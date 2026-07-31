Na początku maja Prokuratura Europejska (EPPO) przekazała, że wystąpiła o uchylenie immunitetu jednemu z urzędujących posłów na Sejm RP. Wówczas nie ujawniono jego nazwiska. Poinformowano jedynie, że wniosek złożono "w związku z podejrzeniem płatnej protekcji w ramach śledztwa (…) związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Później ustalono, że chodzi o posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla.

Głosowania rządu ws. uchylenia immunitetu i aresztowania Króla

Sejm rozpatrywał sprawę Wojciecha Króla w trzech odrębnych głosowaniach. Dwukrotnie posłowie decydowali o wyrażeniu zgody na uchylenie mu immunitetu, ponieważ Europejski Prokurator Generalny zarzuca politykowi KO popełnienie dwóch czynów zabronionych.

W pierwszym głosowaniu za uchyleniem immunitetu opowiedziało się 436 posłów, przeciw było 2, a 3 wstrzymało się od głosu. W drugim za było 437 posłów, przeciw 2, natomiast 3 posłów wstrzymało się od głosu.

W trzecim głosowaniu Sejm zajmował się wnioskiem o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Króla. "Za" opowiedziało się 181 posłów, "przeciw" było 251, a 5 wstrzymało się od głosu.

Czego dotyczy sprawa posła KO Wojciecha Króla?

W maju 2026 r. Prokuratura Europejska poinformowała o skierowaniu wniosku o uchylenie immunitetu wobec jednego z aktywnych posłów na Sejm. Na tym etapie nie podano jego tożsamości, wskazując jedynie, że sprawa dotyczy podejrzenia płatnej protekcji w śledztwie związanym z modernizacją infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z czasem wyszło na jaw, że chodzi o posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla.

25 czerwca poseł odniósł się do sprawy, zaznaczając, że treść wniosku "nie ma absolutnie nic wspólnego z oficjalnymi, sensacyjnymi komunikatami prokuratury". Jak dodał polityk KO, „brakuje w nim jakiegokolwiek związku z aferą korupcyjną w Tramwajach Śląskich, o której przez ostatnie tygodnie rozpisywały się media”.

W rozmowie z PAP Król wskazał, że "prokuratura pisała, że chcą mi postawić zarzuty płatnej protekcji przy ustawianiu przetargów na modernizację w spółce Tramwaje Śląskie". Jednocześnie zaznaczył: "Wniosek w ogóle tego nie dotyczy. Zupełnie inny kaliber".

W komunikatach dotyczących afery w Tramwajach Śląskich CBA informowała natomiast, że: "Z ustaleń śledztwa wynika również, że w kilku przypadkach korzyści finansowe przekazano posłowi. W związku z podejrzeniem płatnej protekcji Europejska Prokurator Generalna zwróciła się o uchylenie immunitetu temu politykowi".

Z informacji podanych przez EPPO wynika, że jej śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie GZM. Przewidziane na to wsparcie z Funduszy Unijnych na lata 2021-2027 to 1,9 mld zł.