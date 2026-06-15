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Emerytury i renty

Nowe zasady renty wdowiej. ZUS podniesie limit wypłat do 6142 zł. Kto zyska najwięcej?

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Renta wdowia z nowym limitem. Kto naprawdę skorzysta od 2027 roku?ShutterStock
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 10:25

Od początku 2027 roku zmienią się zasady wypłaty renty wdowiej. Najważniejsza nowość to wzrost dodatkowego świadczenia z 15 do 25 proc., a wraz z prognozowaną waloryzacją wzrośnie również maksymalny limit wypłat do około 6142,02 zł brutto. Dla wielu wdów i wdowców oznacza to kilkaset złotych więcej każdego miesiąca, choć nie wszyscy skorzystają z pełnej podwyżki.

Skrót artykułu

Nowe przepisy są już zapisane w ustawie, a wysokość przyszłorocznego limitu wynika z prognozy waloryzacji emerytur i rent. Sprawdzamy, kto zyska najwięcej i kiedy ograniczenie zacznie działać.

Renta wdowia 2027. Dodatek wzrośnie do 25 proc. – kto dostanie więcej pieniędzy?

Jeszcze kilka lat temu osoba, która straciła współmałżonka, musiała zdecydować, czy pobiera własną emeryturę, czy rentę rodzinną po zmarłym. Wprowadzenie renty wdowiej pozwoliło połączyć oba świadczenia, dzięki czemu seniorzy zachowują wyższe świadczenie w całości i otrzymują część drugiego. Od 1 stycznia 2027 roku nastąpi kolejny krok tej reformy. Dodatek wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., co przełoży się na wyższe miesięczne wpływy dla osób spełniających warunki ustawowe.

Senior nadal będzie mógł wybrać korzystniejszy wariant:

  • 100 proc. własnej emerytury i 25 proc. renty rodzinnej,
  • 100 proc. renty rodzinnej i 25 proc. własnej emerytury.

Dzięki temu rozwiązaniu można dopasować sposób pobierania świadczenia do swojej sytuacji finansowej.

Limit renty wdowiej 2027 wyniesie około 6142 zł. Kiedy ZUS obniży wypłatę?

Wyższy dodatek nie oznacza nieograniczonego wzrostu wypłat. Nadal obowiązuje ustawowy limit, który odpowiada trzykrotności najniższej emerytury. Przy prognozowanej waloryzacji na poziomie 3,48 proc. minimalna emerytura może wzrosnąć do około 2047,34 zł brutto, a maksymalna suma świadczeń osiągnie 6142,02 zł brutto.

Jeżeli 100 proc. jednego świadczenia i 25 proc. drugiego przekroczą tę kwotę, ZUS obniży dodatek tak, aby łączna wypłata nie była wyższa od ustawowego limitu. Takie rozwiązanie sprawia, że największe korzyści odczują przede wszystkim osoby pobierające średnie emerytury, natomiast seniorzy z wysokimi świadczeniami szybciej napotkają granicę ustawową.

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Wyobraźmy sobie panią Annę, która otrzymuje emeryturę w wysokości 4200 zł, a renta rodzinna po mężu wynosi 3600 zł. Po zmianach od 2027 roku otrzyma pełną emeryturę oraz 25 proc. renty rodzinnej, czyli dodatkowe 900 zł. Jej miesięczna wypłata wzrośnie do 5100 zł brutto. W przypadku osób z wyższymi świadczeniami zacznie działać limit.

Emerytura (100%)

Renta rodzinna

Dodatek 25%

Łączna wypłata

2800 zł

2400 zł

600 zł

3400 zł

3600 zł

3000 zł

750 zł

4350 zł

4200 zł

3600 zł

900 zł

5100 zł

4800 zł

4000 zł

1000 zł

5800 zł

5200 zł

4400 zł

ograniczony limitem

6142,02 zł

Tabela pokazuje, że po przekroczeniu ustawowej granicy dodatkowe środki nie zwiększą już całkowitej wypłaty.

Kto zyska na zmianach w rencie wdowiej? Największe korzyści dla tej grupy seniorów

Największymi beneficjentami będą osoby pobierające emerytury i renty na poziomie od około 2 do 5 tys. zł brutto. Dla nich zwiększenie udziału drugiego świadczenia z 15 do 25 proc. oznacza wzrost miesięcznych dochodów nawet o kilkaset złotych. Znacznie mniejsze korzyści odczują seniorzy pobierający wysokie świadczenia, ponieważ ich wypłaty zostaną ograniczone przez ustawowy limit. To właśnie dlatego dwie osoby z podobnym stażem pracy mogą otrzymać z ZUS lub KRUS różne kwoty renty wdowiej – decyduje wysokość obu świadczeń oraz obowiązujący limit.

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Czy limit renty wdowiej zostanie zlikwidowany? Rząd zapowiada przegląd przepisów

Organizacje senioralne od wielu miesięcy postulują całkowite zniesienie ograniczenia lub jego podwyższenie. Na razie nic nie wskazuje na szybką zmianę przepisów. Ustawa przewiduje natomiast przegląd funkcjonowania programu w 2028 roku. Dopiero wtedy rząd będzie analizował liczbę beneficjentów, koszty dla budżetu i ewentualne korekty systemu. Oznacza to, że limit około 6142 zł pozostanie obowiązującą granicą przynajmniej w pierwszym roku działania nowych zasad.

Renta wdowia 2027. O ile mogą wzrosnąć miesięczne dochody seniorów?

Dodatkowe 10 punktów procentowych drugiego świadczenia może wydawać się niewielką zmianą, jednak dla wielu gospodarstw domowych oznacza stały wzrost miesięcznych dochodów. Przy rencie rodzinnej wynoszącej 3000 zł różnica między dodatkiem 15 proc. a 25 proc. wynosi już 300 zł miesięcznie, czyli około 3600 zł w skali roku. Dla samotnych seniorów takie środki często pokrywają koszty leków, czynszu albo rachunków za energię, dlatego zmiana ma znaczenie znacznie większe niż wynikałoby z samego wskaźnika procentowego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 lipca 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej,
  • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Źródło: gazetaprawna.pl

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