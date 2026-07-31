Sąd zmienia zakupy na Allegro. Koniec z ukrywaniem tych opcji

Ważny wyrok dla kupujących. Co dokładnie zmieni się na Allegro?

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy tymczasowe zabezpieczenie roszczeń, o które wnioskowała Fundacja Forum Konsumentów. Dla milionów użytkowników serwisu oznacza to zmiany podczas wyboru sposobu odbioru paczki. Zgodnie z postanowieniem sądu, Allegro musi wprowadzić dwie kluczowe modyfikacje w procesie zakupowym.

Pełny widok opcji: Zakaz wyświetlania niepełnej listy metod dostawy oferowanych przez danego sprzedawcę przy zamówieniach kwalifikujących się do usługi "Allegro Smart!".

Zakaz wyświetlania niepełnej listy metod dostawy oferowanych przez danego sprzedawcę przy zamówieniach kwalifikujących się do usługi "Allegro Smart!". Brak faworyzowania: Zakaz domyślnego zaznaczania, wyróżniania graficznego lub sugerowania jakiejkolwiek opcji dostawy jako preferowanej.

Co to oznacza dla konsumentów? Wszystkie dostępne metody wysyłki przewidziane przez sprzedającego muszą być od teraz prezentowane w sposób całkowicie równorzędny.

Dlaczego doszło do sporu z Allegro? Argumenty Fundacji i stanowisko sądu

Redakcja przypomina, że sprawa ma związek z wnioskiem Fundacji Forum Konsumentów. Działacze zaskarżyli praktykę platformy polegającą na ograniczaniu widoczności niektórych przewoźników w momencie, gdy wartość koszyka uprawniała do darmowej wysyłki.

Równolegle działaniom platformy od pewnego czasu przygląda się również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie automatycznego przekierowywania paczek do automatów z programu własnego spółki.

Allegro odpowiada i komentuje kwestię kary finansowej

Spółka Allegro PL złożyła zażalenie od pierwotnej decyzji Sądu Okręgowego. Choć Sąd Apelacyjny podtrzymał nakaz zmiany prezentacji dostaw, uwzględnił stanowisko firmy w kwestii ewentualnych sankcji za niewykonanie postanowienia. Sąd precyzyjnie określił, że ewentualna kara za naruszenie obowiązków wyniesie maksymalnie 20 tys. zł za każdy dzień zwłoki. Firma wyraziła satysfakcję z doprecyzowania tych ram kwotowych, jednocześnie podtrzymując, że roszczenia fundacji uważa za pozbawione podstaw.

Postępowanie, w którym sąd oceni legalność praktyk stosowanych przez Allegro, jest w toku. Rozstrzygnięcie zapadnie po rozpatrzeniu sprawy co do meritum.

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