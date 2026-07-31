Białorusin planował akty dywersji dla obcego wywiadu. Jest akt oskarżenia

27 lipca 2026 r. do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Białorusi Vitalijowi S. Mężczyzna odpowie za przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Jego celem miał być "wielkopowierzchniowy magazyn w Chełmie".
ABW zatrzymało Białorusina podejrzanego o współpracę z obcym wywiadem
Jak informuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że Vitalij S. przygotowywał podpalenie magazynu znajdującego się na terenie woj. lubelskiego. W ocenie ABW, jego działania mogły doprowadzić do zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach.
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapobiegli dywersji, którą przygotowywał 28-letni Białorusin. Mężczyzna, pracując jako barman w jednej z lubelskich restauracji, opracowywał plan podpalenia ogromnego, wielkopowierzchniowego magazynu znajdującego się w Chełmie – przekazał w piątek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
W ramach zlecenia otrzymanego od obcego wywiadu mężczyzna przeprowadził rozpoznanie wskazanego obiektu. Nagrał również film przedstawiający magazyn, a przygotowaną dokumentację przekazał zleceniodawcy. Za wykonanie zadania otrzymał wynagrodzenie w kryptowalutach.
Do werbunku i przekazywania poleceń wykorzystano komunikator Telegram. Jest to kolejny przypadek, w którym za pośrednictwem tej platformy zlecano działania dywersyjne na terytorium Polski - informuje ABW.
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Jest akt oskarżenia; mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności
Prokurator przedstawił Vitalijowi S. zarzut przygotowania do kwalifikowanego przestępstwa szpiegostwa określonego w art. 130 par. Kodeksu karnego. Mężczyzna odpowie także za posiadanie środków odurzających. Za popełnione czyny grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8.
Akt oskarżenia przeciwko 28-letniemu Białorusinowi trafił do sądu 27 lipca 2026 r.
Dzięki sprawnej pracy funkcjonariuszy ABW przygotowania do aktu dywersji zostały wykryte i udaremnione, zanim doszło do jego realizacji. Białorusin został zatrzymany 13 sierpnia 2025 r. i od tego czasu przebywa w areszcie – zaznaczył Dobrzyński.
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