniższa emerytura od 1 marca 2026 r. wynosi 1978,49 zł brutto i taka kwota obowiązuje również w lipcu. Seniorzy otrzymają więc identyczne świadczenie jak w poprzednich miesiącach, różnica dotyczy wyłącznie dnia przekazania pieniędzy. W lipcu nie ma wypłaty dodatkowych świadczeń rocznych, czyli trzynastej lub czternastej emerytury. Ta pierwsza już została przekazana seniorom w kwietniu, zaś na czternastkę trzeba jeszcze poczekać - prawdopodobnie do września.

Dlaczego ZUS wypłaca emerytury wcześniej? Tak działają przepisy o terminach świadczeń

Mechanizm ma chronić świadczeniobiorców przed opóźnieniami wynikającymi z weekendów i świąt. Dzięki temu osoby korzystające z przelewów bankowych mogą dysponować pieniędzmi jeszcze przed dniem ustawowo wolnym od pracy. W przypadku przekazów pocztowych wysyłka również następuje odpowiednio wcześniej, aby senior otrzymał świadczenie możliwie najbliżej wyznaczonego terminu.