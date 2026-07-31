W sierpniu 2026 r. zostanie przeprowadzona standardowa aktualizacja certyfikatów dokumentów dostępnych w aplikacji mObywatel. Z oficjalnego komunikatu wynika, że większość użytkowników nie musi składać wniosku, odwiedzać urzędu ani samodzielnie instalować dodatkowego oprogramowania. Warunkiem automatycznego przeprowadzenia operacji jest zalogowanie się do aplikacji najpóźniej 5 sierpnia 2026 r.

Po uruchomieniu mObywatela system nawiąże połączenie z infrastrukturą państwową i odnowi certyfikaty przypisane do dokumentów. Na ekranie mogą pojawić się komunikaty dotyczące aktualizowania lub odświeżania poszczególnych pozycji. Jest to prawidłowy element procedury, a nie informacja o awarii.

Aktualizacja nie dotyczy wyłącznie wyglądu dokumentów. Certyfikat jest elektronicznym poświadczeniem potwierdzającym dane użytkownika oraz umożliwiającym sprawdzenie autentyczności i ważności dokumentu mobilnego. Bez aktualnego certyfikatu system nie może zapewnić pełnej weryfikacji dokumentu ani jego bezpiecznego powiązania z konkretną osobą.

Certyfikat podstawowy z rocznym okresem ważności

Zasady wydawania certyfikatów wynikają bezpośrednio z ustawy z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. Zgodnie z art. 2 pkt 5 certyfikat użytkownika jest poświadczeniem elektronicznym potwierdzającym dane osoby korzystającej z aplikacji. Ustawa rozróżnia certyfikat podstawowy, certyfikat ucznia oraz certyfikat studenta.

Art. 10 ustawy stanowi, że certyfikat podstawowy zawiera imiona, nazwisko, numer PESEL i obywatelstwo użytkownika, numer seryjny certyfikatu, informację o jego wystawcy oraz dokładny początek i koniec okresu ważności. W dokumencie zapisuje się również adres usługi pozwalającej na automatyczną, nieodpłatną i wiarygodną weryfikację ważności certyfikatu.

Certyfikat podstawowy wydaje minister właściwy do spraw informatyzacji albo obsługujący go urząd. Jest on ważny przez rok, przy czym okres jego ważności nie może wykraczać poza termin ważności samego dokumentu mObywatel. Odnowienie certyfikatu może nastąpić po ponownym ustaleniu tożsamości użytkownika albo z wykorzystaniem nadal ważnego certyfikatu. To właśnie dlatego zalogowanie się przed upływem terminu pozwala przeprowadzić procedurę bez angażowania użytkownika w dodatkową identyfikację.

Kiedy wygasną certyfikaty?

Brak zalogowania się do aplikacji przed wyznaczoną datą może spowodować wygaśnięcie certyfikatów. Nie oznacza to usunięcia danych z rejestru PESEL, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Rejestru Dowodów Osobistych ani innych państwowych baz. Nie powoduje również automatycznego unieważnienia fizycznego dowodu osobistego, prawa jazdy czy legitymacji.

Konsekwencje dotyczą cyfrowej warstwy dokumentu. Dokument może przestać być aktywny w aplikacji lub nie przejść prawidłowo procedury weryfikacyjnej. Sposób odzyskania dostępu będzie zależał od rodzaju dokumentu. W części przypadków wystarczy otworzyć jego szczegóły i wykonać aktualizację wskazaną przez aplikację. W innych konieczne będzie ponowne uwierzytelnienie albo dodanie dokumentu od początku.

Nie należy przy tym utożsamiać sierpniowej operacji z aktualizacją samego programu w sklepie Google Play lub App Store. Certyfikat dokumentu jest poświadczeniem powiązanym z użytkownikiem, natomiast wersja aplikacji jest oprogramowaniem zainstalowanym na telefonie. W praktyce warto jednak korzystać z aktualnej wersji mObywatela, ponieważ starsze wydania mogą nie obsługiwać najnowszych mechanizmów bezpieczeństwa i usług.

Czy mDowód wymaga ponownego potwierdzenia tożsamości?

