Ostre spięcie w mediach społecznościowych między Zbigniewem Boguckim a Stanisławem Gawłowskim może wejść na kolejny poziom. Szef Kancelarii Prezydenta postawił politykowi KO ultimatum i wezwał do „usunięcia kłamliwych wpisów”. Zapowiedział też, co się stanie, jeśli nie doczeka się przeprosin.
Słowne przepychanki to chleb powszedni na polskiej scenie politycznej, ale między szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim, a politykiem KO Stanisławem Gawłowskim mocno zaiskrzyło. Sprawa może zakończyć się w sądzie.
Oskarżenia pod kątem Boguckiego
Punktem zapalnym między panami stała się wizyta Zbigniewa Boguckiego w Watykanie. Według Stanisława Gawłowskiego szef Kancelarii Prezydenta zrobił sobie wycieczkę na koszt podatników.
- Kto Boguckiemu zabroni? Rodzinna pielgrzymka do Watykanu na koszt Polaków. Nie, nie samochodem. W końcu to elita PiS i Nawrockiego. Poleciał specjalnym samolotem. Oczywiście żonie prokuratorce też się należy. Poleciała z nim - napisał Stanisław Gawłowski na platformie X.
Błyskawiczna odpowiedź szefa Kancelarii Prezydenta
Na ciętą ripostę wywołanego do tablicy szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego nie trzeba było długo czekać. Również za pośrednictwem platformy X odniósł się do oskarżeń polityka KO.
- Panie oskarżony @StGawlowski widzę, że proces karny w którym łgał oskarżony o politycznej nagonce i został skazany, na razie nieprawomocnie, na karę pięciu lat pozbawienia wolności za korupcję i plagiat doktoratu nic oskarżonego nie nauczył i podle kłamie pan dalej. Musi więc oskarżony dostać kolejną lekcję - napisał Bogucki.
Szef Kancelarii Prezydenta wezwał jednocześnie polityka PO do „usunięcia kłamliwych wpisów” oraz zamieszczenia przeprosin. Bogucki dał na to Gawłowskiemu czas, ale nieprzekraczalny termin mija we wtorek 21 lipca 2026 r. o godz. 18:00. Polityk dał również pełną instrukcję, jak mają wyglądać przeprosiny.
- Jeżeli Pan nie wycofa się ze swoich kłamstw skierowanych nie tylko przeciwko mnie ale także, co wyjątkowo plugawe, wymierzonych w moją rodzinę, która nie uczestnicy w życiu publicznym i nie usunie pan wpisów oraz nie zamieści przeprosin, niezwłocznie podejmę kroki prawne w celu wniesienia pozwu oraz prywatnego aktu oskarżenia - skwitował.
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