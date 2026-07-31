Za uchwałą w tej sprawie głosowało 240 posłów, przeciwko było 205 posłów, a jedna osoba wstrzymała się od głosowania.

Co wydarzyło się przed głosowaniem?

W czwartek w Sejmie odbyła się debata dotycząca wykonania budżetu państwa za 2025 rok oraz udzielenia rządowi absolutorium, co wywołało wyraźne podziały między ugrupowaniami politycznymi. Koalicja rządząca pozytywnie ocenia realizację finansów, podkreślając powrót do transparentności budżetowej, mimo konieczności mierzenia się z wysokim deficytem oraz trudnymi warunkami makroekonomicznymi.

Z kolei opozycja ostro skrytykowała spadek dochodów z podatku VAT, nazywając stan finansów publicznych dewastacją i wandalizmem finansowym.

Natomiast w ocenie Najwyższej Izby Kontroli odnotowano pewną poprawę w dyscyplinie budżetowej, lecz jednocześnie NIK zwróciła uwagę na niepokojący wzrost zadłużenia poza kontrolą parlamentu.

NIK wskazała na bardzo wysoki poziom długu w funduszach zarządzanych przez BGK, który wyniósł 400 mld zł i poinformowała, że fundusze te sfinansowały zadania publiczne o łącznej wartości 170 mld zł. Izba oceniła, że finansowanie zadań budżetowych poprzez dług emitowany za pośrednictwem BGK (zamiast bezpośrednio z budżetu) kosztowało państwo dodatkowe 5 mld zł.

Z kolei przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego wskazali podczas debaty w Sejmie na skuteczność polityki pieniężnej, która pozwoliła na obniżenie stóp procentowych po wyhamowaniu inflacji.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2025 r., dochody budżetu państwa prognozowano na ponad 632,8 mld zł, wydatki na 921,6 mld zł, a deficyt na nie więcej niż 288,7 mld zł. W sprawozdaniu z wykonania ubiegłorocznego budżetu Ministerstwo Finansów poinformowało, że dochody wyniosły 594,5 mld zł (93,9 proc. planu), wydatki 870,2 mld zł (94,4 proc.), a deficyt 275,6 mld zł (95,5 proc.).