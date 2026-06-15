Waloryzacja emerytur 2027. Po 5,5 proc. w 2026 roku prognoza 3,48 proc. może rozczarować seniorów

Jeszcze kilka miesięcy temu emeryci cieszyli się z marcowej waloryzacji, która w 2026 roku wyniosła 5,5 proc. i wyraźnie podniosła wysokość świadczeń. Teraz rząd pokazuje pierwszą prognozę na 2027 rok, a liczby są znacznie skromniejsze. Projekt założeń budżetowych przekazany do Rady Dialogu Społecznego zakłada, że waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2027 roku wyniesie co najmniej 3,48 proc. Oznacza, że tempo wzrostu emerytur wyraźnie wyhamuje, co dla wielu seniorów może być sporym rozczarowaniem, zwłaszcza przy wciąż wysokich kosztach życia i wydatkach na leki czy energię.

Na papierze minimalna emerytura przekroczy wprawdzie granicę 2 tys. zł brutto i wzrośnie do 2047,34 zł, ale miesięczna podwyżka wyniesie niespełna 69 zł brutto. Dla części emerytów ważniejsza od samej waloryzacji może okazać się jednak wysokość 13. i 14. emerytury oraz utrzymanie zamrożonego progu dochodowego, który ponownie pozbawi tysiące osób pełnej czternastki.

Minimalna emerytura 2027. Ile wyniesie po waloryzacji i o ile wzrośnie od 1 marca?

Przy prognozowanym wskaźniku waloryzacji wynoszącym 3,48 proc. minimalna emerytura wzrośnie z 1978,49 zł do 2047,34 zł brutto. Choć granica 2 tys. zł zostanie przekroczona, miesięczna podwyżka dla najniższego świadczenia będzie umiarkowana.

Najważniejsze wyliczenia:

minimalna emerytura brutto obecnie: 1978,49 zł,

1978,49 zł, minimalna emerytura brutto po waloryzacji: 2047,34 zł,

2047,34 zł, wzrost świadczenia brutto: 68,85 zł miesięcznie,

68,85 zł miesięcznie, minimalna emerytura netto obecnie: około 1800,43 zł,

około 1800,43 zł, minimalna emerytura netto po waloryzacji: około 1863,08 zł,

około 1863,08 zł, wzrost świadczenia netto: około 62,65 zł miesięcznie,

około 62,65 zł miesięcznie, roczny wzrost kwoty „na rękę”: około 751,80 zł.

To właśnie od wysokości minimalnej emerytury zależeć będzie również kwota 13. i maksymalnej 14. emerytury, które według obecnych prognoz wyniosą 2047,34 zł brutto.

Przykład Pani Maria pobiera dziś minimalną emeryturę w wysokości 1978,49 zł brutto (około 1800,43 zł netto). Po prognozowanej waloryzacji od 1 marca 2027 r. jej świadczenie wzrośnie do 2047,34 zł brutto (około 1863,08 zł netto). Co miesiąc na jej konto wpłynie więc około 62,65 zł więcej, a w ciągu roku daje to ponad 751 zł dodatkowego dochodu netto. Do tego dojdą jeszcze 13. i 14. emerytura, których maksymalna kwota również będzie odpowiadać nowej minimalnej emeryturze.

13. emerytura 2027. Ile wyniesie i kto dostanie pełną kwotę?

Trzynasta emerytura nadal ma przysługiwać wszystkim emerytom i rencistom, niezależnie od wysokości podstawowego świadczenia. Jej kwota odpowiada minimalnej emeryturze, dlatego według obecnej prognozy wyniesie: 2047,34 zł brutto.

Od trzynastki pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy, dlatego kwota wypłacana na konto będzie niższa od wartości brutto. Dla większości świadczeniobiorców oznacza to dodatkowy zastrzyk gotówki wiosną, bez konieczności składania dokumentów.

14. emerytura 2027. Próg 2900 zł na razie zostaje. Kto straci część świadczenia?

Znacznie więcej pytań dotyczy 14. emerytury. Rząd utrzymuje próg pełnej wypłaty na poziomie 2900 zł brutto podstawowego świadczenia. Osoby przekraczające tę granicę nadal będą objęte zasadą „złotówka za złotówkę", czyli dodatek będzie stopniowo pomniejszany. Efekt jest łatwy do przewidzenia. Każda kolejna waloryzacja powoduje, że część seniorów przekracza niezmieniony limit i traci prawo do pełnej czternastki.

Waloryzacja emerytur 2027. Tabela nowych kwot minimalnej emerytury, 13. i 14. emerytury

Świadczenie Prognozowana kwota Minimalna emerytura brutto 2047,34 zł Wzrost minimalnej emerytury 68,85 zł brutto 13. emerytura brutto 2047,34 zł 14. emerytura brutto (maksymalnie) 2047,34 zł Próg pełnej 14. emerytury 2900 zł brutto podstawowego świadczenia

Waloryzacja emerytur 2027 może być wyższa. Związki zawodowe chcą zmiany zasad

Obecne wyliczenia nie kończą dyskusji. Przedstawiciele związków zawodowych proponują, aby waloryzacja uwzględniała nie 20 proc., lecz 50 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Gdyby taki mechanizm został przyjęty, wskaźnik waloryzacji byłby wyższy, a wraz z nim wzrosłyby minimalne emerytury oraz trzynastki i czternastki. Na razie pozostaje to postulatem negocjacyjnym.

Waloryzacja emerytur 2027. Kiedy poznamy ostateczne kwoty i wskaźnik?

Choć rząd przedstawił konkretne prognozy, seniorzy muszą pamiętać, że są one oparte na założeniach makroekonomicznych. Kluczowe znaczenie będzie miała rzeczywista inflacja oraz dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Dopiero na ich podstawie zostanie obliczony ostateczny wskaźnik waloryzacji obowiązujący od 1 marca 2027 roku. To właśnie dlatego obecne wyliczenia należy traktować jako najbardziej prawdopodobny scenariusz, a nie ostateczną decyzję.

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