Szczególne zasady będą dotyczyły mDowodu oraz Dokumentu ochrony czasowej. Jeżeli ich certyfikaty wygasną, użytkownik nie ograniczy się do zwykłego odświeżenia dokumentu. Konieczne będzie ponowne uwierzytelnienie za pośrednictwem Węzła Krajowego, czyli państwowego systemu identyfikacji elektronicznej.

Tożsamość będzie można potwierdzić między innymi przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu albo bankowości elektronicznej. Po prawidłowym zakończeniu uwierzytelnienia aplikacja ponownie pobierze niezbędne dane z właściwych rejestrów i wyda dokument wraz z ważnym certyfikatem.

Sam dokument mObywatel, funkcjonujący pod nazwą mDowód, jest wydawany automatycznie na pięć lat. Certyfikat podstawowy obowiązuje jednak krócej – przez rok. Oznacza to, że dokument może zachowywać swój pięcioletni termin ważności, choć znajdujący się pod nim certyfikat wymaga okresowego odnowienia.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy, jeżeli przepisy wymagają stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dowodu osobistego, obowiązek ten jest spełniony również po okazaniu mDowodu. Wyjątkiem pozostaje przekraczanie granicy państwowej. mDowód nie jest dokumentem podróży i nie zastępuje fizycznego dowodu osobistego ani paszportu podczas wyjazdu zagranicznego.

Certyfikaty uczniów i mObywatel Junior

Aktualizacja obejmie również dokumenty używane w mObywatelu Juniorze. Dziecko korzystające z aplikacji powinno zalogować się do niej najpóźniej 5 sierpnia 2026 r. Rodzice i opiekunowie muszą zwrócić uwagę, że zalogowanie się wyłącznie do własnego mObywatela nie musi zastąpić uruchomienia aplikacji na urządzeniu dziecka.

Certyfikat ucznia jest powiązany z Legitymacją szkolną. Art. 11 ustawy wskazuje, że zawiera on imiona, nazwisko i numer PESEL ucznia, numer seryjny, oznaczenie wystawcy oraz numer identyfikujący mobilną legitymację. Certyfikat jest wydawany na rok szkolny albo semestr, na który wydano związaną z nim legitymację.

Jeżeli certyfikat wygaśnie, ponowne dodanie Legitymacji szkolnej może wymagać wygenerowania nowego kodu QR za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Następnie kod trzeba zeskanować w aplikacji. Dodatkowe dokumenty obecne w mObywatelu Juniorze mogą wymagać ponownego dodania po reaktywacji legitymacji.

Legitymacja studencka i kod QR z dziekanatu

Odrębna procedura może objąć część studentów korzystających z Legitymacji studenckiej. Nie każdy student będzie zobowiązany do uzyskania nowego kodu. Aplikacja wyświetli stosowne powiadomienie wyłącznie osobom, których dokument wymaga ponownej aktywacji.

Po otrzymaniu komunikatu student powinien zgłosić się do dziekanatu swojej uczelni, pobrać nowy kod QR, a następnie ponownie dodać Legitymację studencką w mObywatelu. Operację należy przeprowadzić przed wygaśnięciem dotychczasowego certyfikatu.

Art. 12 ustawy określa, że certyfikat studenta zawiera jego imiona, nazwisko i numer PESEL, numer seryjny certyfikatu, informację o podmiocie wydającym oraz numer identyfikujący mobilną legitymację. Jest wydawany na semestr, na który została wystawiona związana z nim Legitymacja studencka.

Weryfikacja dokumentów mobilnych w mObywatelu

Certyfikat nie jest jedynie technicznym dodatkiem widocznym w ustawieniach aplikacji. Art. 9 ustawy przewiduje, że dokument mobilny przekazywany do weryfikacji jest opatrywany podpisem elektronicznym sprawdzanym za pomocą certyfikatu użytkownika.

Osoba lub instytucja weryfikująca dokument może potwierdzić jego autentyczność, ważność, integralność i pochodzenie przez sprawdzenie danych dokumentu, zaawansowanej pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, podpisu elektronicznego użytkownika, zabezpieczeń wizualnych albo poprawności działania usługi obsługującej dokument.

