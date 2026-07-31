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Sąd zmienia zakupy na Allegro. Koniec z ukrywaniem tych opcji

Lupa powiększająca logo Allegro na stronie platformie
Sąd zakazał platformie faworyzowania wybranych metod dostawy przy zakupach.ShutterStock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
wczoraj, 12:54

Użytkownicy Allegro odczują zmiany podczas podejmowania decyzji zakupowych. Sąd nakazał platformie natychmiastowe zaprzestanie ukrywania oraz faworyzowania wybranych metod dostawy przy zakupach z „Allegro Smart!”. Decyzja Sądu Apelacyjnego w Warszawie obowiązuje zarówno na stronie internetowej jak i w aplikacji mobilnej.

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Ważny wyrok dla kupujących. Co dokładnie zmieni się na Allegro?

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy tymczasowe zabezpieczenie roszczeń, o które wnioskowała Fundacja Forum Konsumentów. Dla milionów użytkowników serwisu oznacza to zmiany podczas wyboru sposobu odbioru paczki. Zgodnie z postanowieniem sądu, Allegro musi wprowadzić dwie kluczowe modyfikacje w procesie zakupowym.

  • Pełny widok opcji: Zakaz wyświetlania niepełnej listy metod dostawy oferowanych przez danego sprzedawcę przy zamówieniach kwalifikujących się do usługi "Allegro Smart!".
  • Brak faworyzowania: Zakaz domyślnego zaznaczania, wyróżniania graficznego lub sugerowania jakiejkolwiek opcji dostawy jako preferowanej.

Co to oznacza dla konsumentów? Wszystkie dostępne metody wysyłki przewidziane przez sprzedającego muszą być od teraz prezentowane w sposób całkowicie równorzędny.

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Dlaczego doszło do sporu z Allegro? Argumenty Fundacji i stanowisko sądu

Redakcja przypomina, że sprawa ma związek z wnioskiem Fundacji Forum Konsumentów. Działacze zaskarżyli praktykę platformy polegającą na ograniczaniu widoczności niektórych przewoźników w momencie, gdy wartość koszyka uprawniała do darmowej wysyłki.

Równolegle działaniom platformy od pewnego czasu przygląda się również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie automatycznego przekierowywania paczek do automatów z programu własnego spółki.

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Allegro odpowiada i komentuje kwestię kary finansowej

Spółka Allegro PL złożyła zażalenie od pierwotnej decyzji Sądu Okręgowego. Choć Sąd Apelacyjny podtrzymał nakaz zmiany prezentacji dostaw, uwzględnił stanowisko firmy w kwestii ewentualnych sankcji za niewykonanie postanowienia. Sąd precyzyjnie określił, że ewentualna kara za naruszenie obowiązków wyniesie maksymalnie 20 tys. zł za każdy dzień zwłoki. Firma wyraziła satysfakcję z doprecyzowania tych ram kwotowych, jednocześnie podtrzymując, że roszczenia fundacji uważa za pozbawione podstaw.

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Postępowanie, w którym sąd oceni legalność praktyk stosowanych przez Allegro, jest w toku. Rozstrzygnięcie zapadnie po rozpatrzeniu sprawy co do meritum.

Źródło:

  • www.xyz.pl
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Źródło: gazetaprawna.pl
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