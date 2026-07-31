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Białorusin planował akty dywersji dla obcego wywiadu. Jest akt oskarżenia

Zatrzymanie ABW - zdjęcie poglądowe
Białorusin planował akty dywersji dla obcego wywiadu. Jest akt oskarżeniaGazetaPrawna.pl / Gazeta Prawna
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
wczoraj, 11:31

27 lipca 2026 r. do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Białorusi Vitalijowi S. Mężczyzna odpowie za przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Jego celem miał być "wielkopowierzchniowy magazyn w Chełmie".

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ABW zatrzymało Białorusina podejrzanego o współpracę z obcym wywiadem

Jak informuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że Vitalij S. przygotowywał podpalenie magazynu znajdującego się na terenie woj. lubelskiego. W ocenie ABW, jego działania mogły doprowadzić do zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapobiegli dywersji, którą przygotowywał 28-letni Białorusin. Mężczyzna, pracując jako barman w jednej z lubelskich restauracji, opracowywał plan podpalenia ogromnego, wielkopowierzchniowego magazynu znajdującego się w Chełmie – przekazał w piątek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

W ramach zlecenia otrzymanego od obcego wywiadu mężczyzna przeprowadził rozpoznanie wskazanego obiektu. Nagrał również film przedstawiający magazyn, a przygotowaną dokumentację przekazał zleceniodawcy. Za wykonanie zadania otrzymał wynagrodzenie w kryptowalutach.

Do werbunku i przekazywania poleceń wykorzystano komunikator Telegram. Jest to kolejny przypadek, w którym za pośrednictwem tej platformy zlecano działania dywersyjne na terytorium Polski - informuje ABW.

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Jest akt oskarżenia; mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności

Prokurator przedstawił Vitalijowi S. zarzut przygotowania do kwalifikowanego przestępstwa szpiegostwa określonego w art. 130 par. Kodeksu karnego. Mężczyzna odpowie także za posiadanie środków odurzających. Za popełnione czyny grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8.

Akt oskarżenia przeciwko 28-letniemu Białorusinowi trafił do sądu 27 lipca 2026 r.

Dzięki sprawnej pracy funkcjonariuszy ABW przygotowania do aktu dywersji zostały wykryte i udaremnione, zanim doszło do jego realizacji. Białorusin został zatrzymany 13 sierpnia 2025 r. i od tego czasu przebywa w areszcie – zaznaczył Dobrzyński.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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