Wygaśnięcie certyfikatu nie powoduje zatem wyłącznie zniknięcia karty dokumentu z ekranu. Może uniemożliwić kryptograficzne potwierdzenie, że dokument jest aktualny, pochodzi z właściwego systemu i nie został zmieniony.

Ustawowe funkcje aplikacji mObywatel

Art. 3 ustawy wyznacza podstawowe funkcje aplikacji. Obejmują one pobieranie danych osobowych oraz informacji o prawach i sytuacji prawnej użytkownika z rejestrów publicznych, systemów teleinformatycznych i określonych rejestrów niepublicznych; przechowywanie, prezentowanie i przekazywanie do weryfikacji dokumentów mobilnych; przekazywanie danych innym osobom lub podmiotom; posługiwanie się dokumentem mObywatel oraz profilem mObywatel; wykorzystywanie telefonu jako jednego z czynników uwierzytelniania profilu zaufanego; a także realizowanie płatności elektronicznych związanych z usługami świadczonymi na rzecz użytkownika. Aplikacja może również pobierać dane dotyczące małoletniego dziecka, jeżeli użytkownikiem jest uprawniony rodzic lub opiekun prawny.

Wszystkie usługi dostępne w aplikacji mObywatel

Według aktualnego katalogu mObywatel udostępnia 37 usług. Są to:

Alert powodziowy;

Bezpiecznie w sieci;

Bezpieczny autobus;

Bilkom;

Dane w KRS;

Dostęp do internetu;

ePłatności;

E-wizyta w ZUS; Firma;

Historia pojazdu;

Jakość powietrza;

Księgi wieczyste;

Małopolska Karta Aglomeracyjna;

mStłuczka;

Mandaty;

Naruszenie środowiskowe;

Odbiór dowodu;

Odbiór paszportu;

Podpis kwalifikowany;

Podpis osobisty;

Polak za granicą;

Poradnik bezpieczeństwa;

Punkty karne;

Recepty;

Skrzynka osobista obejmująca e-Doręczenia i ePUAP;

Sprawdź dowód;

Sprawdź OC;

Sprawdź PESEL;

Szkolenia obronne;

Twoje sprawy;

Uprawnienia kierowcy;

Wirtualny asystent;

Wybory; Załatw sprawę;

Zagrożenia zdrowia publicznego;

Zastrzeż dokument;

Zastrzeż PESEL.

Usługi te nie są tożsame z dokumentami przechowywanymi w aplikacji. Dokumentem jest na przykład mDowód, mPrawo jazdy, Karta Dużej Rodziny, Legitymacja szkolna, Legitymacja studencka czy cyfrowe potwierdzenie uprawnień zawodowych. Usługa pozwala natomiast wykonać określoną operację, sprawdzić dane, wysłać zgłoszenie, dokonać płatności albo załatwić sprawę urzędową.

Dane osobowe i odpowiedzialność ministra cyfryzacji

Art. 20 ustawy stanowi, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie mObywatel jest minister właściwy do spraw informatyzacji. Dane są przetwarzane w celu udostępniania usług, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Dane znajdujące się w systemie mObywatel mogą być przechowywane przez sześć lat od dnia wygaśnięcia albo unieważnienia certyfikatu użytkownika. W przypadku danych przetwarzanych w systemie identyfikacji elektronicznej, w którym wydawany jest profil mObywatel, okres ten wynosi 20 lat od dnia unieważnienia profilu.

Na podstawie art. 21 minister przygotowuje i aktualizuje regulamin korzystania z aplikacji oraz politykę świadczenia usług dla certyfikatów. Dokumenty te określają między innymi warunki bezpiecznego korzystania z programu, wymagania techniczne oraz zasady tworzenia, wydawania i używania certyfikatów. Użytkownik powinien postępować zgodnie z regulaminem i polityką certyfikatów.

Skala aktualizacji dotyczącej 12 mln użytkowników

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z maja 2026 r. z mObywatela korzysta 12 mln osób, dwa razy więcej niż pod koniec 2023 r., kiedy aplikacja miała 5,7 mln użytkowników. Każdego dnia odnotowywanych jest około 1,5 mln logowań.

