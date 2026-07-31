Gorący dzień w Sejmie: Odrzucone immunitety, rosyjska rakieta pod lupą MON i spory w NFZ

Dzieje się w polskim parlamencie. Podczas ostatnich obrad Sejmu kluczowymi tematami były m.in. nowe ustalenia wojska w sprawie rosyjskiej rakiety Ch-101, wypłaty i finansowanie programów lekowych w ramach NFZ, ostrzały polityczne wokół przestępstw z nienawiści oraz szereg ważnych głosowań ustawodawczych. Przedstawiamy szczegółowy przegląd najważniejszych wydarzeń z Wiejskiej.

Nowe ustalenia MON ws. rosyjskiej rakiety Ch-101

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował z mównicy sejmowej oraz w komunikatach o szczegółach dotyczących rosyjskiego pocisku Ch-101, który przekroczył polską przestrzeń powietrzną i spadł w rejonie wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. Specjaliści Żandarmerii Wojskowej ustalili, że rakieta została wyprodukowana w drugim kwartale tego roku w fabryce pod Moskwą.

Szef MON podkreślił, że bieżąca produkcja wykorzystywana w atakach na Ukrainę wskazuje na wyczerpywanie się rosyjskich zapasów wojennych. Kosiniak-Kamysz szczegółowo odtworzył przebieg akcji poderwania myśliwców F-16 z bazy w Łasku oraz podniesienia systemów obrony powietrznej do stanu najwyższej gotowości. W związku z incydentem polskie MSZ wezwało ambasadora Federacji Rosyjskiej.

Resort zdrowia odpiera zarzuty: Programy lekowe i 1,8 mld zł rezerwy NFZ

Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski w odpowiedzi na pytania poselskie zapewnił, że finansowanie programów lekowych pozostaje kluczowym priorytetem dla Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ. Sprostował pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia o możliwych cięciach, wyjaśniając, że zamieszanie wynikało z rozliczeń nadwykonań za I kwartał.

Obecnie finansowanych jest 142 programy lekowe, a liczba korzystających z nich pacjentów rośnie corocznie o około 30 proc. Zgodnie z zarządzeniem NFZ, na 2026 rok uruchomiono 1,8 mld zł z rezerwy ogólnej na pokrycie nielimitowanych świadczeń zdrowotnych, a na same programy lekowe zabezpieczono w kontraktach kwotę 15 mld zł.

„Zero tolerancji” dla przestępstw z nienawiści – stanowisko MSWiA

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział bezwzględną walkę z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami. Z przedstawionych danych wynika, że liczba tego typu czynów wzrosła z 761 w 2024 r. do 1018 w 2025 r. (wzrost o blisko 30 proc.).

Wiceszef MSWiA odniósł się m.in. do bulwersującego pobicia pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu, informując o szybkiej identyfikacji i zatrzymaniach podejrzanych. Policja powołała specjalny zespół zadaniowy, a Prokurator Generalny utrzymał działanie dedykowanego zespołu ds. mowy nienawiści. Mroczek ostrzegł również przed działaniami organizacji podszywających się pod służby pod pretekstem „ochrony granic”.

Rewolucja w e-rejestracji: Odzyskany milion wizyt i nowe specjalności

Zastępca ministra zdrowia podsumował dotychczasowe efekty działania Centralnej e-Rejestracji. W systemie zrealizowano dotąd 3,6 mln wizyt, a dzięki automatycznym przypomnieniom SMS udało się odzyskać milion odwołanych terminów – z czego połowa dotyczyła wizyt kardiologicznych.

Od 1 sierpnia katalog dostępnych przez IKP pierwszorazowych wizyt specjalistycznych zostanie znacząco rozszerzony m.in. o endokrynologię, nefrologię, pulmonologię, angiologię czy choroby zakaźne. Ministerstwo uspokoiło równocześnie, że przypadki pilne oraz leczenie szpitalne w ramach planowanej e-kolejki będą procedowane na dotychczasowych zasadach i wyłączone z mechanizmu kolejkowego.

Wniosek EPPO i immunitet posła Wojciecha Króla

Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych rozpatrywała wniosek Prokuratury Europejskiej (EPPO) dotyczący uchylenia immunitetu posłowi Wojciechowi Królowi (KO). Komisja opowiedziała się za pozbawieniem posła immunitetu, opowiadając się jednocześnie przeciwko jego tymczasowemu aresztowaniu. Sprawa dotyczy wątków związanych z postępowaniem w spółce Tramwaje Śląskie. Poseł Król oraz jego pełnomocnik odpierali zarzuty, wskazując na uchybienia proceduralne we wniosku unijnej prokuratury.

Ułatwienia w zaskarżaniu programów ochrony powietrza

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska przygotowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nowe przepisy dają obywatelom oraz organizacjom możliwość zaskarżania programów ochrony powietrza (oraz ich braku) do sądów administracyjnych bez konieczności wykazywania indywidualnego interesu prawnego. Regulacja ma skłonić samorządy wojewódzkie do skuteczniejszego wdrażania planów naprawczych w rejonach z przekroczonymi normami zanieczyszczeń.

Zmiany w handlu emisjami dla sektora lotniczego

Posłowie przegłosowali nowelizację ustawy w celu wsparcia zrównoważonego lotnictwa (246 głosów za, 22 przeciw, 177 wstrzymujących się). Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy ETS, stopniowo eliminując darmowe przydziały uprawnień do emisji CO2 dla przewoźników lotniczych i promując stosowanie paliw alternatywnych. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Nadzór KNF nad zarządami banków

Wśród uchwalonych regulacji znalazła się również ustawa zwiększająca kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego. KNF uzyska bezpośrednie prawo do wydawania zgód na powoływanie członków zarządów banków komercyjnych działających na polskim rynku, co ma przyczynić się do stabilności sektora finansowego.

Trzęsienie ziemi w Prawie i Sprawiedliwości

Podczas obrad żywo komentowano również wydarzenia na scenie politycznej związane z rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości. Po deklaracji prezesa Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej opuszczenia szeregów partii przez ponad 30 parlamentarzystów, grupa posłów związana ze środowiskiem byłego premiera Mateusza Morawieckiego sformowała nowy klub parlamentarny „Rozwój Plus”.