Użytkownicy aktywowali łącznie 26 mln dokumentów cyfrowych. Sam mDowód ma 12 mln osób. Z mPrawa jazdy korzysta 6,8 mln użytkowników, a z usługi Moje pojazdy – 4,5 mln osób mających dostęp do danych 9 mln samochodów.

W ciągu dwóch i pół roku aplikację rozszerzono o 89 usług, dokumentów i funkcji. W 2025 r. wprowadzono 16 nowych dokumentów oraz 20 usług i funkcji. W czerwcu 2026 r. do aplikacji trafiła Skrzynka osobista zapewniająca dostęp do e-Doręczeń i ePUAP, a usługa Firma została rozszerzona między innymi o możliwość zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej oraz zarządzania pełnomocnikami.

mObywatel - Pytania i odpowiedzi

Co należy zrobić do 5 sierpnia 2026 r.?

Należy uruchomić aplikację mObywatel i prawidłowo się do niej zalogować. W większości przypadków certyfikaty dokumentów zostaną zaktualizowane automatycznie.

Czy trzeba pobrać nową aplikację?

Nie. Sierpniowa operacja dotyczy certyfikatów dokumentów, a nie ponownej instalacji programu. Warto jednak sprawdzić, czy na telefonie znajduje się aktualna wersja mObywatela.

Czy brak logowania unieważni plastikowy dowód osobisty?

Nie. Wygaśnięcie certyfikatu w aplikacji nie unieważnia fizycznego dowodu osobistego ani nie usuwa danych użytkownika z państwowych rejestrów.

Co stanie się z mDowodem po wygaśnięciu certyfikatu?

Ponowne uruchomienie mDowodu może wymagać potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem Węzła Krajowego, na przykład profilem zaufanym, e-dowodem lub bankowością elektroniczną.

Czy mDowód jest tak samo ważny jak dowód osobisty?

W Polsce mDowód może służyć do stwierdzenia tożsamości i obywatelstwa na zasadach określonych w art. 7 ustawy. Nie jest jednak dokumentem podróży i nie umożliwia przekraczania granicy.

Czy każdy student musi iść do dziekanatu?

Nie. Do dziekanatu powinny zgłosić się wyłącznie osoby, które otrzymają w aplikacji powiadomienie o konieczności pobrania nowego kodu QR i ponownego dodania Legitymacji studenckiej.

Czy dziecko również musi się zalogować?

Tak, jeżeli korzysta z mObywatela Juniora. Logowanie powinno nastąpić najpóźniej 5 sierpnia 2026 r.

Co zrobić po wygaśnięciu Legitymacji szkolnej?

Może być konieczne uzyskanie nowego kodu QR przez Zintegrowaną Platformę Edukacyjną i ponowne dodanie dokumentu do aplikacji.

Jak długo jest ważny certyfikat podstawowy?

Zgodnie z art. 10 ustawy certyfikat podstawowy jest wydawany na rok. Nie może być jednak ważny dłużej niż dokument mObywatel, z którym jest związany.

Czy dokumenty można nadal okazywać bez internetu?

Wiele dokumentów mobilnych może być prezentowanych w trybie offline. Dostęp do sieci jest jednak potrzebny do aktualizacji certyfikatów, pobrania aktualnych danych oraz korzystania z części usług.

Czy aktualizacja dotyczy wszystkich usług mObywatela?

Aktualizowane są certyfikaty dokumentów. Usługi takie jak Jakość powietrza, Historia pojazdu czy Bezpieczny autobus nie są dokumentami, dlatego nie mają własnych certyfikatów użytkownika. Część usług może jednak wymagać aktywnego mDowodu lub ważnego profilu mObywatel.

Podstawa prawna Ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2024 r. poz. 1275, ze zmianami – w szczególności art. 1–4, art. 7–14 oraz art. 20–22.

Ustawa z 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o aplikacji mObywatel oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2025 r. poz. 1019.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane, Dz.U. z 2026 r. poz. 852.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, eIDAS.

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